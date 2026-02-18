Dólar
ADP - Agronegocios del Plata presentó los detalles de su actualización técnica sobre cultivos de verano

La tercera jornada ADP VISION de la empresa ADP - Agronegocios del Plata permitirá observar cultivos en etapas avanzadas y analizar formas de manejo

18 de febrero 2026 - 17:09hs
ADP - Agronegocios del Plata y un nuevo aporte a los productores.

ADP - Agronegocios del Plata y un nuevo aporte a los productores.

La tercera edición del emprendimiento denominado ADP Vision - Ver para crecer, se desarrollará el miércoles 25 de febrero desde la hora 8 en Las Martinetas, establecimiento ubicado en la ruta 21 (km 317,2), el centro de investigación más nuevo de ADP - Agronegocios del Plata.

Se trata, se informó a El Observador, de un espacio abierto para que los productores puedan recorrer, observar y comparar posibilidades de manejo en condiciones reales, con cultivos en etapas avanzadas del ciclo productivo.

Para los productores, se indicó desde la empresa, ver un cultivo en distintas etapas, recorrerlo, compararlo y discutir decisiones concretas de manejo es mucho más revelador que cualquier presentación teórica.

ADP - Agronegocios del Plata y el valor de observar en el campo

Bajo esa premisa, ADP - Agronegocios del Plata lanzó la tercera edición renovada del evento de actualización técnica de verano, que propone mirar el campo y transformar la observación en decisiones productivas reales.

En su tercera edición, esta jornada se consolida como el evento técnico de referencia del verano, con un formato que va más allá del esquema tradicional de charlas.

El foco está puesto en la experiencia técnica. Allí se podrá observar cómo influyen la fecha de siembra, el ambiente, el objetivo productivo y el contexto climático en cada decisión, se adelantó.

El evento comenzará con una bienvenida y una explicación didáctica de la dinámica.

A partir de allí, los asistentes participarán de recorridas técnicas con espacios de intercambio y recapitulaciones breves en cada instancia.

Charla técnica sobre malezas en áreas de cultivos

El cierre de la jornada incluirá una charla técnica externa con estrategias de manejo para combatir las malezas a cargo de Andrés Rampoldi, ingeniero agrónomo y referente en manejo de malezas de la Estación Experimental Agropecuaria (EEA) del Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) de Argentina.

Este evento busca convertirse en un espacio donde el concepto “ver para crecer” se traduzca en opciones productivas adaptadas a la realidad del productor, concluyó la compañía dedicada a la agricultura y la ganadería, con sede en Dolores, Soriano.

Temas:

ADP - Agronegocios del Plata Cultivos Agricultura Cultivos de verano

