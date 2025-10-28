Siembra de soja activada en Uruguay y hay nuevas variedades de Stine promovidas por ADP-Agronegocios del Plata

La empresa ADP - Agronegocios del Plata , con el objetivo de acompañar las necesidades de los productores en Uruguay, lanzó dos variedades de soja -ST 46EA23 y ST 62KA62- pertenecientes a la paleta de productos Stine , cuando están desarrollándose las primeras siembras de un nuevo ciclo de cultivos de verano .

Diego Guigou, gerente de Producción Agrícola, informó a El Observador que la semana pasada la empresa inició la siembra de soja, con las primeras instalaciones del cultivo oleaginoso en el noreste, en la zona de Caraguatá, pero también ya se cumplió con esa labor agrícola en algunas chacras de Soriano.

Si bien depende del comportamiento de los factores climáticos que inciden en el desarrollo de las labores agrícolas, la intención es tener instalada toda la soja a producir no más allá del 5 de diciembre.

La soja, señaló, es un emprendimiento importante en las 28 mil hectáreas de cultivos de verano que encara la empresa, un área similar a la de 2024/2025, con un 60% de la soja a producir de segunda.

Hay, además y como siempre sucede, un área relevante en el total mencionado (es un 30% aproximadamente) ocupada por gramíneas, sorgo y maíz.

Sobre cómo observa al escenario agrícola al cierre de octubre, Guigou comentó: “En general los cultivos están correctos, pero no es un año de productividades muy altas".

En el caso de trigo y cebada, "los precios exigen tener un número muy alto (rendimiento por hectárea) para cerrar bien, en el caso de la colza por ahí los rendimientos no van a ser tan elevados, pero el área es muy grande y seguramente por precio también sea donde cierren mejor los números para las empresas".

Eso se añade a que ya se está cosechando la oleaginosa invernal, "seguramente la mayoría se va a cosechar sobre la semana que viene y la otra, lo que dará una excelente fecha de siembra para las sojas de segunda, que van mucho mejor sobre una colza que por ejemplo sobre un trigo o una cebada”, apuntó.

En el caso del ciclo de verano, “se habla de un enero que puede tener algún pasaje más tendiendo de neutro a niña, puede faltar un poquito el agua, en febrero y marzo volverían las lluvias, si eso pasa seguramente va a favorecer mucho a la soja y a los maíces de segunda, para los maíces y soja de primera sería un poquito más complicado si eso pasa, pero por ahora es solo eso, un anuncio, habrá que ver si realmente pasa”, dijo.

Por el momento, complementó, “venimos con lluvias buenas, estaba un poquito seco hasta la semana pasada y tuvimos un evento de agua muy bueno que va a permitir arrancar a sembrar con muy buenas condiciones”.

Sobre las novedades en genética de soja (ver a continuación el detalle), Guigou expresó que las nuevas variedades tienen innovaciones que significan diversas ventajas para los agricultores y que se trata de productos ya disponibles en el mercado.

Nuevas variedades de soja

“El objetivo de ADP - Agronegocios del Plata siempre es ofrecer al productor uruguayo variedades modernas, de alto potencial y adaptadas a distintos ambientes, así como brindar rendimiento, estabilidad y herramientas que nos permitan manejar el cultivo para lograr el mayor rinde posible”, expresó el ingeniero agrónomo Sergio Pieroni, responsable de I+D en ADP - Agronegocios del Plata.

Stine 46EA23

Un informe remitido desde la empresa indicó: líder en el segmento del grupo de madurez cuatro medio, l a Stine 46EA23 es una soja de ciclo corto, de habito de crecimiento indeterminado y de muy buen porte y estructura de planta, ideal para planteos de alta productividad, bajo riego, en zonas bajas, con buena humedad y suelos de calidad .

. Se trata de un material de alto rendimiento con tecnología Enlist , que proporciona tolerancia a herbicidas y mayor flexibilidad para el control de malezas.

, que proporciona tolerancia a herbicidas y mayor flexibilidad para el control de malezas. Es un material que viene con un paquete sanitario muy bueno, que muestra muy buenos niveles de resistencia tanto a Cancro como a Cercospora.

La población objetivo se ubica entre 35 y 38 plantas/m2.

Además de la información nacional disponible, la variedad Stiene 46EA23 ha tenido un comportamiento destacado en Argentina en condiciones de alto potencial, tanto en ensayos propios de Stine como en redes de terceros, en los cuales ocupó los primeros lugares de posicionamiento.

Stine 62KA62

Por su parte, la Stine 62KA62 es una variedad de ciclo medio largo, del grupo de madurez 6.2, de hábito de crecimiento indeterminado, altura media y muy buen comportamiento a vuelco.

El 95% de las siembras en Uruguay pertenecen al GM 5.5 a GM 6.5 por lo que este material se adapta perfectamente a nuestras condiciones.

Tiene además muy buen comportamiento a Cancro (Meridonalis) y a Cercospora.

Para esta variedad, se recomiendan poblaciones de 30-32 plantas/m2.

Presenta un alto potencial y gran respuesta a buenos ambientes, adaptándose tanto a siembras de primera como a siembras de segunda temprana en secano.

La zafra pasada estuvo presente en ensayos de distintas localidades de Uruguay, teniendo un comportamiento destacado con materiales referentes del mercado.

En Argentina, en condiciones similares a las nuestras y en potenciales comparables, el material Stine 62KA62 mostró siempre rendimientos que estaban por encima de la media ambiental.

Está desarrollada con la tecnología Conkesta, que protege al cultivo contra insectos y ofrece tolerancia a herbicidas, aportando facilidades de manejo frente a otras opciones del mercado.

En cuanto al cultivo, las primeras siembras de la Stine 46EA23 ya se están realizando y se extenderán hasta mediados de noviembre, con cosecha prevista para los primeros días de abril. En tanto, se recomienda sembrar la Stine 62KA62 entre principios de noviembre y principios de diciembre, con cosecha estimada entre fines de abril y comienzos de mayo.

En el caso de la Stine 46EA23, el segmento se posiciona como superador frente a la Stine 45EB52 STS, a la cual sustituye, con la expectativa de rendir entre un 5% y 10% más.

Las expectativas respecto a su adopción son muy favorables.

“El ciclo 62KA62 era una de las variedades más esperadas por los productores dentro de la marca Stine. En Uruguay teníamos muy buenas sojas de ciclos cortos, pero faltaban opciones largas. Esta es la primera y llega para cubrir una demanda concreta del productor”, señaló Pieroni.

Investigación y desarrollo: proceso continuo

El experto indicó que “el proceso de I&D es un proceso continuo. Estamos convencidos que la generación de información nacional es fundamental para el posicionamiento de las variedades de soja en Uruguay. En este sentido, estamos proyectando sembrar 20 localidades para evaluar el potencial de rendimiento en distintos ambientes. Ensayos de FS* GM y de población permitirán tener un ajuste más fino de la genética disponible”.

Además, ADP - Agronegocios del Plata dispondrá de localidades con materiales en Pre Desarrollo (nuevos materiales experimentales), que representan el recambio más rápido de lo hoy disponible. También habrá ensayos de investigación con volúmenes muy pequeños de semilla, que son los materiales que podrán ser liberados en los próximos 4-5 años si son superadores en rendimiento y características agronómicas, concluyó el informe.