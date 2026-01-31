El mercado de granos y semanas clave para definir rendimientos de los cultivos de verano

En el mercado de granos la operativa semanal tuvo cierres de indicadores de valores a la baja . La soja y el maíz retrocedieron en una semana marcada al comienzo por el debilitamiento del dólar frente al euro , tendencia que se revirtió en las dos últimas jornadas y dejó los valores en niveles similares a los de la semana anterior.

Los granos transitaban una semana positiva por el dólar bajo, la suba del petróleo, toma de ganancias delos fondos y exportaciones fluidas de Estados Unidos, además de alguna incertidumbre climática.

Por otro lado, el mercado se verá cada vez más presionado por la cosecha de Brasil que consolidas las estimaciones de obtener unos 180 millones de toneladas y en estados clave como Mato Grosso alcanza un 25% de avance, el doble que en las últimas dos zafras.

La soja julio 2026 se sostiene en la línea de US$ 400 por tonelada y hay referencias en Uruguay de US$ 465 por tonelada.

Para el maíz en Chicago la cotización mayo 2026 fue de US$ 171,5 por tonelada.

Solo el trigo se mantuvo por encima del cierre del viernes pasado con una referencia de US$ 215 por tonelada en la posición diciembre 2016 de referencia para la próxima siembra de trigo y de cebada.

La colza perdió algo del impulso obtenido por la combinación de las subas en Europa y el fortalecimiento del euro y después de superar los US$ 560 en la posición febrero 2027 terminó la semana en US$ 545 y deja en Uruguay un precio estimado de US$ 480 al aplicarle un descuento por prima de US$ 65. En el mercado no hay cotizaciones.

Cultivos de verano a la espera de lluvias

Tampoco hay colocaciones en el mercado de soja, pendiente de las lluvias que permitan hacer una estimación de la productividad de la cosecha.

“Los cultivos de soja están resistiendo, estamos en carrera; si llueve en febrero el rendimiento solo se va a resentir en chacras puntuales sembradas a mediados de diciembre”, dijo el presidente de Copagran, Juan Manuel García.

Las lluvias postergadas para la segunda semana de febrero plantean un escenario de riesgo de caída de producción para la soja y el maíz respecto a la muy buena producción del año pasado.

Para la cosecha de maíz de segunda se espera un menor rendimiento que en la zafra pasada pese al aumento del área, y precios un poco más arriba.

Con el maíz importado hoy en US$ 240 a US$ 250 por tonelada, el maíz nacional “puede estar entre US$ 200 y US$ 220 por tonelada dependiendo del volumen”, indicó García, si bien por ahora se han hecho negocios puntuales y los precios de referencia están aún en formación.

Antes de la cosecha de soja llegará en marzo la de girasol, un cultivo que duplicó el área desde el año pasado y que atraviesa una coyuntura positiva de precios en el mercado, con referencias a nivel local que llevan el valor de la tonelada a US$ 600 con las bonificaciones por contenido de aceite, apuntó García.

“Se esperaban rendimientos buenos en girasol, aunque no van a ser tan buenos, pero nos acompaña el precio arriba de US$ 600 con bonificaciones y con rendimientos magros de cualquier manera el margen es positivo”, señaló en Tiempo de Cambio de Radio Rural.

Lo que pasa con el arroz

El arroz en Brasil se mantuvo por encima de los US$ 10 por bolsa, sostenido por la conversión a dólares y estable en reales.

En Uruguay comenzaron las primeras cosechas en Artigas, que tradicionalmente preceden al comienzo de la zafra en el resto del país.

Los cultivos entran en el último tramo de un ciclo que se espera mantenga los altos niveles de rendimiento de las últimas zafras, por encima de 9.000 kilos por hectárea.