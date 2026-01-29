Hubo más delitos de abigeato y los productores lamentan "un afloje" de la gestión policial en el medio rural

Abigeato: uno de los delitos que más preocupan a los productores en las zonas rurales de Uruguay.

La cantidad de delitos de abigeato , uno de los mayores problemas entre los que existen en el medio rural con base en las opiniones de los productores ganaderos, creció durante 2025 en comparación con el año anterior , avanzando de 867 a 970 casos denunciados, informó el Ministerio del Interior (MI) .

A la vez, la denominada tasa de denuncias de abigeatos cada 100 mil habitantes en Uruguay pasó de 24,2% en 2024 a 27% en 2025.

Esos datos fueron informados en estos últimos días de enero por el Área de Estadística y Criminología Aplicada (AECA) de dicha Secretaría de Estado , en un informe de caracter preliminar, sobre delitos ocurridos en el último año.

La mirada de la Federación Rural

Rafael Normey, presidente de la Federación Rural (FR), recordó a El Observador que los delitos de abigeato bajaron durante la anterior administración de gobierno.

"Hubo como un efecto positivo cuando se creó la Dirección Nacional de Seguridad Rural, cuando el ministro fue Jorge Larrañaga, hubo una movida grande generada por esa dirección en el tema seguridad rural, participando las comisiones departamentales que se instalaron, eso dio buenos frutos enseguida y se vio una baja sustancial en los abigeatos", detalló.

Pero, añadió, "para ser justos, sobre el final del gobierno anterior se vio como un afloje, empezamos a tener una sensación mala, una especie de bajar la guardia, de bajar la presión, incluso en 2024 prácticamente no hubo reuniones de la comisión nacional, una comisión que se terminó reuniendo ya en 2025 a instancias de la Federación Rural, en el Congreso que hicimos, ya con el nuevo gobierno instalado citamos a la comisión y ahí se hizo una primera reunión y se empezó a trabajar de nuevo".

Tengo como hipótesis que el tema seguridad está tan complejo a nivel de toda la sociedad que no no dieron abasto y que la atención en las ciudades terminó creando una desatención en las zonas rurales

En el tema seguridad rural, señaló Normey, "no hay que inventar mucha cosa, se trata de tener una buena presencia, vincularse con los grupos de vecinos, porque lo fundamental es estar en el lugar y en todo eso es donde nos parece hubo un afloje".

Casos más graves: copamientos y heridos

Durante el año pasado, recordó, hubo una importante secuencia de situaciones muy graves, con copamientos violentos incluso, con robo de animales y maquinaria, pero también con algún productor agredido, incluso con un arma de fuego.

El año pasado no fue un buen año en materia de seguridad rural, no hay dudas de eso y es algo que lamentamos mucho

Con relación a la actividad de las comisiones departamentales de seguridad, admitió que hay casos donde nuevamente las reuniones son periódicas y se trabaja bien, pero en otros eso todavía cuesta lograrlo.

"Igual siempre decimos que las comisiones son importantes, pero no son lo más importante, acá lo fundamental es que haya más presencia de la Policía en las zonas en donde se necesita, que haya un trabajo interinstitucional importante", afirmó.

Normey sumó a eso que los productores entienden, por ejemplo, "que las intendencias pueden colaborar mucho porque a ese nivel se puede comenzar a ver dónde hay carne y chorizo barato, esa es una punta de madeja para investigar, trabajar en inteligencia es fundamental y ni que hablar de la importancia del patrullaje más en contacto con los productores, también Bromatología y el Instituto Nacional de Carnes pueden dar una mano, coordinar todo eso es fundamental teniendo que al abigeato se lo combate en todo un recorrido, desde el potrero a la carnicería ilegal".

Tras remarcar que 2025 no fue un buen año en materia de seguridad rural, reflexionó que "2026 debería ser un año en el que se refuercen los trabajos, porque no estamos en el buen camino".

Con relación a todo lo mencionado, señaló que "todo esto lo trabajamos con los intendentes, este año en el Congreso de la Federación Rural el Congreso Nacional de Intendentes va a realizar su sesión, tenemos buena relación y es un tema que lo manejamos con ellos... pero además tenemos nuestros delegados en la comisión nacional y en las comisiones en cada departamento, ahí hay un trabajo de hormiga, zona a zona, que además cada una tiene sus particularidades".

"Si vemos que la situación no termina de encuadrarse veremos, como Federación Rural, la posibilidad de tomar alguna otra decisión, de momento estamos en una situación de monitoreo inquieto", indicó.

El valor de hacer la denuncia pese al descreimiento

Normey, finalmente, por un lado instó a los daminificados a que hagan la denuncia, por más que estén desilusionados con la realidad y crean que es una pérdida de tiempo, porque "la sola existencia de la denuncia es algo que ayuda mucho".

Agregó, por otro lado, que "estamos convencidos de que el daño estadístico no refleja la realidad, que es peor, no tenemos dudas, mucha gente no denuncia, pero insistimos en que hay que denunciar".

"Debemos ser realistas, el tema inseguridad es un problema en todo el país, no es algo solo del medio rural, por supuesto, pero el campo no escapa a eso y hay mucho productor cansado y con temor... porque ya no solo te roban una oveja... entran a tu campo y te terminan baleando, eso genera en la gente del campo sensaciones mucho peores que las que aparecen por un robo", concluyó el presidente de la FR.