Gremiales del agro, sobre la caída en el valor del dólar, denuncian que "la tormenta perfecta es ahora"

Agro: el valor del dólar, que ha ido descendiendo constantemente en los últimos tiempos, preocupa a los productores.

Cinco gremiales del agro , cuyas zonas de acción están en el litoral de Uruguay, expresaron su mirada sobre la caída en el valor del dólar . Señalaron que existe ahora una "tormenta perfecta" y exigen "un golpe de timón antes que sea tarde" , entre otras consideraciones.

En un comunicado remitido este lunes a El Observador concluyen que "el país necesita al agro como motor del desarrollo", preguntan "¿hasta cuándo van a dejar que ese motor camine a pocas revoluciones?" y piden: "¡No sigan cargando al agro con los costos de fiestas ajenas!".

Las gremiales agropecuarias del litoral realizan, con este documento público, "un llamado urgente a la sensatez de nuestros gobernantes".

"El sector agroexportador, que vende en dólares, no puede seguir bancando los modelos económicos basados primero que nada en décifit fiscal y desorden de cuentas públicas, para después querer convencernos que con un nivel de inflación controlado estamos bien", indican las entidades que pertenecen a la Federación Rural (FR) .

El contexto

Las gremiales que firmaron el comunicado son la Asociación Agropecuaria de Salto, la Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú, la Liga del Trabajo de Guichón, la Sociedad Rural de Río Negro y la Asociación Rural de Soriano.

Gremiales del agro: "Los números no dan"

También exponen que "si la moneda dólar se deprecia un 20% y los costos en pesos uruguayos suben entre 5 y 8% los números no dan".

"Ya no aceptamos los discursos de un cambio de matriz económica, de que hay que pesificar la economía, de que es un proceso lento que implica desindexación de salarios y corrección de ineficiencias tanto públicas como privadas", es otro de los conceptos difundidos.

Las gremiales agropecuarias del litoral consideran que "somos productores agropecuarios y no economistas para tener la llave de la solución, pero necesariamente los cambios deben venir por efectos inmediatos, sea valor del dólar, sea una baja importante en todos los combustibles y energías, sea una baja en las alicuotas para calcular los impuestos del campo".

La lista de dificultades en este coyuntura

Ajuste de todas las tarifas públicas a inicio de año

Aumentos acordados y retroactivos de sueldos

Momento de pagar aguinaldos y licencias

Primer cuatrimestre del BPS

Valores astronómicos de las patentes de automotores

Próximo pago de contribuciones rurales

Déficit hídrico marcado desde Río Negro al sur

El comunicado