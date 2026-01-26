Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
31°C
cielo claro
Martes:
Mín  24°
Máx  28°

Siguenos en:

/ Agro / AGROPECUARIA

Gremiales del agro, sobre la caída en el valor del dólar, denuncian que "la tormenta perfecta es ahora"

Cinco gremiales del agro cuestionaron el precio del dólar, hablaron de "fiestas ajenas" e hicieron un llamado urgente a la sensatez de los gobernantes

26 de enero 2026 - 10:37hs
Agro: el valor del dólar, que ha ido descendiendo constantemente en los últimos tiempos, preocupa a los productores.

Agro: el valor del dólar, que ha ido descendiendo constantemente en los últimos tiempos, preocupa a los productores.

Foto: Juan Samuelle

Cinco gremiales del agro, cuyas zonas de acción están en el litoral de Uruguay, expresaron su mirada sobre la caída en el valor del dólar. Señalaron que existe ahora una "tormenta perfecta" y exigen "un golpe de timón antes que sea tarde", entre otras consideraciones.

El motor de Uruguay a pocas revoluciones

En un comunicado remitido este lunes a El Observador concluyen que "el país necesita al agro como motor del desarrollo", preguntan "¿hasta cuándo van a dejar que ese motor camine a pocas revoluciones?" y piden: "¡No sigan cargando al agro con los costos de fiestas ajenas!".

Las gremiales agropecuarias del litoral realizan, con este documento público, "un llamado urgente a la sensatez de nuestros gobernantes".

Más noticias
Uruguay con varias oportunidades en el horizonte para mejorar su acceso a los mercados.
INFORME ESPECIAL

Nueva zanahoria para el agro de Uruguay: oportunidades en mercados que no aparecían en el radar

Agro en Punta tendrá entre sus propuestas destacadas el lanzamiento de un documental de alto valor.
4 AL 6 DE FEBRERO

Documental que se estrenará en Agro en Punta responderá si estaríamos mejor en un mundo sin vacas

"El sector agroexportador, que vende en dólares, no puede seguir bancando los modelos económicos basados primero que nada en décifit fiscal y desorden de cuentas públicas, para después querer convencernos que con un nivel de inflación controlado estamos bien", indican las entidades que pertenecen a la Federación Rural (FR).

El contexto

Las gremiales que firmaron el comunicado son la Asociación Agropecuaria de Salto, la Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú, la Liga del Trabajo de Guichón, la Sociedad Rural de Río Negro y la Asociación Rural de Soriano.

Gremiales del agro: "Los números no dan"

También exponen que "si la moneda dólar se deprecia un 20% y los costos en pesos uruguayos suben entre 5 y 8% los números no dan".

"Ya no aceptamos los discursos de un cambio de matriz económica, de que hay que pesificar la economía, de que es un proceso lento que implica desindexación de salarios y corrección de ineficiencias tanto públicas como privadas", es otro de los conceptos difundidos.

Las gremiales agropecuarias del litoral consideran que "somos productores agropecuarios y no economistas para tener la llave de la solución, pero necesariamente los cambios deben venir por efectos inmediatos, sea valor del dólar, sea una baja importante en todos los combustibles y energías, sea una baja en las alicuotas para calcular los impuestos del campo".

La lista de dificultades en este coyuntura

  • Ajuste de todas las tarifas públicas a inicio de año
  • Aumentos acordados y retroactivos de sueldos
  • Momento de pagar aguinaldos y licencias
  • Primer cuatrimestre del BPS
  • Valores astronómicos de las patentes de automotores
  • Próximo pago de contribuciones rurales
  • Déficit hídrico marcado desde Río Negro al sur

El comunicado

WhatsApp Image 2026-01-26 at 09.10.50
Temas:

Agro Gremiales del agro Dólar Uruguay

Seguí leyendo

Las más leídas

Sorteo 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del domingo 25 de enero

Policía Caminera - Archivo
POLICIALES

Horror en Canelones: hombre de 81 años se quiso matar cortándose el cuello, apuñaló a su esposa y chocó de frente en Ruta 84

Rocha: tres menores de edad denunciaron haber sido abusadas sexualmente en La Pedrera
ROCHA

Rocha: tres menores de edad denunciaron haber sido abusadas sexualmente en La Pedrera

Un hombre de 39 años murió
TREINTA Y TRES

Fue a cazar en la noche, un compañero le disparó por accidente y murió en Treinta y Tres

EO Clips

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos