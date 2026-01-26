Gremiales del agro, sobre la caída en el valor del dólar, denuncian que "la tormenta perfecta es ahora"
Cinco gremiales del agro cuestionaron el precio del dólar, hablaron de "fiestas ajenas" e hicieron un llamado urgente a la sensatez de los gobernantes
26 de enero 2026 - 10:37hs
Agro: el valor del dólar, que ha ido descendiendo constantemente en los últimos tiempos, preocupa a los productores.
Foto: Juan Samuelle
Cincogremiales del agro, cuyas zonas de acción están en el litoral de Uruguay, expresaron su mirada sobre la caída en el valor del dólar. Señalaron que existe ahora una "tormenta perfecta" y exigen "un golpe de timón antes que sea tarde", entre otras consideraciones.
El motor de Uruguay a pocas revoluciones
En un comunicado remitido este lunes a El Observador concluyen que "el país necesita al agro como motor del desarrollo", preguntan "¿hasta cuándo van a dejar que ese motor camine a pocas revoluciones?" y piden: "¡No sigan cargando al agro con los costos de fiestas ajenas!".
Las gremiales agropecuarias del litoral realizan, con este documento público, "un llamado urgente a la sensatez de nuestros gobernantes".
"El sector agroexportador, que vende en dólares, no puede seguir bancando los modelos económicos basados primero que nada en décifit fiscal y desorden de cuentas públicas, para después querer convencernos que con un nivel de inflación controlado estamos bien", indican las entidades que pertenecen a la Federación Rural (FR).
El contexto
Las gremiales que firmaron el comunicado son la Asociación Agropecuaria de Salto, la Asociación Rural Exposición Feria de Paysandú, la Liga del Trabajo de Guichón, la Sociedad Rural de Río Negro y la Asociación Rural de Soriano.
Gremiales del agro: "Los números no dan"
También exponen que "si la moneda dólar se deprecia un 20% y los costos en pesos uruguayos suben entre 5 y 8% los números no dan".
"Ya no aceptamos los discursos de un cambio de matriz económica, de que hay que pesificar la economía, de que es un proceso lento que implica desindexación de salarios y corrección de ineficiencias tanto públicas como privadas", es otro de los conceptos difundidos.
Las gremiales agropecuarias del litoral consideran que "somos productores agropecuarios y no economistas para tener la llave de la solución, pero necesariamente los cambios deben venir por efectos inmediatos, sea valor del dólar, sea una baja importante en todos los combustibles y energías, sea una baja en las alicuotas para calcular los impuestos del campo".
La lista de dificultades en este coyuntura
Ajuste de todas las tarifas públicas a inicio de año
Aumentos acordados y retroactivos de sueldos
Momento de pagar aguinaldos y licencias
Primer cuatrimestre del BPS
Valores astronómicos de las patentes de automotores