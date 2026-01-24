Un Solo Uruguay, desde Gaetán, denunció que "el Uruguay se está apagando" y detalló varios reclamos al Estado

"No pedimos que el Estado desaparezca, pedimos que sea eficiente" , fue uno de los conceptos que Un Solo Uruguay (USU) expuso en la proclama de una nueva edición del 23E , el tradicional encuentro que el movimiento realiza en cada 23 de enero desde 2018 , cuando por primera vez se manifestó, aquella vez en Santa Bernardina, Durazno.

Se quiere un Estado "que cumpla con sus funciones básicas, que deje de hacer todo aquello que no le corresponde y que termina entorpeciendo la producción y la vida diaria de los uruguayos", se afirmó en el texto que fue leído este año por la maestra Noelia Espinosa Zabaleta, quien ejerce la docencia en Casupá .

Una de esas funciones básicas, "hoy claramente incumplida" se remarcó, "es garantizar la seguridad ciudadana, mientras la delincuencia actúa con impunidad en campos y ciudades, el ciudadano que cumple la ley vive acosado por impuestos, multas y miedo ".

Este año USU decidió desarrollar su 23E en Gaetán, un pequeño pueblo de Lavalleja próximo al sitio donde se construirá la represa de Casupá que el gobierno proyectó para incrementar las reservas de agua que abastecen al área metropolitana del sur del país, con el objetivo de darle visibilidad a la problemática que viven unas 80 familias entre las que hay muchos pobladores rurales y trabajadores del agro.

Sobre ese tema, "expresamos nuestra solidaridad con las familias del medio rural que hoy ven amenazada su forma de vida por decisiones políticas que no contemplan la realidad del territorio. No se puede construir futuro castigando a quienes viven y trabajan en el campo. Y mucho menos se resuelve el problema del agua con medidas injustas, improvisadas alejadas de soluciones serias y sostenibles para el país", se indicó en el documento 2026 de USU.

Pérdida sistemática de competividad

Otro tema en el que se puso el foco es el de la competitividad.

"El problema central no es la falta de voluntad, sino la pérdida sistemática de competitividad. Uruguay sigue siendo un país caro para invertir y para vivir. Seguimos pagando tarifas que no reflejan eficiencia, sino necesidades de caja del Estado. Producir en Uruguay cuesta más que en cualquier país vecino, y eso nos saca de los mercados", se indicó.

"A la vez, los costos de la energía impactan tanto en las cuentas de los hogares como en cada bien que consumimos, incrementando el costo de vida y empujando a más uruguayos a la pobreza. La brecha entre los costos internos y el valor de nuestra producción en el mundo está asfixiando la rentabilidad de la exportación y del comercio local", se añadió.

USU sostuvo que "vivimos en una economía indexada, donde casi todo sube al ritmo del Estado, mientras el productor, el comerciante y el exportador quedan atrapados entre precios internacionales que no controlan y costos internos que no paran de crecer".

"El déficit fiscal no se combate con más presión tributaria sobre el sector privado, sino con eficiencia. Necesitamos una reforma profunda que reduzca el costo de la estructura política y administrativa del Estado. Cada trámite innecesario, cada permiso absurdo y cada regulación obsoleta son impuestos invisibles que l e quitan tiempo a l que trabaja y frenan la innovación del que emprende", fue otro de los conceptos.

Los conflictos y el ejemplo de la pesca

En este contexto, se comentó por parte de USU, "conflictos mal encauzados y posturas inflexibles han generado consecuencias graves: se ha tirado leche, se ha dejado de faenar, se han paralizado puertos y se ha desconectado al país del mundo. El resultado es siempre el mismo: empresas que cierran, empleos que se pierden y un Uruguay que queda rehén de enfrentamientos que no conducen a soluciones".

USU entiende que, con eso como marco, "hubo un sector que dio un ejemplo histórico al país. La pesca, una industria que atravesó una crisis profunda, logró revertir una situación límite gracias a la unión de trabajadores, empleadores y sociedad en general. Se demostró que cuando prima el dialogo, la responsabilidad y la voluntad de trabajar, es posible salir adelante. Ese es el camino que otros sectores productivos deberán recorrer si quieren sobrevivir: hacer, y hacerlo juntos".

"Uruguay se está apagando"

El movimiento entiende que "Uruguay se está apagando porque no existen condiciones para que los jóvenes se queden en sus pueblos, o siquiera en su país. Hoy vemos incluso cómo inmigrantes que eligieron Uruguay deciden irse. Eso es una señal grave, que no podemos seguir ignorando. Y en ese deterioro del futuro hay una preocupación central que debemos asumir como país: la educación".

"No hay desarrollo posible si nuestros gurises abandonan el sistema educativo. No hay igualdad de oportunidades sin educación de calidad. No hay seguridad duradera si generaciones enteras crecen sin herramientas para integrarse al trabajo y a la sociedad. La educación es la principal política social, la principal política de seguridad y la principal política productiva de un país", destacó la lectora de la proclama.

Agregó, enseguida, que "cada joven que queda afuera de la educación es un fracaso colectivo y una oportunidad perdida para el Uruguay que viene. Defender la educación no es una consigna ideológica: es una responsabilidad nacional con las próximas generaciones y con el país en su conjunto".

Con eso como contexto, "necesitamos rutas, puentes y conectividad digital que integren de verdad al interior profundo con los centros de consumo y salida al mundo. Necesitamos que el presupuesto se traduzca en servicios de salud y educación de calidad en todo el territorio, y no solo en oficinas concentradas en la capital", afirmó.

USU expresó, además: "Reafirmamos que no queremos privilegios. Reglas de juego claras, porque no se pueden cambiar las condiciones impositivas o laborales a mitad de camino. La inversión necesita previsibilidad a largo plazo. Seguridad, porque el trabajo y la propiedad deben ser protegidos. Sin seguridad jurídica ni física, no hay inversión posible".

Un anuncio a los legisladores y jerarcas del gobierno

"Vinimos a proponer un compromiso nacional para bajar el costo país de forma estructural. No es un tema de partidos: es un tema de supervivencia nacional. El país es uno solo. Pero para que tenga futuro, el esfuerzo de sostenerlo debe repartirse con justicia. El sector público debe ajustarse con la misma rigurosidad con la que el sector privado ajusta sus cuentas todos los meses. Por eso, le vamos a preguntar a cada legislador, a cada representante del pueblo y a cada ministro qué está haciendo y qué va a hacer para aflojarle la cincha al Uruguay que trabaja. Y vamos a hacer públicas sus respuestas o sus silencios", se indicó en la proclama de este año.

