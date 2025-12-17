Un Solo Uruguay explicó por qué Gaetán será la sede del próximo 23E del movimiento

Un Solo Uruguay avanza en la preparación de un nuevo 23E y esta vez el encuentro se hará en Gaetán.

Un Solo Uruguay (USU) anunció que su tradicional encuentro de cada 23 de enero se realizará, en 2026, en Gaetán , un pequeño pueblo de Lavalleja que está a dos o tres kilómetros del sitio donde se construirá la represa de Casupá que el gobierno proyectó para incrementar las reservas de agua que abastecen al área metropolitana del sur del país.

“Queremos que los habitantes de Gaetán sean los protagonistas, poner este tema tan difícil arriba de la mesa, no es para que el movimiento (USU) se exprese a favor o en contra, es para que esta gente que no ha sido escuchada tenga voz”, explicó a El Observador Norberto Pereyra, uno de los voceros de Un Solo Uruguay.

Este martes 16 de diciembre, en Gaetán, se realizó el lanzamiento de un nuevo 23E y habrá, antes de la fecha señalada, nuevas instancias allí mismo, para ir alistando todo.

“Es un pueblito chiquito, de gente humilde, muy trabajadora, gente olvidada, que no se la consulta cuando se toman estas decisiones que tanto los afectan” , comentó.

El contexto

El encuentro fundacional de USU sucedió el 23 de enero de 2018, en Santa Bernardina, Durazno. Posteriormente, hubo varias localidades escogidas, siempre con un motivo especial, para ser sede de los 23E. En 2025, la última vez, se hizo en Piriápolis y el año anterior, por citar otro antecedente cercado, en Mal Abrigo.

WhatsApp Image 2025-12-16 at 11.48.52

USU hace foco en el tema de la represa de Casupá

La obra mencionada, dijo, “creemos que es una de esas mega obras que se deciden sin consultar a la ciudadanía, ni al Parlamento, son obras que le cuestan mucho al país y que habría que hablarlas un poco más, estudiarlas un poco más, ver si realmente ayudan o si son un gasto más”.

Sobre Gaetán, comentó que es una comunidad “de predios chicos y medianos, gente que trabaja mucho en ganadería, no hay polos forestales importantes ahí, hay chacras”.

La decisión de construir la represa en la zona en la que Florida limita con Lavalleja, al costado de Gaetán, “afectan a 80 y pico de familias, de este tipo de familias que, cuando se deben ir de su zona no retornan al medio rural, se van para no volver y por lo general se van a los pueblos”.

Pereyra marcó un contraste que existe cuando se compara esa realidad de Gaetán con la inversión que hizo el Instituto Nacional de Colonización (INC), de US$ 32 millones, para beneficio de 16 o 18 productores, cuando en este caso por la represa sacan de su ámbito a 80 familias y, por poner otra realidad sobre la mesa, “cada año desaparecen 70 productores de leche”.

WhatsApp Image 2025-12-16 at 14.43.03

Otros temas en la agenda de Un Solo Uruguay

El 23E, puntualizó, tendrá como gran eje temático el mencionado, pero habrá otros.

“Vamos a tratar otros temas importantes porque estamos inmersos en un país en el que cada vez hay menos industrias y donde hay un comercio que sufre y no puede competir”, afirmó.

“Los gobernantes ahora que se van de vacaciones y saben bien que dejan un país en el que es difíci vivir, con una baja del combustible para los turistas argentinos decretado del 33% y para los brasileños del 30%... y más allá de que no se entiende la diferencia, eso explica que los gobernantes saben que somos un país caro, la Ley de Frontera, reducir el IVA mínimo a 11% para los comercios de frontera, también demuestra que estamos en un país que no puede competir”, detalló.

Pereyra señaló, al respecto, que la reducción del 75% de los aportes patronales para los nuevos trabajadores que tomen los comercios de frontera es otra señal.

Sobre el tipo de cambio, “hay diferencias que no nos permiten competir y que no le permiten competir sobre todo a la industria agroexportadora, prueba de eso es que hay muchas plantas frigoríficas que están marchando a media máquina y otras que están medio paradas”.

“El 23 de enero queremos que sea una instancia para hablar, reflexionar, intercambiar, hay muchos temas para considerar, por ejemplo el de los conflictos que hacen que los puertos queden trancados y los barcos no puedan llegar”, concluyó.