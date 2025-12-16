Chefs, asadores y periodistas de Brasil visitaron el país para conocer el potencial del cordero uruguayo

El Instituto Nacional de Carnes (INAC) destacó la importancia de una reciente visita a Uruguay de una delegación conformada por nueve chefs, asadores y periodistas procedente desde Brasil , un mercado de máxima importancia para la exportación de carnes uruguayas.

Se trata de un emprendimiento que tiene un antecedente reciente: a fines de noviembre una delegación de cocineros procedente de China , todos chefs de reconocida calidad, visitó Uruguay para conocer de primera mano las ventajas comparativas que hay en cada uno de los eslabones de la cadena agroindustrial de la carne en el país.

"La semana pasada recibimos en Uruguay una delegación de nueve chefs, asadores y periodistas de São Paulo, Río de Janeiro y Porto Alegre, ciudades foco de nuestra campaña de promoción del cordero uruguayo en el vecino país", informó el INAC.

El objetivo, complementó, "fue estrechar lazos, acercar ciudades, profundizar en el conocimiento de nuestro proceso productivo, así como conocer más sobre cortes y bondades de nuestro cordero".

El contexto

En lo que va de 2025 Uruguay exportó 11.355 toneladas de carne ovina, peso canal, con Brasil como principal destino al captar el 28% de ese volumen (3.409 toneladas), superando a China (16%) y a la Unión Europea (8%).

La gira, se explicó, "se realizó desde el campo, visitando el origen que hace posible la calidad por la cual es reconocida nuestra carne, pasando por un rico cordero a la cruz realizado por el conocido asador Sebastián Manito, hasta la experiencia de degustar la creatividad de alguno de los restaurantes más reconocidos de Uruguay".

El INAC agradeció al Instituto Nacional de Vitivinicultura (Inavi) por recibir a los integrantes de la delegación en una bodega y permitirles conocer, además, "la calidad y pasión que distinguen a nuestra vitivinicultura".

Finalmente, se señaló que la recorrida de los brasileños concluyó "con aire marino", dada la visita al buque Capitán Miranda: "El broche de oro para consagrar una experiencia inolvidable de promoción del cordero uruguayo, de la boutique de carnes del mundo".

El dato

La pieza "Cordeiro Uruguaio, Da Boutique de carnes do mundo", audiovisual de Oriental Films que formó parte de la estrategia para impulsar el consumo de carne ovina en Brasil -específicamente el cordero uruguayo- y contribuir al posicionamiento de la marca Uruguay Lamb, recibió el premio Gran Campana de Oro 2025.