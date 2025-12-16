Es oficial: se decretó La Bajada y se anunció que salieron más entradas a la venta

Ahora es oficial: se decretó La Bajada . A través de una transmisión especial de YouTube, el comunicador Gonzalo Cammarota hizo el anuncio oficial de que este martes será la ya tradicional fiesta de fin de año que surgió del programa de radio Justicia Infinita y se convirtió en un evento masivo para ponerle fin a las responsabilidades del año que termina.

El anuncio y el mandato de "dejar todo para marzo" vino acompañado de otra noticia: se lanzaron más entradas a la venta (una novedad de este año) a través de la plataforma Tickantel. Sin embargo, entre los que estaban esperando la confirmación de la fecha para saber si comprar, o los que sintieron que se estaban quedando afuera, hay en el sitio de venta de entradas una fila virtual. El precio de esas entradas es de $ 300.

Según supo El Observador, a principios de la semana pasada ya se habían vendido más de 40 mil entradas.

En 2025, al igual que las últimas ediciones, se celebrará en alguno de los próximos días en el escenario de la rambla de Punta Carretas, en el mismo lugar donde hace días tocó La Vela Puerca en su show por sus 30 años.

Las puertas del predio abrirán a las 15 horas, y la fiesta seguirá hasta la noche, con la presentación de DJ Sanata y artistas invitados.

Por otro lado, al predio solo se podrá acceder por la avenida Juan Cachón, por las canteras del Parque Rodó. Allí se controlarán las entradas y también, en una fila especial, las heladeritas.

La transmisión del evento se podrá seguir a través de YouTube.