Turistas argentinos se sorprenden con miles de dólares en infracciones de tránsito al regresar a Uruguay

Como es habitual, los turistas argentinos llegan a Uruguay faltando una semana para la fiestas de fin de año, pero esta vez se encontraron con multas de miles de dólares que cargaban de la temporada pasada .

En junio de 2024 , por un decreto del entonces presidente Luis Lacalle Pou , se estableció el cobro efectivo de multas por exceso de velocidad cometidas por extranjeros en todo el territorio nacional. El decreto en cuestión establece que "cuando el infractor de tránsito no acredite su residencia legal en el territorio nacional, deberá abonar las infracciones de tránsito cometidas antes de abandonar el país ", algo que no se cumplió la temporada pasada.

"Se promulgó el decreto, pero no se implementó de qué manera se iba a llevar adelante . No tenemos cómo hacer efectivas esas multas", dijo el director general del Departamento de Movilidad de Maldonado, Juan Pígola , en diálogo con El Observador.

Esto llevó a que turistas, entre ellos argentinos, volvieran a Uruguay en los últimos días y descubrieran que tenían multas de la temporada 2024/2025 , la primera desde que el decreto de Lacalle Pou estuvo en vigencia.

Según informó en primera instancia el diario argentino La Nación, turistas de la vecina orilla se percataron de que debían miles de dólares en Uruguay por estas infracciones, cuando intentaron habilitar el sistema de Telepeaje. Otros argentinos recibieron en sus correos electrónicos las notificaciones de las multas.

Algunos argentinos en diálogo con ese medio reconocieron tener multas de hasta US$ 10.000, mientras que por otro lado Pígola reconoció que han incautado vehículos "con hasta US$ 40.000 de multa".

Multas de tránsito a turistas no generan "ningún impedimento" al momento

-ine5318-jpg..webp Telepeaje en el peaje de Pando Inés Guimaraens

Por el momento, las multas a turistas no generan "ningún impedimento" para entrar a Uruguay y acceder a la identificación del Telepeaje, informaron desde el Ministerio de Transporte y Obras Públicas.

Esta cartera está trabajando junto a la Dirección Nacional de Migración "para la elaboración de un nuevo formulario de ingreso que establezca la constitución de un domicilio electrónico para notificar" a los extranjeros.

En el mismo sentido, Pígola reafirmó que al día de hoy "todavía no hay ninguna inhibición que les permita entrar o salir" del país y recordó que en las páginas web del Sucive y del IMPO se puede verificar las multar que tengan generadas los vehículos.

"Esperemos que se pueda cumplir con la resolución presidencial y que los vehículos honren las deudas que tienen, sobre todo por justicia tributaria", agregó el director Movilidad de Maldonado. "Apretar a los de acá adentro y que los de afuera no cumplan con el marco normativo, no me parece una buena señal", sostuvo el jerarca departamental.