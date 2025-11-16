Miguel Abella: la Intendencia de Maldonado bajó "la aplanadora de seguir construyendo" de Antía para hacer obras en "los barrios que nos faltan"

Miguel Abella habla pausado. A veces responde breve y en otras se explaya. Es conocido por todos en Maldonado porque estuvo durante años muy cerca de Enrique Antía.

Sentado en el sillón municipal, dice que el ingeniero agrónomo es su amigo pero marca diferencias con las gestiones. Habla de hacer obras pequeñas que le cambien la vida a la gente y parar la “vorágine en que se venía”.

También se muestra optimista de cara a la próxima temporada, principalmente tras la victoria de Javier Milei en las legislativas argentinas, y señala diferencias con la forma en que se está procesando la autocrítica del Partido Nacional por la derrota en las elecciones. A continuación, un resumen de la entrevista con El Observador.

Bien. Conocíamos la realidad, sabíamos a lo que veníamos porque fuimos parte del gobierno durante los últimos 10 años.

¿Cuáles son las improntas de gestión que se puedan diferenciar de Antía?

Es una impronta distinta. La persona que hoy está al frente de la Intendencia ha hecho gestión durante toda su vida. Está más involucrada con la gestión, con el trabajo día a día y hombro a hombro de cada uno de los funcionarios que la de un político como es el ingeniero Antía, el cual tiene una trayectoria y una espalda política totalmente distinta.

A la gente siempre le dijimos y le transmitimos que mi gestión apuntaba a buscar la calidad de vida, el diálogo, y a tratar de dejar algo que estaba consolidado en los 10 años del gobierno anterior.

Desde la oposición dicen que la diferencia es que hay más diálogo ahora por las mesas interpartidarias y otras cuestiones. ¿Faltó diálogo en la anterior gestión?

Son realidades distintas y actores distintos. Diálogos en los 10 años pasados no faltaron porque yo era parte de ese gobierno y más de una vez fui el encargado de mantener esa línea.

Era un Maldonado distinto, cuando entramos en 2015 no tenía una flota como la que tiene hoy para poder trabajar; El Placer no era una zona joven de desarrollo; no estaba el realojo del Kennedy.

¿Se puede decir que hay más diálogo en esta gestión que en la anterior, entonces?

Sí, distinto, pero sí. Ahora hay un diálogo de otra manera, con una apertura distinta y con participación de todos los partidos.

¿Enrique Antía continúa siendo alguien de consulta?

Es un amigo de 40 años, ha sido el líder de Todos por Maldonado y ha gobernado este departamento durante tres períodos. Sigue siendo un referente político, pero la base de la estructura del gobierno que hoy está al frente de Maldonado es la que estoy llevando yo adelante. Tiene el sello de Miguel Abella.

Es un gobierno de apertura, diálogo, acostumbrado a escuchar y que bajó un poquito lo que era esa aplanadora de seguir construyendo para tratar de actualizar los barrios que nos faltan. No hay grandes obras en el gobierno de Miguel Abella, hay grandes obras que le van a dar calidad de vida a la gente: cuatro o cinco cuadras en un barrio; cordón; un foco en la puerta de tu casa. Esas son las obras que necesita Maldonado para estos cinco años. Una actualización de ese gran desarrollo que ha tenido.

En la ruta 39, la que une San Carlos y Maldonado, circulan más de 40 mil autos por día. Hoy la estamos terminando de iluminar y espero que los primeros días de diciembre estén totalmente iluminados los 13 kilómetros del recorrido. No va a haber inauguración ahí. La gente sola se va a dar cuenta, no necesita inaugurarse esa obra. Lo mismo que tampoco necesita inaugurarse el día de mañana si hacemos 3-4 cuadras en un barrio que faltan hoy y que no tienen una vereda. Ese tipo de cosas hay que hacerlas directamente. Y eso es lo que yo quiero hacer durante estos cinco años de gobierno.

Es la primera vez que escuchamos a un político decir que no va a inaugurar algo.

A mí me da más significado que las 40 mil personas que pasan por día se den cuenta de noche cuando van que está prendida la luz. Esa ruta se ha llevado tanta gente que va o viene a trabajar en bicicleta de noche y de repente tiene un accidente o una moto, me da más satisfacción ese tipo de cosas que hacer algo para cortar una cinta. No estoy en contra del corte de cinta ni de la inauguración, las cosas hay que hacerlas conocer, pero ese tipo de obras donde pasan 40 mil personas por día, ya solo la gente se va a dar cuenta que hay luz, que está iluminado y que cambió algo.

¿Cómo estaba la situación financiera?

Estaba bien. Pedimos una línea de crédito de US$ 38 millones y se presentaron ofreciéndonos hasta US$ 54 millones, cosa que no usamos directamente. Es para abatir dentro de este periodo de gobierno. La pedimos como para tener un oxígeno en los cinco años y tener un recurso distinto para no trancar nada.

¿La política de endeudamiento será no extender el período de gestión?

La Intendencia tiene 4 fideicomisos a largo plazo que insumen un 60% del presupuesto si lo fuera a abatir en un año solo. La idea nuestra es que cuando termine el periodo en el 2030, ese crédito signifique un 17-20% del presupuesto. Vamos con una regla fiscal que va a acompañar todo esto para el abatimiento de las líneas de crédito a largo plazo.

¿Visualiza que la situación financiera era buena pero que era necesario ajustar el cinturón?

Sí. Era necesario parar un poco la vorágine en que se venía. Maldonado está creciendo un 25% de un censo al otro. Cálculos del INE establecen que en los próximos 10 años habrá arriba de 300 mil personas viviendo fijo. Hay que proyectar una ciudad con los servicios como corresponde antes de que llegue el desarrollo.

¿Los servicios son el mayor déficit del departamento?

Sí, sin lugar a dudas que sí. El tema del saneamiento hay que empezar a pensarlo ya desde ahora; la matriz energética con la cantidad de vehículos eléctricos que hay; el tema del agua, creo que es necesario pensar en algunas plantas desalinizadoras.

¿Hay algún proyecto de planta desalinizadora encaminado?

Encaminado no. Que estemos conversando, viendo números y hablando con OSE sí. Es necesario y hay que buscar una manera. Maldonado tiene una fuente de agua que abastece, la Laguna del Sauce. Tenemos que pensar en un desarrollo sobre todo hacia el lado de José Ignacio, de pensar en alguna planta desalinizadora en la cual nos dé una solución distinta a la que tenemos.

¿Y en el tema del saneamiento? Montevideo es el único que no es cubierto por OSE, pero Canelones ha planteado avanzar con fondos propios. ¿Están pensando en algo similar?

Ese tendría que ser un tema de conversación entre el Congreso de Intendentes y encararlo directamente con el gobierno nacional como corresponde. Lo de Montevideo es lo correcto, se encargan ellos. La idea de todo esto es que mañana no se te tranque un proyecto de inversión de un barrio porque OSE no pueda cubrir.

¿Qué es lo que le falta hoy a Punta del Este para no ser solamente una ciudad turística y convertirse en una ciudad de estadía todo el año?

Es un objetivo que se viene cumpliendo en el correr del tiempo. No es un objetivo que se logre de la noche a la mañana. Lo que nos está faltando son los servicios como saneamiento, disponibilidad de agua, el tema de energía eléctrica.

¿Cómo está el vínculo con Yamandú Orsi?

Hay buen vínculo. Hay diálogo y apertura. Estos cuatro o cinco años no se pueden pasar de puertas cerradas ni peleándose con uno o con el otro. Hay que pensar en la gente. Creo que desde el gobierno nacional se piensa también en la gente. Cuando llegue el momento de las elecciones, cada uno encabezará como corresponde su sector. Pero hoy no es ese el momento.

¿Quién es tu referente nacional dentro del Partido Nacional?

Luisito Lacalle. Hay que ver qué es lo que va a hacer él, si se va a postular de vuelta en la que viene. Siempre he dicho lo que pienso y hoy creo que el partido tiene que empezar a recorrer un camino que es la coalición. De la misma manera que se conformó hace una cantidad de años atrás el Frente Amplio. ¿Cómo se hace eso? Creo que tiene que arrancar desde el interior directamente, en cada departamento es donde se tiene que empezar a trabajar esto. No es la misma realidad en cada uno de los departamentos.

Hay algo que he manifestado en distintas conversaciones con gente del partido y es que se está haciendo una autocrítica de qué fue lo que pasó entre octubre y noviembre y creo que está mal eso. El análisis que hay que hacer es qué es lo que pasa entre la elección nacional y la departamental porque no es posible que en lugares donde se pierda, a los cuatro meses se gane por 30 o 40 mil votos. Las fortalezas hoy del Partido Nacional están en el interior. Lo puedo decir porque ya se lo dije a Álvaro, creo que la autocrítica para mí no tiene ningún sentido. Es algo que ya pasó, ya sucedió, no se puede vivir del pasado.

¿La coalición a nivel nacional y también en las municipales?

Creo en el modelo de Salto. Si se va a hablar de coalición no está bien que se hable con un modelo general de Montevideo, cada departamento tiene que hacer un análisis de qué manera llevarlo adelante. Pero sí creo que es una herramienta para llevar adelante en el gobierno nacional.

¿Qué pensás de la idea de cambiar el calendario electoral?

No podemos vivir un año y medio o dos en elecciones. Es mucho tiempo. Hay que empezar a acortar los plazos directamente.

¿Unir las elecciones?

No sé si unirlas. Creo que está bien claro que cuando en los departamentos se vota, se vota al vecino, al alcalde. Se vota de una manera distinta. Creo que hay que acortar los plazos y después pensar también cómo involucrar a los convencionales.

¿Va a expedir una opinión sobre quienes se quieren independizar del municipio de San Carlos?

Hay que estudiarlo, y creo que si vamos a hacerlo no solamente con la gente de la costa, hay que hacerlo también con los de Punta Ballena, hay que hacerlo con los de La Capuera, hay que verlo todo. Vamos a ponerlos todos arriba de la mesa.

En 2021 Antía era el intendente y no se expidió por lo que el trámite no pudo volver a la Junta.

Sí me voy a expedir, sí va a volver a la Junta, pero hablando de todo el departamento. No vamos a hablar solamente de un lugar solo.

¿El triunfo de Milei mejoró la perspectiva para la temporada?

La gente tomó mucha euforia. Creo que vamos a tener desde el 15 de diciembre a fines de enero mucha gente y creo que vamos a tener también una estabilidad un poco más larga durante el verano, que es lo que nosotros tratamos de buscar siempre, que el verano sea más largo.

Se ha venido logrando año a año, porque venir a La Barra hace 20 años atrás no encontrábamos un lugar donde tomar un café, hoy venís en julio y encontrás restaurantes, cafeterías, todo abierto.

¿Es buena la perspectiva para la temporada?

Muy buena. Hoy lo que uno ve en la calle y lo que siente con los operadores turísticos es de una muy buena temporada. El desarrollo de inversiones no ha parado. Hoy hay un modelo distinto, se está invirtiendo mucho en barrios privados. Es un desarrollo distinto al que pensábamos, no tantos permisos para edificios, pero sí para esos barrios, y cuando uno piensa es gente que por lo menos planea estar cinco o seis meses en el departamento. Hay dos desarrollos de golf, al lado de José Ignacio.

¿La política de los desarrollos de barrios privados es algo que se va a mantener?

Sí, porque es algo en el cual el Estado mismo se saca costo, porque hoy el que desarrolla en un barrio privado muchas veces lo obligamos a que lleve adelante los servicios de infraestructura, de saneamiento.

¿Qué desafíos ven para la temporada? Sobre todo en el tema de la seguridad.

La Intendencia de Maldonado siempre hace un aporte muy grande a lo que es el tema de seguridad, tanto con Caminera, con Policía, con Bomberos o con Prefectura. (La intendencia) da en el Verano Azul un aporte de más de 550, 600 mil dólares para ese operativo.

¿Qué información tiene la intendencia sobre la llegada a Maldonado de un centro de diagnóstico en cuanto a cáncer de última generación?

Lo que se está hablando es una inversión privada para trabajar con la gente que lleva la salud adelante, privados y públicos. En forma oficial no ha ingresado todavía a la intendencia; se hizo una consulta y está la posibilidad. Tienen una tierra señada o comprada en la zona de Bulevar Artigas y Córdoba, donde están todas las clínicas médicas. No sería un lugar de internación sino diagnóstico.

¿Piensan ampliar el Hospital de Maldonado?

Cuenta con 100 camas y lo necesitamos ampliar entre la Intendencia y el MSP. La ministra incluyó US$ 20 millones dentro del presupuesto nacional. Los terrenos que están al costado, que rodean el hospital, son municipales. El plan es unificar estos padrones y pasarlos a ASSE. También vamos a llevar adelante una campaña de fondos para que lo que falte de dinero lo ponga la gente de Maldonado. Nosotros desde la intendencia vamos a estar golpeando la puerta de cada uno de los inversores para que colabore en este tiempo.

¿Fueron sancionados por los residuos y escombros del realojo del asentamiento Kennedy en el humedal del arroyo Maldonado?

El Ministerio aplicó una sanción que se pagó en forma inmediata y se le presentó un plan en el cual trabajó gente del CURE también para llevar adelante una mejora de lo que hoy está ahí. Ya empezó, en forma natural a crecer tierra y pasto. Se está recomponiendo. Vamos a terminar haciendo un trabajo de apertura de algunas piletas y rompiendo algunas barreras de las que existen hoy, a pedido de Ambiente.

¿El famoso edificio El Torreón de Punta del Este continuará con su cartel luminoso o se tomarán medidas por la contaminación visual en zonas turísticas?

Tiene unos permisos otorgados, no he dado permisos de publicidad, al revés, he acortado todo eso directamente y el tema de El Torreón, vencido sus permisos, también vamos a analizarlo, porque hay derechos que tienen generados que yo tengo que respetar.

¿Cuándo se vencen?

Está en estudio eso directamente, cómo corresponde. Ahí hay un tema enganchado con un montón de cosas que no es solamente el tema del cartel luminoso, sino los permisos cuando se den a su momento y los derechos que tienen generados.

¿Es uno de los objetivos que Punta Ballena forme parte del Sistema Nacional de Áreas Protegidas?

Ojalá, ojalá. Ahí volvemos de vuelta a lo mismo, hay derechos que están generados por la propiedad. Soy muy respetuoso de quien tiene el derecho de la propiedad, pero también soy muy respetuoso de lo que significa, no solo para Maldonado, sino para el país entero la vista esa de la panorámica y ese entorno.

En el centro de Maldonado cayó un 33% el boleto en los últimos 5 años. ¿Hay una idea de poder revertir estos números o se espera que estos usuarios se reconviertan a otros medios de transporte como Uber u otras plataformas?

Estamos trabajando con Cinve desde hace un año y su trabajo termina en marzo del año que viene, está integrado a la comisión de movilidad y transporte. Esperamos finalizar ese trabajo porque lo que va a llevar es tratar de estimular a la gente a que empiece a usar de vuelta el transporte.

Para que eso sea realidad, el transporte tiene que ser un transporte prolijo, pasar en horario, llevarte a tu trabajo en el mismo tiempo que te lleva tu motito o tu auto hoy y con eso ir descongestionando un poco lo que es la movilidad.

Hay que empezar a buscar soluciones y las soluciones para el centro de Maldonado vamos a tener que ir al tarifado. En Punta del Este también vamos a tener que ir al tarifado, capaz ahí sea solamente en el verano y en el invierno no. Hay que empezar a hablarlo.

En ese sentido, ¿la intendencia piensa en una iniciativa para que los ómnibus no lleguen a la península?

Lo quería aplicar este verano, que los ómnibus interdepartamentales no ingresaran. Si nos ponemos a pensar, desde la terminal de Maldonado a la terminal de Punta del Este tenes cuatro kilómetros y medio, casi cinco kilómetros. Si voy a Montevideo y me bajo en Tres Cruces y tengo que ir hasta la Ciudad Vieja a hacer un trámite, tengo cinco o seis kilómetros también. Pero las terminales están concesionadas y tienen un derecho con un toque de andén, este verano no lo puedo hacer, pero la idea mía es que para el verano que viene reconvertir la terminal de Punta del Este a algo que sea para ómnibus locales.

¿Pudiste hablar con los exediles del Partido Nacional, Darwin Correa y José Luis Sánchez, que fueron imputados por delitos de fraude y falsificación ideológica? Ambos fueron formalizados por pagos de la Junta Departamental por más de un millón de pesos por obras que no constan como hechas, mientras que el dinero fue a parar a la cuenta del hijo de uno de los exediles durante la última legislatura.

A Darwin lo conozco de chico, hace tiempo no lo cruzo, pero me lo cruzaba comúnmente en una cancha de fútbol. Nunca militó dentro del sector nuestro, pero sí, no voy a decir que no tenga conocimiento y conversé con él.

Pero las conversaciones normales de la sociedad, del partido de fútbol, fue dirigente de la liga hace 10 o 15 años y también fui dirigente. Creo que hoy la Justicia todavía no ha terminado con este tema.

Es bueno esperar que la Justicia termine y cierre esta etapa como para poder juzgar. No integraron listas mías, no estuvieron dentro de lo que era la participación nuestra directamente, sí lo he visto. Pero no hemos hablado de temas políticos.

¿Cómo viste el caso?

Quiero esperar que la Justicia termine con este tema primero para opinar. No quiero opinar de un tema en el cual la justicia todavía está actuando, creo que corresponde esperar.