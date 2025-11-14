Dólar
/ Nacional / MOVILIDAD

"Medida necesaria": cobrarán estacionamiento tarifado en Maldonado y Punta del Este a partir del verano 2027

“Es una medida necesaria para empezar a regular la movilidad”, afirmó el intendente de Maldonado, Miguel Abella

14 de noviembre 2025 - 9:10hs
Archivo. Cartel de estacionamiento tarifado
Archivo. Cartel de estacionamiento tarifado Gatson Britos

La Intendencia de Maldonado implementará el cobro de estacionamiento tarifado en Punta del Este y en la capital departamental, medida que comenzará a aplicarse durante la temporada de verano de 2027, según confirmó el intendente Miguel Abella.

Abella detalló, en diálogo con Telemundo (Canal 12), que el crecimiento sostenido de Maldonado ha generado un aumento de la circulación vehicular. "Maldonado es el único departamento que viene creciendo en todo el país", destacó, citando un aumento del 23% registrado en el último censo, una tendencia que, según el Instituto Nacional de Estadística (INE), continuará. “Hoy tenemos más de 140.000 autos empadronados y circulando en el departamento”, agregó. A esto se suman los turistas que visitan la región, lo que aumenta aún más la demanda de estacionamientos. “Recibimos entre 300.000 y 400.000 personas durante la temporada de verano”, explicó.

Es una medida necesaria para empezar a regular la movilidad”, afirmó. Para abordar esta situación, Abella señaló que la Intendencia ya ha dado pasos previos: “Acondicionamos cinco predios para crear estacionamientos públicos gratuitos”. En cuanto a la medida del estacionamiento tarifado, indicó que esta es la “primera medida para empezar a regularlo”.

En cuanto al funcionamiento del sistema, el intendente detalló que se utilizará una herramienta ya disponible: “La idea es ir a través de una aplicación que tiene Antel. Queremos hacerlo de la mejor forma posible y de la manera más fácil para la persona, que no sea una traba ni una complicación”. Actualmente, la Intendencia se encuentra “en conversaciones” con la empresa estatal para avanzar en el diseño de la aplicación.

Abella también dejó en claro que el sistema no se aplicará este verano. “Este verano no va a ser, eso es seguro”, aseguró, pero subrayó que el objetivo es tener el sistema operativo para la temporada de verano de 2027. Además, afirmó que la comuna está “abierta a escuchar cualquier sugerencia y a estudiarla” antes de la implementación definitiva del cobro tarifado.

estacionamiento Tarifado estacionamiento tarifado Maldonado Punta del Este

