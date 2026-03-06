Hombre de 33 años se ahogó en Artigas: se estaba bañando en el río Cuareim con su hija de seis años y su perro

Un hombre de 33 años murió ahogado este jueves en el río Cuareim, según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Artigas a El Observador.
De acuerdo a lo informado en primera instancia por el medio local Clicregional, la víctima se encontraba en el lugar junto a su hija de seis años y su perro.
El hombre estaba en el agua bañando a su perro cuando, en cierto momento, terminó perdiendo pie y desapareciendo rápidamente en el agua.
Al notar la situación, la niña corrió a pedir ayuda y encontró a un conocido de la víctima, quien dio aviso a la Policía.
Luego de varias horas de búsqueda, los oficiales localizaron el cuerpo sin vida del hombre sobre las 19:30 horas.
En la escena de los hechos trabajó personal de la Dirección de Bomberos y efectivos policiales del departamento.