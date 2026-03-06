Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

ARTIGAS

Hombre de 33 años se ahogó en Artigas: se estaba bañando en el río Cuareim con su hija de seis años y su perro

El hombre estaba en el agua bañando a su perro cuando, en cierto momento, terminó perdiendo pie y desapareciendo rápidamente en el agua

6 de marzo 2026 - 11:25hs
Un hombre murió ahogado en Artigas

Un hombre murió ahogado en Artigas

Captura de video de Clicregional

Un hombre de 33 años murió ahogado este jueves en el río Cuareim, según confirmaron fuentes de la Jefatura de Policía de Artigas a El Observador.

De acuerdo a lo informado en primera instancia por el medio local Clicregional, la víctima se encontraba en el lugar junto a su hija de seis años y su perro.

El hombre estaba en el agua bañando a su perro cuando, en cierto momento, terminó perdiendo pie y desapareciendo rápidamente en el agua.

Al notar la situación, la niña corrió a pedir ayuda y encontró a un conocido de la víctima, quien dio aviso a la Policía.

Luego de varias horas de búsqueda, los oficiales localizaron el cuerpo sin vida del hombre sobre las 19:30 horas.

En la escena de los hechos trabajó personal de la Dirección de Bomberos y efectivos policiales del departamento.

