Violencia en el fútbol de Maldonado: jugadores de San Carlos y Atlético Fernandino se pelearon arriba de un techo, uno agarró una pala y la usó como proyectil

El fútbol de Maldonado volvió a verse sacudido el fin de semana por un violento incidente . El hecho ocurrió en cancha de Atlético Fernandino entre jugadores San Carlos y Atlético.

Jugaron por la sexta fecha del torneo de Primera División y empataron 2-2 . Pero los ánimos terminaron caldeados, tanto que en zona de vestuarios estalló un espectáculo dantesco.

Fue tal la reyerta que afuera de la cancha, los jugadores se subieron al techo del vestuario para intercambiar golpes de todo tipo.

Se agredieron físicamente y a distancia. Se tiraron con baldes, palos y todo lo que encontraron a mano.

En determinado momento, uno de los jugadores tomó una pala de albañil y la lanzó contra un futbolista rival.

Desde afuera, hinchas también agredían con objetos y desde arriba del techo, los jugadores les devolvían lo tirado con extrema violencia.

Según informó Cadena del Mar, Fiscalía actuó de oficio tras la viralización de videos que captaron los incidentes que involucraron a jugadores y a hinchas de los equipos. Se realizarán citaciones en las próximas horas a los protagonistas.

El grave episodio se suma a lo ocurrido en octubre en el partido que jugaron San Lorenzo de San Carlos contra Central Molino.

En ese encuentro, el juez del partido Alexis Ferreira expulsó a dos jugadores de San Lorenzo y uno de ellos lo agredió con un cabezazo frutal tomando totalmente desprevenido al juez quien perdió dos piezas dentales y quedó aturdido por el violento impacto.

El jugador agresor fue imputado por el delito de lesiones personales y la Justicia le aplicó como medidas cautelares la prohibición de participar en eventos deportivos por 120 días, la prohibición de acercarse al juez y la prohibición de salir del país.

El lunes se realizó la audiencia de formalización del futbolista agresor cuya situación jurídico quedó muy comprometida.