El Observador / Selección / MUNDIAL 2026

FIFA le asegura a los hinchas que sigan a su selección en el Mundial 2026 entradas a US$ 60

FIFA anunció la creación de una nueva categoría para vender entradas para el Mundial: la "supporter entry" le permitirá a los seguidores de una selección, boletos a US$ 60 en cada partido

16 de diciembre 2025 - 16:56hs
Hincha de Uruguay en la Copa América

Hincha de Uruguay en la Copa América

Foto: AFP

Los hinchas de selecciones clasificadas al Mundial 2026 pagarán sus boletos a US$ 60 por partido, según anunció este martes la FIFA, en respuesta a las asociaciones de hinchas que denunciaban precios "astronómicos".

Una nueva categoría, "Supporter Entry", propondrá boletos "a 60 dólares estadounidenses cada uno, y disponibles para los 104 partidos", incluida la final de la Copa del Mundo, precisó el ente rector mundial del fútbol en un comunicado.

"Esta iniciativa busca apoyar en primer lugar a los hinchas que siguen a su equipo nacional a lo largo del torneo", agregó FIFA.

El pasado jueves, la asociación Football Supporters Europe (FSE) se indignó por los "precios astronómicos impuestos por la FIFA a los hinchas más fieles".

Según la información de FSE, que afirmaba haber visto los "precios publicados progresiva y confidencialmente por la FIFA", seguir a un mismo equipo desde el primer partido hasta la final "costaría (a un aficionado) como mínimo US$ 6.900, casi cinco veces más que durante el Mundial 2022 de Catar".

Según la FIFA, "se han recibido hasta la fecha 20 millones de peticiones de entradas durante la fase actual de venta por sorteo", que arrancó el jueves pasado.

El Mundial de 2026 se celebrará en Estados Unidos, México y Canadá, y será la primera Copa del Mundo en la que participarán 48 selecciones.

FIFA Mundial 2026

