"Traición monumental a la Copa del Mundo": agrupación de hinchas de Inglaterra largó la bronca contra la FIFA por los precios del Mundial 2026; mirá las cifras
"Pedimos a la FIFA que inmediatamente rebaje a la mitad los precios de las entradas", señaló el grupo oficial de aficionados de Inglaterra
11 de diciembre 2025 - 13:58hs
Gianni Infantino en el Mundial de Clubes
Foto: AFP
El grupo oficial de aficionados de Inglaterra (ESTC, por sus siglas en inglés) ha clamado contra los precios que la FIFA ha dado a las entradas del Mundial 2026 que ha fijado la más barata para la final a más de 3.400 euros.
En total, según cálculos de este organismo, asistir a los tres partidos de la fase de grupos más las eliminatorias hasta la final puede dispararse más allá de las 5.700 euros.
Las entradas más baratas para los partidos de la fase de grupos de Inglaterra contra Panamá y Ghana están alrededor de los 170 euros, mientras que el inicial, contra Croacia el 17 de junio, es algo más caro y se va hasta los 228 euros.
La primera ronda eliminatoria cuesta 200 euros, los octavos de final, 250 euros, y a partir de cuartos de final los precios se disparan. Una entrada, la más barata, para ver a Inglaterra entre las ocho mejores selecciones del mundo costará 580 euros, la semifinal, 785 euros, y la final se va hasta más de 3425 euros.
En comparación, un ticket para la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia en Qatar 2022 costó 570 euros.
"Esto es una traición monumental a la tradición de la Copa del Mundo, ignorando la contribución de los aficionados al espectáculo", dijo el Football Supporters Europe (FSE), un de las principales asociaciones de aficionados en Europa.
"El documento de la candidatura en 2018 prometió entradas a 21 dólares. ¿Dónde están esas entradas? Pedimos a la FIFA que inmediatamente rebaje a la mitad los precios de las entradas, revise los precios y la distribución por categoría y entable conversaciones con todos los afectados hasta que se encuentre una solución que respete la tradición, la universalidad y la importancia cultural de la Copa del Mundo".