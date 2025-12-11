Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / MUNDIAL 2026

"Traición monumental a la Copa del Mundo": agrupación de hinchas de Inglaterra largó la bronca contra la FIFA por los precios del Mundial 2026; mirá las cifras

"Pedimos a la FIFA que inmediatamente rebaje a la mitad los precios de las entradas", señaló el grupo oficial de aficionados de Inglaterra

11 de diciembre 2025 - 13:58hs
Gianni Infantino en el Mundial de Clubes

Foto: AFP

El grupo oficial de aficionados de Inglaterra (ESTC, por sus siglas en inglés) ha clamado contra los precios que la FIFA ha dado a las entradas del Mundial 2026 que ha fijado la más barata para la final a más de 3.400 euros.

En total, según cálculos de este organismo, asistir a los tres partidos de la fase de grupos más las eliminatorias hasta la final puede dispararse más allá de las 5.700 euros.

Las entradas más baratas para los partidos de la fase de grupos de Inglaterra contra Panamá y Ghana están alrededor de los 170 euros, mientras que el inicial, contra Croacia el 17 de junio, es algo más caro y se va hasta los 228 euros.

england-jpg..webp
El último equipo de Inglaterra

La primera ronda eliminatoria cuesta 200 euros, los octavos de final, 250 euros, y a partir de cuartos de final los precios se disparan. Una entrada, la más barata, para ver a Inglaterra entre las ocho mejores selecciones del mundo costará 580 euros, la semifinal, 785 euros, y la final se va hasta más de 3425 euros.

En comparación, un ticket para la final de la Copa del Mundo entre Argentina y Francia en Qatar 2022 costó 570 euros.

"Esto es una traición monumental a la tradición de la Copa del Mundo, ignorando la contribución de los aficionados al espectáculo", dijo el Football Supporters Europe (FSE), un de las principales asociaciones de aficionados en Europa.

"El documento de la candidatura en 2018 prometió entradas a 21 dólares. ¿Dónde están esas entradas? Pedimos a la FIFA que inmediatamente rebaje a la mitad los precios de las entradas, revise los precios y la distribución por categoría y entable conversaciones con todos los afectados hasta que se encuentre una solución que respete la tradición, la universalidad y la importancia cultural de la Copa del Mundo".

El precio de las entradas para el Mundial 2026

Como informó Referí, el precio de las entradas varía según cuatro categorías.

En el Estadio Azteca de Ciudad de México, el 11 de junio se llevará a cabo la ceremonia de apertura y el partido inaugural entre México y Sudáfrica, que ya inauguraron el Mundial de Sudáfrica 2010.

El precio de las entradas será de US$ 370 la más barata, US$ 745 el siguiente precio, US$ 1.290 un tercer escalón de precios y la más cara costará US$ 1.825.

En la fase de grupos las entradas costarán US$ 82, US$ 167, US$ 362 y US$ 482.

En 16avos de final los precios irán desde US$ 145 a US$ 517 pasando por precios intermedios de US$ 187 y US$ 390.

En octavos de final los boletos más caros costarán US$ 740 y los más baratos US$ 195 con precios entre medio de US$ 275 y US$ 562.

En cuartos de final la entada más barata será de US$ 342 y luego irán en ascenso según la ubicación en el estadio: US$ 605 US$ 957 y US$ 1.407.

En semifinales: US$ 342, US$ 690, US$ 1.847 y US$ 2.672.

Para el tercer puesto las entradas serán de un precio inferior: US$ 165, US$ 360, US$ 715 y US$ 1.000.

Para la final, las más baratas serán de US$ 2.030, y luego los precios ascenderán a US$ 2.790, US$ 4.230 y US$ 6.730.

Con base en EFE

