La selección uruguaya de Marcelo Bielsa confirmó los detalles de su amistoso con Inglaterra en Wembley antes del Mundial 2026: qué día y a qué hora juega
Se trata del primer amistoso de la selección uruguaya contra una selección europea oficial desde noviembre de 2019
10 de diciembre 2025 - 9:32hs
Marcelo Bielsa ordena al equipo de Uruguay ante Venezuela por Eliminatorias, mientras Nahitan Nández se refresca
FOTO: L. Carreño
La selección uruguaya confirmó que jugará un amistoso contra Inglaterra en la fecha FIFA de marzo de 2026, en la previa al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.
Se trata del primer amistoso de la celeste contra una selección europea oficial desde noviembre de 2019, cuando venció a Hungría por 2-1 en Budapest.
En los siguientes seis años, la selección solo se enfrentó a Portugal por el Mundial de Qatar 2022 (derrota 2-0) y jugó un amistoso contra la Selección Vasca (que no compite en FIFA) en 2024, que terminó en empate 1-1.
El partido contra los ingleses se jugará el próximo 27 de marzo a las 16:45 de Uruguay, en el mítico estadio Wembley de Londres. El último encuentro de la celeste contra Inglaterra en ese estadio se jugó en marzo de 1995, y terminó en empate 0-0.
Luego ambas selecciones se enfrentaron en otras dos ocasiones. En marzo de 2006 jugaron un amistoso en Anfield Road, casa del Liverpool, e Inglaterra se llevó el encuentro por 2-1. El último cruce, y el más recordado, fue el del Mundial de Brasil 2014, en el que Uruguay ganó 2-1 con dos goles de Luis Suárez.
El historial entre uruguayos y británicos favorece a la celeste: se jugaron 11 partidos, con cinco victorias para Uruguay, tres para Inglaterra y tres empates.