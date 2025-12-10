La selección uruguaya de Marcelo Bielsa confirmó los detalles de su amistoso con Inglaterra en Wembley antes del Mundial 2026: qué día y a qué hora juega

Marcelo Bielsa ordena al equipo de Uruguay ante Venezuela por Eliminatorias, mientras Nahitan Nández se refresca

La selección uruguaya confirmó que jugará un amistoso contra Inglaterra en la fecha FIFA de marzo de 2026, en la previa al Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá.

Se trata del primer amistoso de la celeste contra una selección europea oficial desde noviembre de 2019 , cuando venció a Hungría por 2-1 en Budapest.

En los siguientes seis años, la selección solo se enfrentó a Portugal por el Mundial de Qatar 2022 (derrota 2-0) y jugó un amistoso contra la Selección Vasca (que no compite en FIFA) en 2024, que terminó en empate 1-1.

El partido contra los ingleses se jugará el próximo 27 de marzo a las 16:45 de Uruguay, en el mítico estadio Wembley de Londres. El último encuentro de la celeste contra Inglaterra en ese estadio se jugó en marzo de 1995 , y terminó en empate 0-0.

Luego ambas selecciones se enfrentaron en otras dos ocasiones. En marzo de 2006 jugaron un amistoso en Anfield Road, casa del Liverpool, e Inglaterra se llevó el encuentro por 2-1. El último cruce, y el más recordado, fue el del Mundial de Brasil 2014, en el que Uruguay ganó 2-1 con dos goles de Luis Suárez.

El historial entre uruguayos y británicos favorece a la celeste: se jugaron 11 partidos, con cinco victorias para Uruguay, tres para Inglaterra y tres empates.