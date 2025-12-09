Del termómetro a la publicidad: FIFA anunció que todos los partidos del Mundial 2026 tendrán pausas de hidratación en cada tiempo

La FIFA comunicó que se realizarán pausas de hidratación de tres minutos en todos los tiempos de todos los partidos del Mundial 2026 , que se disputará en Estados Unidos, México y Canadá.

En un comunicado publicado este lunes, la federación anunció que durante la copa "los jugadores disfrutarán de pausas de rehidratación de tres minutos" a los 22 minutos de cada tiempo , para darle "prioridad al bienestar de los jugadores".

FIFA aclaró que "los árbitros decretarán las pausas en todos los encuentros, con independencia de la meteorología y las temperaturas imperantes , para otorgar igualdad de condiciones a todas las selecciones en todos los partidos".

"En cada mitad de todos los partidos habrá una pausa de rehidratación de tres minutos , sin tener en cuenta dónde se disputen, las temperaturas o la existencia de una cubierta en el estadio" , expresó Manolo Zubiria , director de la División Estados Unidos del torneo de la FIFA.

SORTEO DEL MUNDIAL Mirá el fixture completo del Mundial 2026: todos los partidos de la fase de grupos y de la ronda final del torneo de FIFA

MUNDIAL 2026 FIFA confirmó el calendario de la selección de Uruguay que dirige Marcelo Bielsa para el Mundial 2026: mirá los días días, horarios y sedes del Grupo H

Esto implica un cambio con respecto al reglamento actual, que indica que la pausa de hidratación solo se marcará para los partidos que registren temperaturas altas, superiores a los 32°C, con un tiempo de entre 90 segundos y tres minutos.

El organismo indicó que esta modificación mostrará una versión de las pausas "más ágil y simplificada" en comparación con las que se han visto en otras competiciones, como el Mundial de Clubes de este año.

En esa competencia, varios partidos fueron detenidos por pausas de hidratación que estaban vendidas para contenido publicitario, algo que se espera se repita en el Mundial 2026.