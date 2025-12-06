El calendario de la selección argentina para el Mundial 2026: el recorrido los de Scaloni y Messi para defender el título
La FIFA dio a conocer el calendario completo del Mundial 2026 y el recorrido que tendrá la selección Argentina en la defensa del título
6 de diciembre 2025 - 15:48hs
EFE
La FIFA hizo oficial este sábado el fixture definitivo del Mundial 2026 y confirmó días, horarios y sedes de todos los partidos, y la selección Argentina, que integrará el Grupo J junto con Argelia, Austria y Jordania, ya tiene su grilla para pelear por el pase a dieciseisavos de final, donde se puede cruzar con la selección uruguaya.
El elenco de Lionel Scaloni, que la idea de la Asociación de Fútbol Argentino (AFA) es hospedarse en Miami, tendrá su estreno el martes 16 de junio contra Argelia en Kansas desde las 22 hora de Uruguay.
La segunda fecha se dará el lunes 22 de ese mes ante Austria en Dallas a partir de las 14 horas y, finalmente, culminará su actividad en la fase inicial de la cita mundialista contra Jordania el sábado 27 también en la ciudad de Dallas a las 23 horas.
En caso de terminar como líder de su zona, la selección liderada por Lionel Messi, que puede disputar su última Copa del Mundo, se medirá en dieciseisavos de final contra el segundo del Grupo H (España, Cabo Verde, Arabia Saudita y Uruguay) con sede en Miami.
Aunque no hay anuncio oficial, la intención de la selección Argentina es hospedarse en Miami. En ese escenario, para el debut mundialista ante Argelia deberá viajar 2.004 km hasta Kansas, lo que equivale a 4.008 km en total.
Ya la segunda jornada, Argentina se medirá ante Austria en Dallas, por lo que tendrá que recorrer 1.804 km de ida y otros 1.804 de regreso a Miami, lo que equivale a 3.608 km.
La última fecha ante Jordania también será en Dallas por lo que, en caso de que no permanezca en Texas, la delegación de Lionel Scaloni deberá viajar otros 3.608 kilómetros para culminar la fase de grupos del Mundial 2026.
En total, si el combinado albiceleste hace base en Miami durante la fase de grupos, recorrerá 11.224 kilómetros de distancia.