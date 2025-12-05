El camino que le dejó a Uruguay el sorteo del Mundial 2026: la favorita, un tapado, un debutante y un posible cruce con Argentina en dieciseisavos de final

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa ya conoce a sus rivales en la fase de grupos del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá, tras el sorteo realizado este viernes en Washington DC.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

La celeste, que estaba en el bombo 2, irá al Grupo H, con España, cabeza de serie y favorita al título, Arabia Saudita, del bombo 3, y Cabo Verde, debutante en mundiales que estaba en cuarto bolillero.

El orden de los partidos será el siguiente: debut con Arabia Saudita, luego con Cabo Verde y cierre del grupo con España.

Se trata de una serie de dificultad media para Uruguay, en un torneo con 48 selecciones y al que avanzan de la fase de grupos los primeros, segundos y los ocho mejores terceros.

fbl - wc - 2026 - draw Washington, United States Foto porMANDEL NGAN / POOL / AFP Foto por MANDEL NGAN / POOL / AFP A picture shows groups A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K and L during the draw for the 2026 FIFA Football World Cup taking place in the

MUNDIAL 2026 Lionel Scaloni, técnico de Argentina, se refirió a un posible cruce con Uruguay en la segunda ronda del Mundial 2026

MUNDIAL 2026 El elogio de Marcelo Bielsa a Lamine Yamal con el que explicó las dificultades que Uruguay tiene para atacar a sus rivales

El rival más difícil

España, mejor selección del Ranking FIFA y la mejor campeones, es el principal rival que tiene por delante el combinado de Bielsa en su grupo.

El equipo que tiene como figura a Lamine Yamal, compañero de Ronald Araujo en Barcelona, será la prueba más difícil para la celeste en la fase de grupos.

https://www.bbc.com/mundo/articles/c6p2ll7m46po Nico Williams marcó el primer gol del partido a pase de Lamine Yamal. Getty Images

Será la tercera ocasión que Uruguay y España se enfrenten en un Mundial. Los dos primeros enfrentamientos acabaron en sendos empates. En total, entre partidos oficiales y amistosos, se midieron diez veces con cinco triunfos españoles y cinco empates.

El rival que puede sorprender

El otro rival que puede complicar a Uruguay es Arabia Saudita, selección que viene en crecimiento, con una liga cada vez más poderosa en la que juegan figuras celestes como Darwin Núñez y Nahitan Nandez, y que en Qatar 2022 dio el batacazo al ganarle a la Argentina de Lionel Messi que luego fue campeona.

0027189841.webp Hervé Renard. Getty Images

Se ubica en el puesto 60° y su DT es el reconocido Hervé Renard, quien tras el sorteo de este viernes señaló que “Uruguay es un equipo muy difícil” y que “España es el mejor equipo del mundo”, según declaró a DSports.

El rival con el que no puede fallar

El otro rival celeste será Cabo Verde, que se estrena en mundiales y a la que nunca enfrentó.

“Los tiburones azules”, la selección de este país africano de poco más de medio millón de habitantes, se ubica en el puesto 68° del Ranking FIFA y en las Eliminatorias de África dejó afuera a Camerún y Angola, entre otras.

20251015 Algunos futbolistas de Cabo Verde celebran su clasificación al Mundial 2026 Algunos futbolistas de Cabo Verde celebran su clasificación al Mundial 2026

Un posible cruce con Argentina en 16vos.

En caso de avanzar, Uruguay puede tener un cruce con Argentina en 16vos.

Si la celeste termina segunda en su serie y los campeones del mundo son primeros, habrá un nuevo clásico del Río de la Plata en el Mundial 2026. En tanto, si Uruguay da la nota y pasa primera, se medirá ante la segunda del grupo argentino.

Lionel Scaloni EFE

El DT de Argentina, Lionel Scaloni, habló tras el sorteo de Argentina, que en fase de grupos jugará ante Austria, Argelia y Jordania, lo que la coloca como clara favorita para ser primera en su serie, y analizó un posible cruce con España o Uruguay.

“Si nos toca uno de los dos (España o Uruguay) no será tan bueno (el sorteo) como parece después de pasar el grupo”, dijo. “Toque quien toque, tenemos que trata de hacer lo mejor”, agregó a DSports.

¿Y en octavos?

Si Uruguay, llegando como segunda en su grupo, pasa a Argentina, en octavos se cruzaría con el ganador del segundo del Grupo D contra el ganador del segundo del Grupo G.

En el Grupo D están el local Estados Unidos, Paraguay, Australia y el ganador del 'play off' europeo C (Eslovaquia/Kosovo/Turquía/Rumanía).

Mientras que en el Grupo G aparecen Bélgica, Egipto, Irán y Nueva Zelanda.