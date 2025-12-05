Dólar
El Observador / Fútbol Internacional / MUNDIAL 2026

La selección uruguaya jugará sus partidos en Miami, Atlanta, Houston o Guadalajara en el Grupo H del Mundial 2026 ante España, Arabia Saudita y Cabo Verde

El sorteo de este viernes determinó que Uruguay integrará el Grupo H con España, Arabia Saudita y Cabo Verde

5 de diciembre 2025 - 16:07hs
Marcelo Bielsa en conferencia de prensa

Marcelo Bielsa en conferencia de prensa

Foto: Gastón Britos / FocoUy

El sorteo del Mundial 2026 que se realizó este viernes en Washington DC confirmó que Uruguay jugará en el Grupo H que compartirá con España, Arabia Saudita y Cabo Verde.

La selección uruguaya que dirige Marcelo Bielsa jugará sus tres partidos en tres de estas cuatro ciudades: Miami, Atlanta y Houston de Estados Unidos y Guadalajara, en México.

Los días, horarios y en qué sede jugará en la primera fase del Mundial se conocerá este sábado en la segunda parte del sorteo, que FIFA realizará a partir de la hora 14 de Uruguay.

De todas formas, ya está definido por calendario que Uruguay jugará los tres partidos en alguna de esas cuatro sedes.

El Mundial comenzará el 11 de junio con el partido inaugural entre México y Sudáfrica en el estadio Azteca de México DF.

La primera fase se juega en 12 grupos de cuatro selecciones cada uno.

Los dos primeros de cada serie y los ocho mejores clasificarán a la ronda dieciseisavos, en donde se iniciará la ronda de eliminación directa.

