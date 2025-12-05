Sorteo Mundial 2026: Argentina entregará la réplica de la Copa del Mundo que obtuvo en Qatar

La selección Argentina será cabeza de serie en el sorteo para el Mundial 2026 , que se realizará en Washington este viernes y en el que estará obligado a entregar la réplica de la Copa del Mundo que consiguió al vencer a Francia en la final de Qatar 2022. Lionel Scaloni , el entrenador, será el encargado de hacerlo.

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Scaloni participará de la ceremonia del sorteo del Mundial 2026: entrará con el trofeo al evento, un privilegio que la FIFA otorga al técnico campeón vigente y que en 2022 había recaído sobre Didier Deschamps , entrenador de la selección francesa.

En 2022, luego de conquistar el Mundial en Qatar, la delegación de Argentina volvió a su país con una réplica del trofeo oficial, que está bañada en oro con los mismos detalles que la auténtica , pero tiene una sutil diferencia: en el pie solo está grabado el nombre del país ganador de esa edición.

La versión original , encargada por la FIFA para Alemania 1974, fue diseñada por el italiano Silvio Gazzaniga, es de oro macizo y tiene un valor que gira cerca de los 20 millones de dólares y solamente se utiliza al momento en el que el capitán del equipo levanta el trofeo, como hizo Lionel Messi en 2022.

MUNDIAL 2026 Sorteo del Mundial 2026: todo lo que hay que saber sobre el procedimiento de la FIFA para definir los grupos en el evento de este viernes en Washington

MUNDIAL 2026 Sorteo del Mundial 2026 de FIFA: ¿Cuál es el peor y el mejor escenario que le puede tocar a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en los grupos?

Por ende, esta versión original de la FIFA permanece resguardada en la sede de la casa madre del fútbol, situada en Zúrich, Suiza. La copa verdadera apenas realiza tres giras: visita a los países participantes de cada Mundial, está presente en el país anfitrión durante la cita y es exhibida en el congreso anual de la FIFA.

Dos representantes argentinos en Washington

En el sorteo del Mundial 2026 en Estados Unidos, que será este viernes 5 de diciembre, Argentina tendrá solo dos representantes en el evento y son los mismos que acudieron al sorteo para la última Copa del Mundo, en Qatar.

Quienes irán en representación de la albiceleste serán Lionel Scaloni, su entrenador, y Claudio Chiqui Tapia, el presidente de la Asociación de Fútbol Argentino. Ambos viajarán a Estados Unidos para encontrarse en la capital de aquel país.

Los posibles rivales de Argentina en el sorteo del Mundial 2026

Teniendo en cuenta que la albiceleste, liderada por Lionel Messi que jugará su última Copa del Mundo, es cabeza de serie, no podrá enfrentarse a otro en esta primera instancia, por lo que no jugará ante España, Francia, Inglaterra, Brasil, Portugal, Países Bajos, Bélgica y Alemania, además de las anfitrionas México, Canadá y Estados Unidos.

A su vez, Argentina tampoco podrá cruzarse con otro seleccionado sudamericano, por lo que Colombia, Uruguay, Ecuador y Paraguay también están descartados, lo mismo Bolivia en caso de que pase el repechaje.

Lionel Messi Lionel Messi en un entrenamiento con la selección Argentina EFE

UEFA es la única confederación que tiene, por reglamento, la posibilidad de contar con dos equipos en un mismo grupo.

Los posibles rivales de cada bombo que puede llegar a tener Argentina en la fase de grupos del Mundial 2026, teniendo en cuenta que resta conocer aquellos países que clasifiquen por repechaje son:

Bombo 2: Croacia, Marruecos, Suiza, Japón, Senegal, Irán, Corea del Sur, Austria o Australia

Bombo 3: Noruega, Panamá, Egipto, Argelia, Escocia, Túnez, Costa de Marfil, Uzbekistán, Qatar, Arabia Saudita y Sudáfrica

En tanto, en el Bombo 4 todavía quedan por definir las últimas seis plazas mundialistas: cuatro llegarán desde Europa y dos desde el Repechaje Intercontinental.

De esta manera, Argentina podría enfrentar a Jordania, Cabo Verde, Ghana, Curazao, Haití, Nueva Zelanda y a solo uno de los siguientes grupos de clasificación:

Italia, Gales, Bosnia o Irlanda del Norte

Polonia, Suecia, Ucrania o Albania

Turquía, Eslovaquia, Kosovo o Rumania

Dinamarca, Irlanda, República Checa, Macedonia del Norte

República Democrática del Congo, Jamaica o Nueva Caledonia

Irak o Surinam (no Bolivia)