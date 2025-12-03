Sorteo del Mundial 2026 de FIFA: ¿Cuál es el peor y el mejor escenario que le puede tocar a la selección uruguaya de Marcelo Bielsa en los grupos?

La selección uruguaya de Marcelo Bielsa está expectante ante el sorteo del Mundial 2026 de Estados Unidos, México y Canadá que se realizará este viernes 5 de diciembre a la hora 14 en Washington.

En el evento de la FIFA se conocerá cómo quedarán los grupos del torneo que tendrá por primera vez a 48 selecciones divididas en 12 series.

Uruguay estará en el bombo 2, por lo que le tocará un cabeza de serie, entre los que están los tres anfitriones, y luego un rival del tercero y del cuarto, que aún tiene seis selecciones por definir en los repechajes.

Gianni Infantino felicitó a la selección uruguaya por su clasificación al Mundial 2026

El reglamento del sorteo establece que en principio ningún grupo contendrá dos selecciones de la misma confederación, con la única excepción de la UEFA, representada por 16 equipos. Cada grupo contará con al menos una y como máximo dos selecciones de la UEFA.

El peor escenario para Uruguay en el sorteo de grupos

Teniendo en cuenta los bombos y los puestos de la clasificación del Ranking FIFA, el peor escenario para la selección uruguaya en el sorteo de grupos sería con los siguientes rivales: España, Panamá e Italia.

Bombo 1: España, la mejor selección con el puesto 1° en el Ranking FIFA.

Bombo 2: Uruguay, puesto 16° del Ranking FIFA.

Bombo 3: Panamá, la selección de Luis Mejía y Cecilio Waterman, puesto 30° del Ranking FIFA, es la segunda más más calificada de ese bombo por detrás de Noruega (29°).

Bombo 4: Italia, puesto 12° del Ranking FIFA, que debería ganar su lugar en la repesca europea, superando primero a Irlanda del Norte y luego a Gales o Bosnia. En ese caso a Uruguay le tocaría un grupo con dos selecciones europeas históricas y por todos los títulos sería un verdadero “grupo de la muerte”.

De las ya clasificadas del bombo 4 hasta el momento, Jordania, puesto 44°, es la selección más fuerte. Fue rival de la celeste en el repechaje para Brasil 2014, con triunfo 5-0 de visitante y empate 0-0 en el Centenario.

El mejor escenario para Uruguay en el sorteo de grupos

Por contrapartida, el mejor escenario para Uruguay en el sorteo de grupos sería con los siguientes rivales: Canadá, Sudáfrica y Kosovo, teniendo en cuenta a esta última selección porque tiene que haber al menos un equipo europeo en cada grupo y es la peor ranqueada en la repesca de la UEFA.

Bombo 1: Canadá, una de las anfitrionas y cabeza de serie, es la selección más débil del bombo 1 según el Ranking FIFA al ubicarse 27°, incluso por debajo de la celeste, con la que empató 2-2 en la Copa América 2024 por el tercer puesto que el equipo de Bielsa ganó por penales.

Bombo 2: Uruguay, puesto 16° del Ranking FIFA.

Bombo 3: Sudáfrica, puesto 43°, es la selección más débil de ese bolillero

Bombo 4: Kosovo, puesto 80°, es la peor ranqueada en la repesca europea y al menos debe haber una selección de UEFA en cada grupo.

Otras opciones del bombo 4 son Nueva Caledonia, puesto 149° del ranking, es la selección más débil que tiene posibilidades de clasificar al Mundial 2026 en la repesca internacional. Nueva Zelanda es, de las seis clasificadas hasta el momento, la selección peor ranqueada al ubicarse en el puesto 49°.

Se debe tener en cuenta las selecciones que pueden llegar por el Repechaje Internacional: Bolivia, que no podría estar en el grupo de Uruguay al ser también de Conmebol, se medirá ante Surinam (123°) y el ganador definirá el cupo ante Irak (58°). Mientras que en la otra llave Nueva Caledonia (149°) y Jamaica (70°), cuyo vencedor se cruzará frente a la República Democrática del Congo (134°).

Los bombos y los puestos del Ranking FIFA:

Bombo 1 (Cabezas de serie: top 9 y tres anfitriones): España (1°), Argentina (2°), Francia (3°), Inglaterra (4°), Brasil (5°), Portugal (6°), Países Bajos (7°), Bélgica (8°), Alemania (9°), EEUU. (14°), México (15°), Canadá (27°)

Bombo 2: Croacia (10°), Marruecos (11°), Colombia (13°), Uruguay (16°), Suiza (17°), Japón (18°), Senegal (19°), Irán (20°), Corea del Sur (22°), Ecuador (23°), Austria (24°), Australia (26°)

Bombo 3: Noruega (29°), Panamá (30°), Egipto (34°), Argelia (35°), Escocia (36°), Paraguay (37°), Túnez (38°), Costa de Marfil (39°), Uzbekistán (40°), Qatar (41°), Arabia Saudita (42°), Sudáfrica (43°).

Bombo 4: Ya clasificadas: Jordania (44°), Cabo Verde (45°), Ghana (46°), Curazao (47°), Haití (48°), Nueva Zelanda (49°).

Más cuatro equipos de Europa de los siguientes playoffs:

Italia (12°) vs Irlanda del Norte (69°) / Gales (32°) vs Bosnia (71°)

Ucrania (28°) vs Suecia (43°) / Polonia (31°) vs Albania (63°)

Turquía (25°) vs Rumania (47°) / Eslovaquia (45°) vs Kosovo (80°)

Dinamarca (21°) vs Macedonia del Norte (65°) / República Checa (44°) vs Irlanda (59°)

Más dos equipos intercontinentales que saldrán de:

Bolivia (76°) vs Surinam (123°) y el ganador ante Irak (58°)

Nueva Caledonia (149°) vs Jamaica (70°), y el ganador ante República Democrática del Congo (134°)