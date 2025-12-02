Julio Trostchansky le respondió a Rodolfo Catino, también pidió "unión" y defendió la política de "reclamar" de Peñarol a la AUF

El delegado de Peñarol Julio Trostchansky se manifestó en sus redes sociales luego de la derrota de su equipo ante Nacional en las finales de la Liga AUF Uruguaya.

Su mensaje fue publicado dos horas después de que el secretario general de Peñarol Rodolfo Catino criticara la política institucional impulsada por Ignacio Ruglio que determinó un profundo enfrentamiento con la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) desde hace ya varios años.

En marzo de 2023 Peñarol quedó afuera del ejecutivo de la AUF tras la reelección de Ignacio Alonso, luego de promover y apoyar la candidatura de Pablo Ferrari, y tres meses después, retiró a todos sus representantes de la AUF .

"La estrategia de confrontación publica permanente no ha dado resultados y ha aislado al club en momentos decisivos . No estoy de acuerdo con ese camino: no representa nuestra historia ni nuestra grandeza . Las batallas de verdad se dan en los ámbitos que corresponden", cuestionó este martes el secretario general del club, Catino .

Catino integra el bloque de oposición en el consejo directivo del club al oficialismo de Ruglio.

Su voz se suma a la de otros dirigentes, como Evaristo González, que han cuestionado esta política en Peñarol.

Dos horas después, Trostchansky le contestó al propio Catino, sin nombrarlo, para argumentar por qué Peñarol ha emprendido ese camino.

"Un día de bronca y silencio postclásico alcanza. Ahora toca levantarse, asumir lo que hicimos mal y trabajar para corregirlo. La historia de nuestro club exige autocrítica, carácter y foco en los objetivos que nos corresponden", comenzó diciendo el delegado.

"También es cierto que la pasión, en condiciones extremas, puede llevar a excesos. No los justifican, pero sí nos recuerdan que debemos ser mejores incluso en los momentos más difíciles", agregó quien es uno de los delegados de Peñarol junto a Gustavo Guerra y Augusto Formento.

El domingo, después del clásico, Trostchansky realizó un posteo en X diciendo: "Robaste. Hiciste el mandado. No tenés vergüenza. Todo vuelve" y luego lo borró.

Esto dijo sobre la política institucional de Peñarol ante la AUF: "Durante años hubo silencio, y se ocuparon lugares en los ejecutivos de la Asociación para satisfacer egos o creer que así se fortalecía al club. Ese camino fracasó. Reclamar no es confrontar: es exigir lo que corresponde. Pero esa fuerza se debilita cuando algunos no lo entienden y no logramos un mensaje unido y claro. Sin unidad, los errores arbitrales sistemáticos nos golpean más. También fallamos en no estar más juntos, más coordinados y más fuertes. El día que entendamos que no hay mejor política que la de la unión, ese día empezará a cambiar la historia. Las cadenas no son fuertes por cada eslabón, sino por cómo se unen".

En su mensaje, Catino también llamó a la unidad del club, diciendo: "Peñarol debe recuperar su forma histórica de influir: con seriedad, unidad en lo esencial y peso real en las mesas donde se decide el fútbol".

Trostchansky es el delegado que suele transmitir en medios los mensajes de reclamos que pregona Ruglio a través de estados de WhastApp y también con declaraciones. Su estilo es confrontativo y mordaz, tal como lo fue el de Gonzalo Moratorio, delegado de Peñarol en el pasado período y actual consejero suplente.

Tras la consagración de Nacional del pasado domingo, Moratorio expresó: "La impunidad no es eterna y la vida tarde o temprano devuelve todo. Hoy festejen que ustedes son el sistema putrefacto que hizo mierda nuestro fútbol uruguayo. ¡Cobardes y repugnantes!", mencionando a Ignacio Alonso y a Marcelo De León.