Gonzalo Moratorio, dirigente de Peñarol, a Ignacio Alonso tras la conquista de Nacional de Liga AUF Uruguaya: "Hoy festejen ustedes que son el sistema putrefacto que hizo mierda nuestro fútbol uruguayo"

El dirigente de Peñarol Gonzalo Moratorio y el delegado Julio Trostchansky se expresaron a través de sus cuentas de X minutos después de que Nacional derrotara a los aurinegros para consagrarse campeón de la Liga AUF Uruguaya.

"La impunidad no es eterna y la vida tarde o temprano devuelve todo. Hoy festejen que ustedes son el sistema putrefacto que hizo mierda nuestro fútbol uruguayo. ¡Cobardes y repugnantes!", manifestó arrobando a Ignacio Alonso , presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y mencionando al director de árbitros de la AUF, Marcelo De León y al juez Diego Dunajec , quien estuvo en el VAR en el clásico de este domingo.

Peñarol protestó un penal de Diego Romero sobre Leonardo Fernández a los 8 minutos de juego.

Moratorio fue delegado de Peñarol en el primer período presidencial de Ignacio Ruglio y actualmente es consejero suplente por el oficialismo.

También se expresó el delegado Julio Trostchansky quien expresó: "Robaste. Hiciste el mandado. No tenés vergüenza. Todo vuelve".