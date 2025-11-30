Gonzalo Moratorio, dirigente de Peñarol, a Ignacio Alonso tras la conquista de Nacional de Liga AUF Uruguaya: "Hoy festejen ustedes que son el sistema putrefacto que hizo mierda nuestro fútbol uruguayo"
Gonzalo Moratorio y Julio Trostchansky, de Peñarol, se manifestaron muy molestos en redes sociales luego de la caída en la final ante Nacional
30 de noviembre 2025 - 20:29hs
Gonzalo Moratorio
Foto: Leonardo Carreño
El dirigente de Peñarol Gonzalo Moratorio y el delegado Julio Trostchansky se expresaron a través de sus cuentas de X minutos después de que Nacional derrotara a los aurinegros para consagrarse campeón de la Liga AUF Uruguaya.
"La impunidad no es eterna y la vida tarde o temprano devuelve todo. Hoy festejen que ustedes son el sistema putrefacto que hizo mierda nuestro fútbol uruguayo. ¡Cobardes y repugnantes!", manifestó arrobando a Ignacio Alonso, presidente de la Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF) y mencionando al director de árbitros de la AUF, Marcelo De León y al juez Diego Dunajec, quien estuvo en el VAR en el clásico de este domingo.