VIDEO: El golazo con el que Christian Ebere liquidó la finalísima de la Liga AUF Uruguaya para Nacional contra Peñarol

Christian Ebere de Nacional festeja su gol para el título ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya

Christian Ebere se convirtió en el héroe de la definición de la Liga AUF Uruguaya 2025 donde Nacional derrotó a Peñarol para consagrarse campeón luego de tres temporadas.

El nigeriano, de 27 años, retornó a Nacional a mitad de temporada tras tener que irse a préstamo a comienzos de año a Plaza Colonia.

Fue suplente y actor de reparto durante todo el Torneo Clausura.

Sin embargo, en las finales Jadson Viera apostó por él y resultó determinante.

En la final de ida forzó los dos goles de Nacional siendo el mejor del equipo.

Esta tarde, entró y definió el clásico con un golazo.

La acción partió de un pase largo al vacío de Julián Millán. Allá fue Ebere a toda velocidad mano a mano con Emanuel Gularte.

El delantero nigeriano lo cuerpeó, ganó la posición y la pelota y luego enganchó para sentenciar el juego.

Ebere llegó a Nacional a comienzos de 2024 tras jugar un año y medio a altísimo nivel en Plaza Colonia.

Tras jugar 12 partidos y anotar dos goles se lesionó y a comienzos de este año debió salir a préstamo para recuperar su mejor forma.

Volvió y sacó campeón a Nacional. No es para cualquiera.