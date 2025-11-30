Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol / NACIONAL

VIDEO: El golazo con el que Christian Ebere liquidó la finalísima de la Liga AUF Uruguaya para Nacional contra Peñarol

Mirá el gol de Christian Ebere con el que Nacional se consagró campeón de la Liga AUF Uruguaya contra Nacional

30 de noviembre 2025 - 20:52hs
Christian Ebere de Nacional festeja su gol para el título ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya

Christian Ebere de Nacional festeja su gol para el título ante Peñarol por la Liga AUF Uruguaya

FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Christian Ebere se convirtió en el héroe de la definición de la Liga AUF Uruguaya 2025 donde Nacional derrotó a Peñarol para consagrarse campeón luego de tres temporadas.

El nigeriano, de 27 años, retornó a Nacional a mitad de temporada tras tener que irse a préstamo a comienzos de año a Plaza Colonia.

Fue suplente y actor de reparto durante todo el Torneo Clausura.

Sin embargo, en las finales Jadson Viera apostó por él y resultó determinante.

Gonzalo Moratorio
PEÑAROL

Gonzalo Moratorio, dirigente de Peñarol, a Ignacio Alonso tras la conquista de Nacional de Liga AUF Uruguaya: "Hoy festejen ustedes que son el sistema putrefacto que hizo mierda nuestro fútbol uruguayo"

Mauricio Pereyra
NACIONAL CAMPEÓN

Mauricio Pereyra se llevó la medalla de campeón y la red del Gran Parque Central en una final especial que puede marcar su despedida de Nacional

En la final de ida forzó los dos goles de Nacional siendo el mejor del equipo.

Esta tarde, entró y definió el clásico con un golazo.

La acción partió de un pase largo al vacío de Julián Millán. Allá fue Ebere a toda velocidad mano a mano con Emanuel Gularte.

El delantero nigeriano lo cuerpeó, ganó la posición y la pelota y luego enganchó para sentenciar el juego.

Ebere llegó a Nacional a comienzos de 2024 tras jugar un año y medio a altísimo nivel en Plaza Colonia.

Tras jugar 12 partidos y anotar dos goles se lesionó y a comienzos de este año debió salir a préstamo para recuperar su mejor forma.

Volvió y sacó campeón a Nacional. No es para cualquiera.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/tenfieldoficial/status/1995257945198846043&partner=&hide_thread=false

Temas:

Nacional Christian Ebere Peñarol Liga AUF Uruguaya

Seguí leyendo

Las más leídas

Los festejos de Nacional campeón
LIGA AUF URUGUAYA

¡Nacional campeón! Con un golazo de Christian Ebere derrotó 1-0 a Peñarol y después de tres años, ganó la Liga AUF Uruguaya 2025

Emanuel Gularte de Peñarol ante Christian Ebere de Nacional en la final de la Liga AUF Uruguaya
FINALES DE LA LIGA AUF URUGUAYA

¿A qué hora juegan hoy Nacional vs Peñarol por la segunda final de la Liga AUF Uruguaya y dónde verlo?

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol
PEÑAROL

Ignacio Ruglio, presidente de Peñarol, confirmó desde dónde mirará el clásico ante Nacional por la finalísima de la Liga AUF Uruguaya

Gustavo Tejera
CLÁSICO

VIDEO: La polémica del clásico Nacional vs Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya, ¿fue penal de Diego Romero sobre Leonardo Fernández?

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos