La Policía detuvo a cinco personas en el operativo de seguridad por el clásico y destina a 300 funcionarios para controlar festejos

La Policía detuvo a cinco personas en el operativo de seguridad por la final de vuelta de la Liga AUF Uruguaya que se disputo en el Gran Parque Central, donde triunfó Nacional sobre Peñarol con un gol de Christian Ebere, que coronó campeones a los tricolores.

El subdirector de la Guardia Republicana, Jorge González, aclaró que el operativo todavía no terminó , pero al momento son cinco los detenidos, de los cuales cuatro fueron apresados por desorden y desacato , mientras que el quinto lo fue por desacato y tenencia de estupefacientes .

"La mayoría fueron en las cercanías de la tribuna Abdón Porte y fueron al ingreso, cuando establecimos un operativo de seguridad de tres filtrados para evitar pirotecnia y elementos no autorizados", señaló en una rueda de prensa el subdirector de la Guardia Republicana.

El primer anillo contaba con un vallado y una "especie de pórticos" donde estaban ubicadas las cámaras de reconocimiento facial del Ministerio del Interior. En el segundo, en tanto, se controlaba el ingreso de artículos prohibidos, mientras que en el tercero había una combinación de efectivos policiales y seguridad privada.

Para los festejos, en tanto, la Policía mantendrá a 300 funcionarios que patrullarán en motos y móviles las avenidas 8 de Octubre y 18 de Julio, además de otros puntos de la ciudad donde pudieran darse festejos de hinchas.

Hasta el momento, según agregó el comisario mayor Juan Silva, del área de investigaciones, el operativo puede ser considerado con "satisfacción".

"Las tareas de inteligencia toda la semana y el trabajo coordinado dio los resultados que tuvimos hasta el momento. Hay muchas cosas reservadas pero hasta el momento hay satisfacción", señaló. No hubo armas incautadas en los alrededores del Gran Parque Central durante el operativo de este domingo, aunque días atrás tres hinchas fueron detenidos en las cercanías y a uno de ellos se le incautó un arma.