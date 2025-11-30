La alegría de Flavio Perchman con Nacional campeón: "Ahora vamos por el bicampeonato, una buena figuración internacional y un equipo que vuelva a ilusionar a los hinchas"
El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, tras ganar la Liga AUF Uruguaya 2025: "Tuvimos más intención para ganarlo"
30 de noviembre 2025 - 19:42hs
Flavio Perchman
Foto: Inés Guimaraens
El vicepresidente de Nacional, Flavio Perchman, destacó la alegría que representó la conquista de la Liga AUF Uruguaya 2025 tras ganarle este domingo 1-0 a Peñarol, elogió a Jadson Viera y dijo que ahora va por el bicampeonato, pero sobre todo buscará un equipo que vuelva a ilusionar al hincha.
Entrevista en la transmisión de Disney+, Perchman dijo que "tenía muy claro que definir en nuestra cancha era fundamental".
Sobre la finalísima de este domingo, comentó: "Fue muy pareja. En un momento Peñarol jugó mejor que nosotros, pero nosotros tuvimos más intención de ganarlo".
Además, subrayó que su equipo "siempre tuvo actitud".
Consultado acerca de si en algún momento pensó que el campeonato le quedaba lejos, respondió: "Nunca pensé que el campeonato estaba lejos. El peor momento fue cuando llegó Pablo Peirano, estábamos a ocho puntos de Liverpool y sin chances en el Apertura, y sin embargo peleamos este título hasta el final. De ahí en adelante comandamos la Tabla Anual. La Tabla Anual sigue siendo la tabla más importante del año".
Sobre la llegada de Jadson Viera, quien asumió hace un mes en los tricolores en reemplazo de Pablo Peirano, dijo: "Así perdiéramos hoy no tengo dudas que Jadson es nuestro técnico por los próximos dos años".
Respecto al futuro: "Ahora vamos por el bicampeonato, por una buena figuración internacional y por un equipo que vuelva a ilusionar a los hinchas. Le dimos una de las alegrías más importante a los hinchas en los últimos 40 años".
Luego subrayó que "queremos ilusionar con el juego y hacer una gran Copa (Libertadores)".