La alegría de Flavio Perchman con Nacional campeón: "Ahora vamos por el bicampeonato, una buena figuración internacional y un equipo que vuelva a ilusionar a los hinchas"

El vicepresidente de Nacional , Flavio Perchman , destacó la alegría que representó la conquista de la Liga AUF Uruguaya 2025 tras ganarle este domingo 1-0 a Peñarol , elogió a Jadson Viera y dijo que ahora va por el bicampeonato, pero sobre todo buscará un equipo que vuelva a ilusionar al hincha.

Entrevista en la transmisión de Disney+, Perchman dijo que "tenía muy claro que definir en nuestra cancha era fundamental".

Sobre la finalísima de este domingo, comentó: "Fue muy pareja. En un momento Peñarol jugó mejor que nosotros, pero nosotros tuvimos más intención de ganarlo ".

FINALES DE LA LIGA URUGUAYA Uno por uno de Nacional campeón ante Peñarol en el Gran Parque Central: Ebere se vistió de héroe, Mejía atajó las pelotas claves y Millán fue la gran figura del año

LIGA AUF URUGUAYA ¡Nacional campeón! Con un golazo de Christian Ebere derrotó 1-0 a Peñarol y después de tres años, ganó la Liga AUF Uruguaya 2025

20251130 Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya Christian Ebere celebra su gol para Nacional ante Peñarol por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

Consultado acerca de si en algún momento pensó que el campeonato le quedaba lejos, respondió: "Nunca pensé que el campeonato estaba lejos. El peor momento fue cuando llegó Pablo Peirano, estábamos a ocho puntos de Liverpool y sin chances en el Apertura, y sin embargo peleamos este título hasta el final. De ahí en adelante comandamos la Tabla Anual. La Tabla Anual sigue siendo la tabla más importante del año".

Sobre la llegada de Jadson Viera, quien asumió hace un mes en los tricolores en reemplazo de Pablo Peirano, dijo: "Así perdiéramos hoy no tengo dudas que Jadson es nuestro técnico por los próximos dos años".

Respecto al futuro: "Ahora vamos por el bicampeonato, por una buena figuración internacional y por un equipo que vuelva a ilusionar a los hinchas. Le dimos una de las alegrías más importante a los hinchas en los últimos 40 años".

Luego subrayó que "queremos ilusionar con el juego y hacer una gran Copa (Libertadores)".