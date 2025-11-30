El recuerdo de Francisco "Paco" Casal para Juan Izquierdo tras la conquista de Nacional en la Liga AUF Uruguaya 2025

Francisco "Paco" Casal Foto: Dante Fernández / FocoUy

El empresario Francisco "Paco" Casal, director de la empresa Tenfield, publicó este domingo en sus redes sociales un mensaje recordando a Juan Izquierdo tras el triunfo de Nacional ante Peñarol que le dio a los tricolores el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025.

Juan Izquierdo falleció el 28 de agosto del año pasado tras desvanecerse en el partido revancha de octavos de final de la Copa Libertadores entre Nacional y Sao Paulo.

La AUF homenajeó al exjugador de Nacional con el nombre del torneo que este domingo se llevó el club tricolor y cuya copa fue levantada por los cuatro capitanes que tuvo el plantel de Nacional este año: Sebastián Coates, Luis Mejía, Maurico Pereyra y Diego Polenta, quien se retiró en marzo del fútbol y estuvo este domingo en el Parque Central.

"El fútbol siempre une. Y Juan -querido Juan- está contento", escribió Casal en su cuenta de X.

Juan Izquierdo había ganado el título de la temporada 2022 con Nacional y volvió para jugar en los albos en 2024, cuando perdió su vida en una cancha de fútbol.