El recuerdo de Francisco "Paco" Casal para Juan Izquierdo tras la conquista de Nacional en la Liga AUF Uruguaya 2025

Nacional le ganó este domingo a Peñarol se llevó el trofeo que llevaba el nombre del exjugador tricolor, Juan Izquierdo, que murió el año pasado en una cancha de fútbol

30 de noviembre 2025 - 19:56hs
Francisco Paco Casal

Francisco "Paco" Casal

Foto: Dante Fernández / FocoUy

El empresario Francisco "Paco" Casal, director de la empresa Tenfield, publicó este domingo en sus redes sociales un mensaje recordando a Juan Izquierdo tras el triunfo de Nacional ante Peñarol que le dio a los tricolores el título de campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025.

La AUF homenajeó al exjugador de Nacional con el nombre del torneo que este domingo se llevó el club tricolor y cuya copa fue levantada por los cuatro capitanes que tuvo el plantel de Nacional este año: Sebastián Coates, Luis Mejía, Maurico Pereyra y Diego Polenta, quien se retiró en marzo del fútbol y estuvo este domingo en el Parque Central.

"El fútbol siempre une. Y Juan -querido Juan- está contento", escribió Casal en su cuenta de X.

Los festejos de Nacional campeón
LIGA AUF URUGUAYA

¡Nacional campeón! Con un golazo de Christian Ebere derrotó 1-0 a Peñarol y después de tres años, ganó la Liga AUF Uruguaya 2025

Equipo titular de Nacional que comenzó jugando la segunda final de la Liga AUF Uruguaya 2025
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

Uno por uno de Nacional campeón ante Peñarol en el Gran Parque Central: Ebere se vistió de héroe, Mejía atajó las pelotas claves y Millán fue la gran figura del año



Juan Izquierdo había ganado el título de la temporada 2022 con Nacional y volvió para jugar en los albos en 2024, cuando perdió su vida en una cancha de fútbol.

