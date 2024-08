Live Blog Post

"Ese ronquido que se sentía desde el pasillo": Mateo Antoni, el compañero de habitación de Juan Izquierdo

“Año y medio. Año y medio hace que te conozco y desde el día uno siempre fuiste una persona increíble para mí”, escribió el campeón del mundo sub 20 en el comienzo de su extensa nota.

“Me ayudaste, me aconsejaste, me apadrinaste, me exigiste, me puteaste, me abrazaste, me reíste. Me tantas cosas que no me da para describir lo excelente persona que fuiste conmigo”, agregó.