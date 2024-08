Video: la anécdota con Luis Suárez en Nacional que contó en enero pasado Juan Izquierdo

Luis Suárez, quien había ganado todo a nivel mundial, quiso volver a Nacional por una movida tremenda de los hinchas y socios a través de las redes sociales, y de que José Fuentes, quien entonces era el presidente albo, viajó hasta España para tratar de contratarlo, algo que finalmente consiguió.

El 20 de enero de este año, en una entrevista con Nacional TV, Juan Izquierdo habló de lo que significó para él que llegara Suárez al plantel en 2022.

Juan Izquierdo y el pasaje de Luis Suárez en Nacional

“Fue algo hermoso. Si bien no tuve mucha participación (por las lesiones), siempre me hicieron sentir parte. Teníamos una familia. Siempre les dije que me moría por estar dentro de la cancha y abrazarme cuando hicieran un gol, que yo veía esa unión siempre desde la tribuna y me moría de ganas por estar y festejar un gol con ellos”, recordó Izquierdo.

Y añadió: “Y me daban la tranquilidad de que lo que me había pasado (las lesiones) eran cosas del destino, que no era porque yo lo había elegido y ese grupo va a quedar marcado en mi corazón por siempre”.

Luego habló de la importancia de contar con Luis Suárez en el plantel.

“Recuerdo una anécdota previa a la final (por el Campeonato Uruguayo). Nos juntaron antes de salir al hotel y (Luis Suárez) nos había dicho que para él era la copa más importante, que tenía ambición por ganarla, que, si era necesario, cambiaba todos los títulos que él tenía por esa copa, que, si no la ganaba, se iba a sentir vacío. Imaginate, no había chance de perderla”, dijo Juan Izquierdo.

Y agregó: “Yo no estaba citado pero sí concentrado. Salieron todos los gurises con una convicción de que en algún momento iba a aparecer y pasó lo que pasó después. A todos nos queda esa anécdota linda, y un hombre que ganó todo y quiere seguir ganando, te ayuda a crecer y fue lo que rescato de él”.

Aquí se puede ver el video en que revive esa anécdota: