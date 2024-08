El fútbol uruguayo está de luto: murió el jugador de Nacional Juan Izquierdo

Un avión de la Fuerza Aérea lo trasladará a Montevideo

Sus restos serán trasladados desde Brasil a Montevideo este miércoles, en un avión de la Fuerza Aérea.

El protocolo de emergencia del gobierno también incluye el envío de un segundo avión hacia Brasil para trasladar a los familiares de Izquierdo que en los últimos días viajaron al país para acompañar la evolución del estado de salud del futbolista.

Fuentes oficiales confirmaron a Referí que se dispondrá del avión Brasilia para el traslado de los familiares y de un Airbus C-212 Aviocar para el traslado del cuerpo de Izquierdo.

La vida de Juan Izquierdo en el fútbol

Juan Izquierdo tenía 27 años y luego de hacer divisiones inferiores en Liverpool, se inició en Primera división en 2018 con la camiseta de Cerro. Fernando “Petete” Correa lo hizo debutar ingresando por el lesionado Jonathan Barboza a los 41 minutos de un partido ante Nacional de Alexander Medina, que los goleó 4-0.

Su muy buen nivel llevó a que Diego López lo pidiera para Peñarol, en el que debutó el 30 de marzo de 2019 ingresando a los 77 minutos por Fabrico Formiliano en el triunfo ante Boston River por 4-0.

izquierdo.jpg Juan Izquierdo y Luis Acevedo el día que firmaron como jugadores de Peñarol

En los carboneros logró el Torneo Apertura de ese año y fue compañero, entre otros, de Cristian “Cebolla” Rodríguez, Darwin Núñez, Brian Rodríguez, Lucas Viatri y Agustín Canobbio.

Su primer partido como titular se dio en una derrota ante Cerro Largo, 1-0 en el Estadio Ubilla -con Peñarol ya campeón del Apertura-, y allí formó pareja de zagueros centrales con el argentino Cristian Lema, hoy compañero de Edinson Cavani, Miguel Merentiel y Marcelo Saracchi en Boca Juniors.

También fue titular en la zaga central junto a Enzo Martínez en el triunfo clásico ante Nacional en un amistoso que se jugó en Boca Ratón, Florida, Estados Unidos, que Peñarol le ganó en la hora a los tricolores 2-1 con un gol de Darwin Núñez.

Más allá de su rendimiento, no quedó en los aurinegros y pasó a Wanderers, equipo que dirigía entonces, a principios de 2020, Mauricio Larriera.

izquierdo.jpg

El técnico uruguayo Leonel Rocco se lo llevó a Atlético San Luis de México, en el que jugó muy poco, solo cuatro partidos. Allí compartió equipo con Camilo Mayada y Federico Gino.

A los pocos meses, volvió a Wanderers, que entonces dirigía Daniel Carreño y compartió cancha con Sergio “Chapita” Blanco, hasta finales de 2021.

izquierdo con suarez.jpg Juan Izquierdo con Luis Suárez y el título uruguayo logrado en 2022 con Nacional

En 2022 fue contratado por Nacional a pedido de Pablo Repetto. Allí, las lesiones lo complicaron bastante, y en toda la temporada jugó solo 13 minutos, en la victoria de visita 4-0 sobre Rentistas. Igualmente fue campeón del Torneo Clausura y del Campeonato Uruguayo con el retorno de Luis Suárez. También fue compañero de Léo Coelho, actualmente en Peñarol.

Los pocos minutos, llevaron a que Nacional prescindiera de él y pasó a Liverpool con Jorge Bava como entrenador.

Al despedirse de los tricolores en 2022, escribió en su cuenta de X (ex Twitter): “Muchas gracias @nacional por este año. Un año difícil en lo personal por lo que me tocó vivir. Es parte de la profesión y es algo a lo que un jugador está expuesto siempre. Me voy con esa espina de no haber podido demostrar el por qué llegué, hasta ahí a base de esfuerzo y sacrificio. Me llevo el cariño de mis compañeros que siempre estuvieron dándome para adelante en todo momento y me sacaron campeón uruguayo, de la gente de sanidad que me acompañó en el proceso de recuperación haciendo los días más llevaderos, también el de los funcionarios de Los Céspedes, que su trabajo parece invisible pero que sin ellos nada sería igual. Gracias por todo!!”.

izquierdo liverpool.jpg Juan Izquierdo y una temporada llena de títulos con Liverpool; fue en 2023

En Liverpool fue donde logró la continuidad necesaria, y ganó cuatro títulos: la Supercopa Uruguaya -ganándole justamente a Nacional, ahora con Álvaro Gutiérrez como DT, por goleada, 3-0-, el Torneo Intermedio, el Clausura y las finales del Campeonato Uruguayo contra Peñarol.

De esa manera, se transformó en bicampeón uruguayo con dos instituciones diferentes: Nacional y Liverpool.

Al término de la temporada pasada, mostró su interés de querer regresar a Nacional y los tricolores lo volvieron a contratar.

En esta temporada, Juan Izquierdo el zaguero se dio el gusto de marcar su primer gol con la camiseta tricolor. Fue en la victoria por 4-2 sobre Racing en el Torneo Apertura.

A diferencia en su primer año en Nacional, en el que jugó un solo partido oficial, en este 2024 Izquierdo sumaba 23 encuentros, 16 por el Campeonato Uruguayo y siete por Copa Libertadores, siendo uno de los zagueros que más ha acompañado a Diego Polenta.

La llegada reciente de Sebastián Coates, el gran fichaje tricolor del período de pases, Juan Izquierdo había sido relegado al banco de suplentes.