Conmovedora conferencia de Jorginho, entrenador de Coritiba: lloró por la muerte de Juan Izquierdo y por su familia

El exjugador de Bayern Múnich, mundialista en Italia 1990, campeón del mundo en Estados Unidos 1994, expresó: "Me permito hablar algo aquí, quiero dar mis sentimientos para la familia de Izquierdo que falleció hoy, a sus padres Nelson y Sandra, a su esposa Selena, a sus hija de seis años y a su hijo recién nacido. Lo lamento mucho porque para la familia no va a ser fácil. Soy abuelo hoy, no podría imaginar perder un hijo, no existen palabras en este momento, consuelo para la familia, para su esposa, porque los hijos no entienden todavía", expresó llorando y muy conmovido por la pérdida del futbolista de apenas 27 años.