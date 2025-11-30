Jadson Viera: la charla con Ebere, las llamadas a la 1 de la mañana, los sueños en la madrugada y el objetivo cumplido del "regreso de la mística"

Un mes atrás Jadson Viera era presentado como nuevo entrenador de Nacional . Este domingo, en la misma sala de conferencia de prensa del Gran Parque Central, ingresaba como campeón de la Liga AUF Uruguaya 2025 después de dirigir su cuarto partido y ganar su primer encuentro, 1-0 ante Peñarol en la finalísima del torneo.

" El primer día que llegué hablé de unión, que todos debíamos tirar para el mismo lado . Confiaba mucho en el plantel. Hay un mérito gigante de ellos. En todo este tiempo hubo muchos trabajos de pizarra, charlas. Así que ahora disfruten con la gente y los dirigentes", resumió el entrenador..

Consultado acerca de por qué fue campeón Nacional, respondió: " Tratamos que volviera la mística. Esa es la única verdad . Los jugadores tuvieron un año duro y difícil. Había muchos sentimientos en este campeonato (por la Copa Juan Izquierdo)".

Sobre el momento de Christian Ebere , delantero nigeriano que fue la figura en las finales con dos goles, uno en el Campeón del Siglo y el del triunfo este domingo en el Gran Parque Central , comentó: "Tuve una charla con él al mediodía. Le dije que estaba contento por él, que lo disfrutara, y que iba a entrar. Me quedo tranquilo porque tuve paciencia en un momento. El cambio por él era antes, pero lo puse en el momento justo. Estoy feliz por él. Como se lo dije, puede pasar de nuevo situaciones en las que no esté jugando pero tiene que seguir trabajando porque tiene un potencial muy grande para el club ".

De cara a este último partido de la temporada dijo que trabajó dos equipos. "Estaba convencido que se podían lograr cosas importante. La estrategia fue con línea de cuatro y tres volantes para tener juego, y con esos dos puntas y media punta buscando que en el juego directo pudiéramos ganar en la segunda jugada. Salió bien. Tuvimos las chances iniciales con la de Boggio (el gol que falló el volante frente al aroc). Después fue una gran final. Se sufrió como se tiene que sufrir en una final".

Jadson Viera reconoció que su equipo de trabajo integrado por Ribair Rodrúguez, Diego Martiñones, el profe Guille Souto y Jhonatan Ferreyra, es clave. "Son los que me ayudan en todo el día, los que me bancan un llamado a la una de la mañana porque me acuerdo de algo, o porque sueño a la 5 de la mañana y quiero que esté un video. Me bancan en esta locura. Esto es de ellos. La cara visible es la mía pero tengo un grupo de trabajo que me auxilia mucho".

Consultado si llegó al club en el mejor momento, respondió: "Como dije en la presentación, si tuviera que elegir un momento era antes, pero tenía mucha gente conocida. Llegué en el momento que debía llegar. Los jugadores nos ayudaron un montón. Dormí pocos días en mi casa. Estoy feliz en Nacional".

Ahora ya comienza a armar el plantel del próximo año y la pretemporada.

Finalmente, apuntó: "Me voy contento también porque nos adaptamos a una forma de juego diferente por lo que exigía un equipo gigante".