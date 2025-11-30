Dólar
Compra 38,15 Venta 40,55

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
20°C
nubes
Lunes:
Mín  17°
Máx  19°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este domingo se juegan más de 26 millones de pesos

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

30 de noviembre 2025 - 12:06hs
Sorteo del 5 de oro

Sorteo del 5 de oro

Este domingo 30 de noviembre se celebra un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de 26 millones de pesos, lo que se traduce en más de 650 mil dólares (U$S 658.474,92).

El Pozo de Oro sortea un total de 14.8 millones de pesos, mientras que el Pozo Revancha reparte 11.2 millones de pesos.

Habitualmente los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Más noticias
5 de oro millonario: un pozo se dividio entre 15 ganadores este domingo 23 de noviembre
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro millonario: un pozo se dividió entre 15 ganadores este domingo 23 de noviembre

Sorteo 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del miércoles 26 de noviembre EN VIVO

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 65 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro sorteo Pozo de Oro Dirección Nacional de Loterías y Quinielas

Seguí leyendo

Las más leídas

La foto de los cuatro uruguayos campeones con Flamengo
FLAMENGO CAMPEÓN

Los dos uruguayos que alcanzaron las tres copas Libertadores y se sumaron a una selecta lista de ganadores: conocé quién encabeza el ránking

Luis Lucho Romero
ENTREVISTA

Lucho Romero en la previa del clásico: la crítica al pedido de "jugar a lo Peñarol" y el "problema" que tendrá Jadson Viera para armar el once de Nacional

En diciembre se inaugurará el restó Balleneros, la nueva propuesta gastronómica dentro del Club de Balleneros, fundado por Carlos Páez Vilaro

En diciembre se inaugurará el restó Balleneros, la nueva propuesta gastronómica dentro del Club de Balleneros, fundado por Carlos Páez Vilaro

Giorgian de Arrascaeta levanta la Copa Libertadores con Flamengo
COPA LIBERTADORES

Con Giorgian de Arrascaeta como figura del torneo, Flamengo es el nuevo campeón de la Copa Libertadores

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos