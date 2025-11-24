5 de Oro millonario: un pozo se dividió entre 15 ganadores este domingo 23 de noviembre

Este domingo 23 de noviembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más $ 105 millones de pesos.

Si bien el pozo que llamaba más la atención era el Revancha, que ponía en juego $ 96.237.141 , el Pozo de Plata trajo una sorpresa: el premio fue ganado por 15 apostadores.

Este pozo -que se alcanza cuando se obtiene cuatro bolillas en el Pozo de Oro más la bolilla extra- repartía $ 1.239.312. Cada ganador obtuvo $82.620.

El Pozo de Oro, que sorteaba un total de $ 13.153.233, tuvo dos aciertos. Finalmente, el Revancha tuvo tres ganadores, que se llevarán $32.079.047 cada uno.

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

El sorteo se puede repasar a continuación:

Resultados del Pozo de Oro

36

11

22

28

06

Bolilla extra: 17

Resultados del Pozo Revancha

17

11

19

03

41

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 65 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.