5 de Oro millonario: un pozo se dividió entre 15 ganadores este domingo 23 de noviembre

Este domingo 23 de noviembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más $ 105 millones de pesos.
Si bien el pozo que llamaba más la atención era el Revancha, que ponía en juego $ 96.237.141, el Pozo de Plata trajo una sorpresa: el premio fue ganado por 15 apostadores.
Este pozo -que se alcanza cuando se obtiene cuatro bolillas en el Pozo de Oro más la bolilla extra- repartía $ 1.239.312. Cada ganador obtuvo $82.620.
El Pozo de Oro, que sorteaba un total de $ 13.153.233, tuvo dos aciertos. Finalmente, el Revancha tuvo tres ganadores, que se llevarán $32.079.047 cada uno.
Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.
El sorteo se puede repasar a continuación:
Resultados del Pozo de Oro
- 36
- 11
- 22
- 28
- 06
- Bolilla extra: 17
Resultados del Pozo Revancha
¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 65 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.