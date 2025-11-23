5 de Oro: resultados del domingo 23 de noviembre EN VIVO

Este domingo 23 de noviembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más $ 105 millones de pesos.

El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 13.153.233 y resultó hubo dos aciertos . El Pozo de Plata registró quince ganadores que se dividieron un total de $ 1.239.312 . Mientras que el Pozo Revancha ponía en juego $ 96.237.141 y se repartió entre tres apostadores.

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Resultados del Pozo de Oro

36

11

22

28

06

Bolilla extra: 17

Resultados del Pozo Revancha

17

11

19

03

41

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.