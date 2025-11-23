Dólar
Compra 38,50 Venta 41,00

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
19°C
cielo claro
Martes:
Mín  16°
Máx  24°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del domingo 23 de noviembre EN VIVO

El sorteo del 5 de Oro dejó dos ganadores en el Pozo de Oro, 15 en el Plata y tres en el Revancha

23 de noviembre 2025 - 22:09hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este domingo 23 de noviembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más $ 105 millones de pesos.

El Pozo de Oro sorteaba un total de $ 13.153.233 y resultó hubo dos aciertos. El Pozo de Plata registró quince ganadores que se dividieron un total de $ 1.239.312. Mientras que el Pozo Revancha ponía en juego $ 96.237.141 y se repartió entre tres apostadores.

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Más noticias
Sorteo del 5 de oro
JUEGOS DE AZAR

Resultados del 5 de oro: este domingo se jugaron más de 150 millones de pesos

Sorteo del 5 de Oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: cuatro personas ganaron el sorteo millonario de este miércoles 19 de noviembre

El sorteo se puede repasar a continuación:

Resultados del Pozo de Oro

  • 36
  • 11
  • 22
  • 28
  • 06
  • Bolilla extra: 17

Resultados del Pozo Revancha

  • 17
  • 11
  • 19
  • 03
  • 41

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro resultados La Banca Pozo de Oro

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego García y Lucas Rodríguez
LIGA AUF URUGUAYA

Peñarol 2-2 Nacional: el equipo de Diego Aguirre levantó un 0-2 tras pésimos 45 minutos, pero su rival sacó un gran resultado de visita en la primera final de la Liga AUF Uruguaya

Con vecinos en pie de guerra, autoridades argentinas hacen últimos esfuerzos diplomáticos para cambiar ubicación de planta de HIF en Paysandú
PROYECTO

Con vecinos en pie de guerra, autoridades argentinas hacen "últimos esfuerzos" diplomáticos para cambiar ubicación de planta de HIF en Paysandú

Ignacio Sosa y Christian Oliva 
CLÁSICO

A qué hora juegan hoy Peñarol vs Nacional por la primera final de la Liga AUF Uruguaya en el Campeón del Siglo y por dónde verlo

Un mensaje para los Marset y los Fernández Albín
NEWSLETTER ENCLAVE

Un mensaje para los Marset y los Fernández Albín

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos