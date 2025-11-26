Dólar
Compra 38,40 Venta 40,80

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45
Ahora en: Montevideo
icon
24°C
cielo claro
Viernes:
Mín  17°
Máx  22°

Siguenos en:

/ Nacional / JUEGOS DE AZAR

5 de Oro: resultados del miércoles 26 de noviembre EN VIVO

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00

26 de noviembre 2025 - 22:29hs
Sorteo 5 de Oro

Sorteo 5 de Oro

Este miércoles 26 de noviembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 11.000.000.

El Pozo de Oro sorteaba $ 6.382.207 y resultó vacante, mientras que el Pozo de Plata repartía $ 601.339 y tuvo un solo acierto. El Pozo Revancha ponía en juego $ 4.779.830 y también quedó vacante.

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

Más noticias
Sorteo del 5 de oro
JUEGOS DE AZAR

Sorteo del 5 de Oro: este miércoles se juegan más de 10 millones de pesos

5 de oro millonario: un pozo se dividio entre 15 ganadores este domingo 23 de noviembre
JUEGOS DE AZAR

5 de Oro millonario: un pozo se dividió entre 15 ganadores este domingo 23 de noviembre

El sorteo se puede repasar a continuación:

Embed - Sorteo 5 de Oro - 26/11/2025

Resultados del Pozo de Oro

  • 18
  • 38
  • 15
  • 27
  • 43
  • Bolilla extra: 02

Resultados del Pozo Revancha

  • 08
  • 42
  • 47
  • 34
  • 19

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.

Temas:

5 de Oro Pozo de Oro

Seguí leyendo

Las más leídas

Diego García dejó de ser jugador de Peñarol tras la condena
JUSTICIA

La sorpresa y "confusión" de la defensa de Diego García tras su condena por abuso sexual, y la búsqueda "de apuro" de una casa para el exjugador de Peñarol

Alejandro Sánchez, Mario Lubetkin y Marcelo Abdala

El MPP en la mira, conflicto con Argentina en puerta y el PIT-CNT vuelve a presionar al FA

Juan Pablo Brianza se despidió de Canal 5
TELEVISIÓN

Conductor de Canal 5 se despidió al aire tras ser desvinculado y reclamó que le deben dos meses de salario

Nos encontramos con una escena dantesca: jefe de Policía de Canelones reveló detalles del triple homicidio en 18 de Mayo
POLICIALES

"Nos encontramos con una escena dantesca": jefe de Policía de Canelones reveló detalles del triple homicidio en 18 de Mayo

Mas noticias de Nacional

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos