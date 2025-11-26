Este miércoles 26 de noviembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 11.000.000.
5 de Oro: resultados del miércoles 26 de noviembre EN VIVO
Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00
El Pozo de Oro sorteaba $ 6.382.207 y resultó vacante, mientras que el Pozo de Plata repartía $ 601.339 y tuvo un solo acierto. El Pozo Revancha ponía en juego $ 4.779.830 y también quedó vacante.
Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.
El sorteo se puede repasar a continuación:
Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.
Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.
También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.
La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.