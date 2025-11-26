5 de Oro: resultados del miércoles 26 de noviembre EN VIVO

Este miércoles 26 de noviembre se celebró un nuevo sorteo del 5 de Oro con pozos acumulados de más de $ 11.000.000 .

El Pozo de Oro sorteaba $ 6.382.207 y resultó vacante , mientras que el Pozo de Plata repartía $ 601.339 y tuvo un solo acierto . El Pozo Revancha ponía en juego $ 4.779.830 y también quedó vacante .

Los sorteos se realizan todos los miércoles y domingos desde las 22:00.

El sorteo se puede repasar a continuación:

Resultados del Pozo de Oro

18

38

15

27

43

Bolilla extra: 02

Resultados del Pozo Revancha

08

42

47

34

19

¿Cómo se juega y cuánto cuesta apostar al 5 de Oro?

Según la Dirección Nacional de Loterías y Quinielas se puede participar del 5 de Oro de modo online, por celular o por teléfono fijo.

Por vía telefónica, podrán jugar los que tienen contrato libre de Antel, llamando al 0905 0012 y realizar la apuesta.

También se puede apostar por internet a través de la plataforma oficial. Bajo esta modalidad es necesario contar con una tarjeta de crédito vinculada al servicio con los $ 60 necesarios para apostar.

La aplicación "La Banca Mobile" para celulares es otras de las vías para participar del juego.