River Plate busca el reemplazo de Marcelo Gallardo: ya hubo un primer contacto con un DT del exterior

Marcelo Gallardo anunció mediante un video en redes sociales, difundido por el club, que el próximo jueves ante Banfield , por la séptima jornada del Torneo Apertura en el Monumental, dirigirá su último partido en River Plate y le pondrá fin a su segundo ciclo en la institución de Núñez , en lo que fue un regreso para el olvido.

La derrota por 1-0 ante Vélez en Liniers caló hondo puertas adentro en Núñez y, tras una reunión con el presidente de la institución, Stefano Di Carlo , y con Enzo Francescoli , integrante de la secretaría técnica junto a Leonardo Ponzio, el Muñeco decidió dar un paso al costado .

El propio Gallardo transmitió su decisión a través de un video difundido por el club en redes sociales, donde expresó: "Este es un mensaje para todos los hinchas de River, intentaré ser breve para que no me embarguen la emoción y el dolor que significa anunciar que el jueves será mi último partido" .

Desde el 10 de agosto de 2024 hasta este 23 de febrero, Gallardo comandó al plantel en 85 partidos oficiales, de los cuales ganó 35, empató 32 y perdió 18, con una efectividad del 53,72% y un porcentaje de victorias del 41,18% . Pero hay que mirar más allá de la superficialidad para entender qué salió mal, en un ciclo caracterizado por derrotas duras.

Los posibles reemplazos de Marcelo Gallardo

River tiene la urgencia de contratar un entrenador ya que en el Torneo Apertura transita en la décima posición de la zona B con 7 puntos y acumula tres derrotas de manera consecutiva.

El principal candidato que maneja la directiva de River y con quién ya hubo un primer contacto es por Eduardo Coudet, actualmente en el Alavés de España.

Su represnetante, Christian Bragarnik, ya tuvo conversaciones con la dirigencia del Millonario. Aunque no nació futbolísticamente en Núñez, el 'Chacho' quedó muy identificado como jugador y pregona un estilo muy ofensivo. Dejó un buen recuerdo su gestión en Rosario Central -sin corona- y el Racing campeón del 2019.

0005316775.webp Eduardo Coudet, candidato a asumir en River Plate Rosariocentral.com

En Argentina se destacó por su título en la Superliga 2018-19 con Racing Club y acumuló experiencias en Tijuana y Celta de Vigo en el exterior, así como campañas destacadas en Brasil con Internacional y Atlético Mineiro.

Otro en la misma línea es Hernán Crespo, ahora con trabajo en San Pablo de Brasil. Ser un hombre de la casa lo posiciona entre los primeros de la lista, no tanto por la actualidad inmediata sino por lo que supo hacer especialmente con aquel gran Defensa y Justicia que fue campeón de la Sudamericana 2020. Por ahora, no hubo contactos con su entorno.

Otra de las opciones que baraja la dirigencia de River Santiago Solari, director de fútbol del Real Madrid, con breves pasos como DT por la Casa Blanca y el América, ahora volcado a la gestión fuera de las canchas. Lo que dificulta su caso es que el Indiecito no quiere dejar la capital española y su actual posición, pero nada está dicho.

Otros dos son Pablo Aimar y Diego Placente, aunque por un lado parece inviable su salida en medio de un proceso exitoso para las selecciones argentinas, en especial con el Mundial a menos de cuatro meses. Además de que ambos no tienen experiencia como cabezas de un plantel profesional.

Los otros nombres que podrían interesar en River Plate

Dejando de lado a entrenadores que tuvieron paso por River o que están identificados con el club, hay algunos DT que están sin trabajo y que incluso fueron ofrecidos a la dirigencia del Millonario.

Gabriel Milito fue un nombre que se barajó en distintos mercados, aunque ahora está en Chivas y Ariel Holan está desocupado luego de su muy buen paso por Rosario Central, con el que ganó la tabla anual aunque luego no pudo coronar por quedar eliminado rápidamente en los playoffs.