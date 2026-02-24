Dólar
Compra 37,20 Venta 39,70

Suscríbete ahora a El Observador y elegí hasta donde llegar.

El Observador | Publicidad de Subscripción
Suscribite x US$ 3,45

Siguenos en:

El Observador / Fútbol Internacional / URUGUAYOS

La buena noticia de Federico Valverde en el entrenamiento de Real Madrid previo al partido ante Benfica por Liga de Campeones

Real Madrid encarará el duelo europeo ante Benfica, con la ventaja de un tanto obtenida en Lisboa, y con cuatro bajas

24 de febrero 2026 - 8:05hs
Federico Valverde celebra su golazo para Real Madrid

Federico Valverde celebra su golazo para Real Madrid

Este martes en los minutos iniciales abiertos a la presencia de los medios de comunicación se pudo ver al uruguayo recuperado de las molestias musculares que provocaron su cambio en El Sadar, y al brasileño Rodrygo Goes por tercer día en el grupo.

Osasuna's Spanish midfielder #10 Aimar Oroz (R) holds Real Madrid's Uruguayan midfielder #08 Federico Valverde during the Spanish league football match between CA Osasuna and Real Madrid CF at El Sadar Stadium in Pamplona on February 21, 2026. (Photo by A
Fede Valverde ante la marca de Aimar Oroz

Fede Valverde ante la marca de Aimar Oroz

Valverde recuperado y a la orden

Este lunes el uruguayo se probó con molestias físicas en el entrenamiento.

El volante fue sustituido el sábado a los 75 minutos frente a Osasuna en El Sadar por unas molestias musculares que invitaron a la precaución de su DT Álvaro Arbeloa, dada la importancia del encuentro de la Liga de Campeones ante Benfica.

Fede Valverde ante la marca de Aimar Oroz 
LIGA DE CAMPEONES

Federico Valverde se exige pese a los dolores para llegar a la revancha de Real Madrid vs Benfica por la Champions; mirá lo que le pasó

El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica
CHAMPIONS LEAGUE

La decisión de la UEFA sobre la denuncia de Benfica contra Federico Valverde en la Champions League

Tras tener descanso y tratamiento fisioterapéutico el domingo, Valverde comenzó a probarse el lunes. Según informaron ese día a EFE fuentes del club blanco, no estaba al cien por ciento, pero los técnicos esperaban con optimismo que este martes siga su mejoría, como ocurrió, y pueda iniciar el partido el miércoles.

Huijsen no estará ante el Benfica

Dean Huijsen se ausentó del último entrenamiento del Real Madrid antes de enfrentar a Benfica y seguirá de baja por segundo partido consecutivo por una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha.

El Real Madrid encarará el duelo europeo ante el Benfica, con la ventaja de un tanto obtenida en Lisboa (0-1), con las bajas de Huijsen y Éder Militao en el centro de la defensa, y de Dani Ceballos y Jude Bellingham en el centro del campo.

Los cuatro fueron las ausencias en el entrenamiento del martes en la Ciudad Real Madrid, en el que se pudo ver los primeros minutos abiertos a la prensa.

Sin embargo, el regreso de Rodrygo tras superar una tendinosis en el isquiotibial de su pierna derecha tendrá que esperar al próximo lunes, en partido de LaLiga ante el Getafe, al tener que cumplir su segundo y último encuentro de sanción en la Liga de Campeones.

Completaron la sesión con el primer equipo los centrocampistas del Castilla que ya han debutado con Álvaro Arbeloa, Jorge Cestero, Manuel Ángel y Thiago Pitarch.

Con base en EFE

Temas:

Federico Valverde real madrid Benfica Lisboa

Seguí leyendo

Las más leídas

El apoyo de Mina Bonino a Federico Valverde
ESPAÑA

Mina Bonino dio a conocer el sexo y el nombre del tercer hijo que tendrá con Federico Valverde

El golpe de puño de Federico Valverde a un rival de Benfica
CHAMPIONS LEAGUE

La decisión de la UEFA sobre la denuncia de Benfica contra Federico Valverde en la Champions League

A dos días para que cierre el período de pases, Diego Aguirre apuesta por un juvenil de gran nivel en Peñarol y que hizo un golazo en la práctica; mirá el video
PEÑAROL

A dos días para que cierre el período de pases, Diego Aguirre apuesta por un juvenil de gran nivel en Peñarol y que hizo un golazo en la práctica; mirá el video

La escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath 
URUGUAYOS

La romántica y glamorosa escapada de Manuel Ugarte a Roma con su pareja Georgia May Heath y el picante comentario de un compañero de la selección uruguaya

EO Clips

Más noticias de Referí

Te Puede Interesar

Más noticias de Argentina

Más noticias de España

Más noticias de Estados Unidos