La buena noticia de Federico Valverde en el entrenamiento de Real Madrid previo al partido ante Benfica por Liga de Campeones

El volante uruguayo Federico Valverde participó de forma normal en el último entrenamiento del Real Madrid antes de la disputa del partido de vuelta de la ronda previa a los octavos de final de la Liga de Campeones, ante Benfica este miércoles a las 17:00 .

Este martes en los minutos iniciales abiertos a la presencia de los medios de comunicación se pudo ver al uruguayo recuperado de las molestias musculares que provocaron su cambio en El Sadar, y al brasileño Rodrygo Goes por tercer día en el grupo.

El volante fue sustituido el sábado a los 75 minutos frente a Osasuna en El Sadar por unas molestias musculares que invitaron a la precaución de su DT Álvaro Arbeloa, dada la importancia del encuentro de la Liga de Campeones ante Benfica.

Tras tener descanso y tratamiento fisioterapéutico el domingo, Valverde comenzó a probarse el lunes. Según informaron ese día a EFE fuentes del club blanco, no estaba al cien por ciento, pero los técnicos esperaban con optimismo que este martes siga su mejoría, como ocurrió, y pueda iniciar el partido el miércoles.

Huijsen no estará ante el Benfica

Dean Huijsen se ausentó del último entrenamiento del Real Madrid antes de enfrentar a Benfica y seguirá de baja por segundo partido consecutivo por una lesión muscular en el gemelo de la pierna derecha.

El Real Madrid encarará el duelo europeo ante el Benfica, con la ventaja de un tanto obtenida en Lisboa (0-1), con las bajas de Huijsen y Éder Militao en el centro de la defensa, y de Dani Ceballos y Jude Bellingham en el centro del campo.

Los cuatro fueron las ausencias en el entrenamiento del martes en la Ciudad Real Madrid, en el que se pudo ver los primeros minutos abiertos a la prensa.

Sin embargo, el regreso de Rodrygo tras superar una tendinosis en el isquiotibial de su pierna derecha tendrá que esperar al próximo lunes, en partido de LaLiga ante el Getafe, al tener que cumplir su segundo y último encuentro de sanción en la Liga de Campeones.

Completaron la sesión con el primer equipo los centrocampistas del Castilla que ya han debutado con Álvaro Arbeloa, Jorge Cestero, Manuel Ángel y Thiago Pitarch.

Con base en EFE