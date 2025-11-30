Dólar
El Observador / Fútbol / CLÁSICO

El fuera de juego milimétrico de Sebastián Coates en el gol anulado a Nacional contra Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya

Mirá el trazado de líneas que le impidió a Nacional abrir la cuenta por intermedio de Sebastián Coates

30 de noviembre 2025 - 18:57hs
El VAR tuvo una intervención clave y decisiva en la finalísima del clásico la Liga AUF Uruguaya entre Nacional y Peñarol que se juega en el Gran Parque Central.

La incidencia ocurrió al minuto 93, apenas iniciado el alargue, en una jugada de pelota quieta, un rubro donde Peñarol se mostró frágil a lo largo de toda la temporada.

Nicolás Rodríguez metió un tiro libre al corazón del área chica donde Sebastián Coates le ganó de arriba a Nahuel Herrera y con un golpe de cabeza batió la resistencia de Brayan Cortés.

Inmediatamente, Emanuel Gularte protestó fuera de juego.

Ignacio Ruglio
FINALES DE LA LIGA URUGUAYA

Ignacio Ruglio se quejó en sus estados de Whatsapp del penal que entiende no le cobraron a favor de Leo Fernández, en la finalísima Nacional vs Peñarol

Gustavo Tejera
CLÁSICO

VIDEO: La polémica del clásico Nacional vs Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya, ¿fue penal de Diego Romero sobre Leonardo Fernández?

La jugada demostró, con la detención de la misma al momento de partir el centro de Rodríguez, que Coates estaba milimétricamente adelantado en la jugada.

Por esa razón, Gustavo Tejera anunció en el micrófono que la acción fue anulada por fuera de juego.

20251130 El offside de Sebastián Coates Nacional vs Peñarol final de vuelta revancha Liga AUF Uruguaya VAR
