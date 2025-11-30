El fuera de juego milimétrico de Sebastián Coates en el gol anulado a Nacional contra Peñarol en la final de la Liga AUF Uruguaya

El VAR tuvo una intervención clave y decisiva en la finalísima del clásico la Liga AUF Uruguaya entre Nacional y Peñarol que se juega en el Gran Parque Central.
La incidencia ocurrió al minuto 93, apenas iniciado el alargue, en una jugada de pelota quieta, un rubro donde Peñarol se mostró frágil a lo largo de toda la temporada.
Nicolás Rodríguez metió un tiro libre al corazón del área chica donde Sebastián Coates le ganó de arriba a Nahuel Herrera y con un golpe de cabeza batió la resistencia de Brayan Cortés.
Inmediatamente, Emanuel Gularte protestó fuera de juego.
La jugada demostró, con la detención de la misma al momento de partir el centro de Rodríguez, que Coates estaba milimétricamente adelantado en la jugada.
Por esa razón, Gustavo Tejera anunció en el micrófono que la acción fue anulada por fuera de juego.