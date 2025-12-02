"Duele muchísimo" y "fallamos y les dimos vida": mirá los mensajes de Nahuel Herrera y Maxi Olivera tras la derrota de Peñarol ante Nacional en las finales de la Liga AUF Uruguaya

El capitán de Peñarol , Maximiliano Olivera, y el zaguero y revelación, Nahuel Herrera , se manifestaron este lunes en las redes sociales este lunes, luego de la derrota carbonera ante Nacional en las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025.

“Duele muchísimo. Claro que sí . Pero el orgullo y la responsabilidad de vestir esta camiseta siempre van a ser más grandes que cualquier resultado”, señaló el zaguero juvenil, quien jugó la segunda final con una lesión en su hombre.

“Un agradecimiento especial a ustedes, por acompañarnos en cada cancha y estar siempre”, agregó. "Siento mucha impotencia por no haber podido lograr lo que tanto merecíamos. Hoy toca hacerse cargo , aprender y levantarse. Peñarol es inmenso. Gracias por estar siempre. Viva siempre Peñarol".

“Prefiero caer de pie y no vivir de rodillas”

Por su parte, el capitán Maxi Olivera también destacó al equipo y a la hinchada, y señaló que pelearon “contra todos”.

“¡ORGULLO es la palabra para este plantel y para cada uno de los trabajadores que nos acompañan día a día en Los Aromos!”, expresó.

20251130 Maximiliano Olivera de Peñarol ante Luciano Boggio de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya Maximiliano Olivera de Peñarol ante Luciano Boggio de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya FOTO: Gastón Britos/FocoUy

“¡Después de un año difícil, que empezó muy mal, seguimos luchando. Nos tocó pasar por cosas muy complejas, desde lesiones graves hasta situaciones personales que golpearon fuerte a este plantel. Pero a pesar de todo siguió peleando contra todos esos problemas propios y contra todos los externos que nos pusieron hasta el último día, una tendencia constante que ayer quedó a la vista de todos!”, agregó el capitán.

Luego, reconoció: “Nosotros nos equivocamos, fallamos y les dimos vida. Somos autocríticos y sabemos de los errores cometidos, pero prefiero caer de pie y no vivir de rodillas...”

“¡Gracias a todos ustedes que nos bancaron siempre, que llenaron todas las canchas a pesar de todo! ¡El orgullo de ser manya es inmenso! ¡Jugadores, cuerpos técnicos, dirigentes, y hasta los resultados son pasajeros pero la Grandeza de este club y el amor por estos colores va más allá de todo!”, manifestó.

“¡Desde adentro, desde afuera o donde sea, siempre la vida por estos colores que amo! "con el corazón en la mano". Viva siempre Peñarol y su gente”.