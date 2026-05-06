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¿Cuándo se juega la final de la UEFA Champions League y dónde será la sede para la definición entre Arsenal y PSG?

Mirá los detalles para la definición de la UEFA Champions League que se jugará pocos días antes del inicio del Mundial 2026

6 de mayo de 2026 18:59 hs
Puskas Arena, Budapest, será sede de la final de la Champions League 2026

Puskas Arena, Budapest, será sede de la final de la Champions League 2026

Arsenal y Paris Saint-Germain definirán la edición 2025-2026 de la UEFA Champions League. Los gunners eliminaron a Atlético de Madrid el martes y PSG hizo lo propio con Bayern Múnich este miércoles.

La final del evento está pactada para el sábado 30 de mayo.

El partido definitivo se jugará en el Puskas Arenas de Budapest, capital de Hungría.

Esta final marcará el parate del fútbol para lo que será la disputa del Mundial 2026 que comenzará el 11 de junio.

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Antes se jugará la final de la Europa League, el miércoles 20 de mayo en Estambul y siete días después se definirá la Conference League, en Leipzig.

La fase de grupos de la Copa Libertadores, por su parte, culminará el jueves 28 de mayo, al igual que la Copa Sudamericana.

Esta será la segunda final para Arsenal que fue finalista de la Champions 2025-2026 donde perdió 2-1 con Barcelona.

Para PSG esta será la tercera final tras jugar la definición contra Bayern Múnich en 2019-2020, en la que perdió 1-0, y luego de ganar el año pasado el certamen a expensas de Inter, por un deslumbrante 5-0.

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