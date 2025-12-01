Nuevo estado de WhatsApp de Ignacio Ruglio: dice que Nacional domina a Peñarol en el siglo XXI "gracias" a los árbitros y a la AUF

El presidente de Peñarol Ignacio Ruglio publicó un nuevo estado de WhatsApp , un día después de la derrota de su equipo contra Nacional en las finales de la Liga AUF Uruguaya 2025.

El primero lo hizo en plena final del domingo. Ahí Nacional le ganó 1-0 a Peñarol y se consagró campeón de la Liga AUF Uruguaya luego de empatar 2-2 en el Campeón del Siglo en el partido ida.

Ruglio miró el partido en el vestuario del Gran Parque Central y ahí despotricó contra el penal que Gustavo Tejera no sancionó a favor de Peñarol cuando iban 8 minutos de juego.

NACIONAL El "estado de WhatsApp" de Nacional como respuesta a los posteos del presidente de Peñarol, Ignacio Ruglio, que están "de moda"

FINALES DE LA LIGA URUGUAYA Ignacio Ruglio se quejó en sus estados de Whatsapp del penal que entiende no le cobraron a favor de Leo Fernández, en la finalísima Nacional vs Peñarol

"Con razón dijeron que eran los que querían. Ni lo llama el VAR. Le pega con claridad y la pelota estaba en cancha aún. Una vergüenza", escribió.

Por la noche, ya consumada la derrota y cuando Nacional festejaba por todo lo alto, Ruglio publicó un nuevo estado declarándose "orgullosamente" manya, agradeciendo a jugadores y cuerpo técnico y haciendo especial mención a Nahuel Herrera, quien jugó soportando un agudo dolor en el hombro tras dislocárselo en la final de ida.

"A los árbitros cancha y VAR, festejen que es de ustedes durante todo el año y hoy deliberadamente. Esta vez pudieron", afirmó sin hacer autocrítica alguna a su gestión, a la discreta política de contrataciones del club para la temporada, a cómo llegó en retazos el plantel a afrontar las finales y ni siquiera al factor suerte en el que Peñarol se vio superado por Nacional con dos pelotas claves que dieron en los palos en dos momentos claves de las dos finales.

G7C3jXUWsAAW4Zi

No conforme con lo publicado el domingo, Ruglio fue por más este lunes publicando una lista con los escudos de los equipos campeones a partir del año 2000 en adelante.

Ahí se ve cómo Nacional es neto dominador del siglo con 14 títulos seguido de Peñarol con ocho, Danubio con tres, Defensor Sporting con uno y Liverpool también con uno. En realidad su publicación fue hasta 2020 pero en 2021 el campeón fue Peñarol, en 2022 Nacional, en 2023 Liverpool y el año pasado Peñarol.

628ba3b7-7256-485d-b401-6ee42cd78f5b

"No les creas que es a partir de las quejas de Ruglio que los jueces y la AUF los ayudan a ellos. 'Ruglio los tiene cansados y lo matan a Peñarol'. Estudien lo que fue este siglo y van a ver que tienen tomados a los árbitros desde el inicio del siglo y empujan siempre al mismo equipo deliberadamente año a año incluso en cosas groseras como las de ayer porque saben que en vez de recibir castigo en sus tareas, reciben premios de competencias internacionales. Ni Ruglio ni sus quejas estuvieron del 2000 al 2020. Hasta que esto no caiga los van a empujar durante todo el año y en cada partido que necesiten, incluso si tienen que ganar sí o sí una final como los ayudaron ayer", escribió.

Según el análisis que hace Ruglio, cada vez que Nacional es campeón uruguayo la razón del triunfo es que el equipo es "deliberadamente" ayudado por los árbitros y por la institucionalidad de la AUF.

En cambio, cuando el campeón es Peñarol, el logro es a pesar de tener a los arbitrajes y a la AUF en contra.

Lo que omite decir ese "análisis" es que la razón de la supremacía deportiva de Nacional comienza a fines del siglo XX, más específicamente a partir del año 1998, cuando Peñarol pierde la posibilidad de ganar el sexenio ante los tricolores.

A partir de ese año, Peñarol queda inmerso en una importante crisis deportiva e institucional en los últimos años de presidencia de José Pedro Damiani, artífice antes del quinquenio 1993-1997, a partir de la contratación de Gregorio Pérez como entrenador en 1993 y de Pablo Bengoechea como líder futbolístico del plantel.

Entre 1998 y 2007, año del fallecimiento de Damiani, Peñarol ganó el título solo en 1999 y 2003 mientras que Nacional lo hizo en 1998, 2000, 2001, 2002, 2005 y 2005-2006, es decir que lo triplicó en conquistas de Uruguayos.

El punto más crítico de ese lapso de conducción de Damiani se dio entre 2004 y 2007 cuando el presidente se enfrentó con Francisco Casal quien se llevó a Europa a los tres mejores jugadores de las formativas de Peñarol, Joe Bizera, Cristian Rodríguez y Carlos Bueno, sin dejarle un peso a las arcas de Peñarol, producto de ese enfrentamiento entre el dirigente y el empresario donde Peñarol llevó todas las de perder.

Esa pelea entre Peñarol y Casal sumergió al aurinegro en una de las peores crisis de toda su historia.

Peñarol debió esperar de 2003 a 2010 para volver a ser campeón uruguayo con un denominador común entre ambos títulos: la dirección técnica de Diego Aguirre.

Contando ese título de 2010, Peñarol lleva ganados desde entonces, con el reordenamiento institucional impulsado por Juan Pedro Damiani y continuado por Jorge Barrera y el propio Ruglio, siete Uruguayos contra ocho de Nacional por lo que el análisis es mucho más profundo de lo que Ruglio pretende hacer ver a través de un estado de WhatsApp.