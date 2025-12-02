Rodolfo Catino apuntó contra la gestión de Ignacio Ruglio tras la derrota de Peñarol contra Nacional: "La estrategia de confrontación no ha dado resultados"

Ignacio Ruglio y Rodolfo Catino. (Archivo) Leonardo Carreño

El secretario general y exvicepresidente de Peñarol, Rodolfo Catino, criticó la forma de dirección del presidente Ignacio Ruglio este martes, dos días después de que el carbonero perdiera la final de la Liga AUF Uruguaya con Nacional, en un posteo en el que también apuntó contra el arbitraje.

En una publicación en su cuenta de X realizada este martes por la mañana, Catino escribió que "duele perder una final clásica", pero "duele más ver cómo los errores arbitrales se repiten y terminan afectando la credibilidad de nuestro fútbol", algo que entiende "no es nuevo y exige respuestas serias y estructurales".

En ese sentido, Catino afirmó que "Peñarol debe defenderse siempre, pero hacerlo con altura", en un primer mensaje contra la dirección de Ruglio.

"La estrategia de confrontación publica permanente no ha dado resultados y ha aislado al club en momentos decisivos. No estoy de acuerdo con ese camino: no representa nuestra historia ni nuestra grandeza. Las batallas de verdad se dan en los ámbitos que corresponden", remarcó el exvicepresidente, integrante de la oposición carbonera.

Para Catino también es necesario un "orden puertas adentro" en Peñarol, que cree se ha visto "debilitado" por "la política del 'contra todos'" y "las prioridades personales" de la gestión actual. "Peñarol debe recuperar su forma histórica de influir: con seriedad, unidad en lo esencial y peso real en las mesas donde se decide el fútbol", sentenció el secretario general. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/RodolfoCatino/status/1995815566695710988?s=20&partner=&hide_thread=false Duele perder una final clásica. Pero duele más ver cómo los errores arbitrales se repiten y terminan afectando la credibilidad de nuestro fútbol. Esto no es nuevo y exige respuestas serias y estructurales.

— Rodolfo Catino (@RodolfoCatino) December 2, 2025