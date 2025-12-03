"Quiero todo acá, con Peñarol": el profundo mensaje de Matías Arezo tras terminar la temporada con "bronca e impotencia" y en "tiempo de levantarse y seguir"

Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

El delantero de Peñarol , Matías Arezo , se descargó en las redes sociales tras perder las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional, lo que dejó a él y al club aurinegro con el sabor amargo de no haber logrado el bicampeonato.

“Hoy, más que nunca, reafirmo mi compromiso con estos colores y con todo lo que representa este club”, señaló el atacante que llegó a mitad de año para reforzar el equipo de Diego Aguirre.

Luego, hizo un balance. “Terminar la temporada así solo nos genera bronca e impotencia , porque sabemos lo que trabajamos y lo que significa Peñarol para todos nosotros y para ustedes”.

“Pero si algo tengo claro es que nos levantaremos y lo volveremos a intentar, porque eso es lo que somos, porfiados y peleadores, y por eso somos tan grandes”, agregó.

Matías Arezo de Peñarol ante Christian Oliva de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

20251130 Matías Arezo de Peñarol ante Christian Oliva de Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya

PEÑAROL "Duele muchísimo" y "fallamos y les dimos vida": mirá los mensajes de Nahuel Herrera y Maxi Olivera tras la derrota de Peñarol ante Nacional en las finales de la Liga AUF Uruguaya

PEÑAROL El mensaje de la esposa de Matías Arezo que cuestionó la decisión de Diego Aguirre de sacarlo del equipo en el clásico Nacional vs Peñarol en el Gran Parque Central

Sobre su vínculo con Peñarol, indicó: “Me siento un privilegiado de vestir esta camiseta. La valoro todos los días, y la seguiré defendiendo con el mismo orgullo, con la misma responsabilidad y con más hambre todavía”.

Arezo tuvo palabras de agradecimiento. “Gracias a la gente por estar siempre, por acompañar en cada cancha y por empujar incluso en los momentos difíciles. Ese apoyo no se negocia y se siente. Ahora es tiempo de levantarse y seguir”.

“Ojalá todavía quede muchísimo por vivir con estos colores, porque yo quiero todo acá, con Peñarol”, dijo en el final de su nota.