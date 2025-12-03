"Quiero todo acá, con Peñarol": el profundo mensaje de Matías Arezo tras terminar la temporada con "bronca e impotencia" y en "tiempo de levantarse y seguir"
“Me siento un privilegiado de vestir esta camiseta", señaló Matías Arezo en un profundo mensaje
3 de diciembre 2025 - 13:20hs
Matías Arezo celebra su gol para Peñarol ante Nacional por la final de la Liga AUF Uruguaya
FOTO: @LigaAUF
El delantero de Peñarol, Matías Arezo, se descargó en las redes sociales tras perder las finales de la Liga AUF Uruguaya ante Nacional, lo que dejó a él y al club aurinegro con el sabor amargo de no haber logrado el bicampeonato.
“Hoy, más que nunca, reafirmo mi compromiso con estos colores y con todo lo que representa este club”, señaló el atacante que llegó a mitad de año para reforzar el equipo de Diego Aguirre.
Luego, hizo un balance. “Terminar la temporada así solo nos genera bronca e impotencia, porque sabemos lo que trabajamos y lo que significa Peñarol para todos nosotros y para ustedes”.
“Pero si algo tengo claro es que nos levantaremos y lo volveremos a intentar, porque eso es lo que somos, porfiados y peleadores, y por eso somos tan grandes”, agregó.
Sobre su vínculo con Peñarol, indicó: “Me siento un privilegiado de vestir esta camiseta. La valoro todos los días, y la seguiré defendiendo con el mismo orgullo, con la misma responsabilidad y con más hambre todavía”.
Arezo tuvo palabras de agradecimiento. “Gracias a la gente por estar siempre, por acompañar en cada cancha y por empujar incluso en los momentos difíciles. Ese apoyo no se negocia y se siente. Ahora es tiempo de levantarse y seguir”.
“Ojalá todavía quede muchísimo por vivir con estos colores, porque yo quiero todo acá, con Peñarol”, dijo en el final de su nota.