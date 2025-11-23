La autocrítica de Matías Arezo tras el empate de Peñarol ante Nacional: "Los primeros 30 minutos fueron desastrosos para nosotros"

El delantero de Peñarol Matías Arezo destacó la rebeldía y el buen juego que mostró su equipo en el segundo tiempo del clásico que empató 2-2 contra Nacional en la final de ida de la Liga AUF Uruguaya.

"Los primeros 30 minutos fueron desastrosos para nosotros , no nos salió prácticamente nada, terminamos recibiendo dos goles contra un equipo que no nos había generado nada y al final por errores nuestros terminamos con un resultado abajo. Treinta minutos que fueron los peores para nosotros, pero sacamos la rebeldía para poder revertir el partido , tuvimos las ocasiones, después del minuto 30-35, empezamos a ser bastante superiores tratando de, como le dije a los chicos, de bajar la pelota al piso sin entrar en ese vaivén donde la pelota está más en el aire que otra cosa. Cuando el equipo encontró la calma y empezó a tratar de jugar, pudimos ser bastante superiores", declaró Arezo en conferencia de prensa.

"Somos un plantel bastante grande, sabemos que obviamente tenemos que asumir nuestros errores. Por errores puntuales recibimos dos goles, tuvimos la autocrítica para darnos cuenta, obviamente nos fuimos con el empuje del gol en nuestra casa y que teníamos que tratar de revertir las cosas. Sabíamos que no teníamos que entrar con la locura de la pelota en el aire sino tratando de bajarla y jugar y en el segundo tiempo el equipo demostró lo que puede dar" , analizó Arezo.

Consultado sobre el error de Luis Mejía en el segundo gol de Peñarol, Arezo dijo que no comentaron entre los jugadores de Peñarol la posibilidad de empezar a patearle de cualquier lado.

"No lo comentamos. Tratamos de buscar el gol, de exigirlo con la pegada de Leo, tratando de ser más directos, tratando de finalizar las jugadas que también era lo que nos faltó al principio. La rebeldía de hacer el gol en los últimos minutos nos llevó al segundo tiempo a encontrar la confianza para jugar, el equipo encontró un mejor funcionamiento y empezamos a encontrar las ocasiones".

"Cada quien hace su trabajo, Mejía tuvo sus errores y sus virtudes, como las tuvimos nosotros. Si no el resultado hubiese sido otro. Por tapadas del golero quizás no pudimos llevarnos la victoria porque en el segundo tiempo generamos muchas chances", agregó.

"Somos un equipo que cuando se lo propone, por calidad, las cosas salen. Nos encontramos bastante bien, en la semana el equipo funciona bien. Tuvimos 30 minutos malos, fuimos autocríticos, hasta el final del partido lo hemos hablado, porque no nos puede volver a ocurrir", admitió el centrodelantero que marcó su segundo gol contra Nacional en los dos últimos clásicos que jugó.

"Son cosas de partido, hay que aprovechar la pegada de Leo que es difícil para cualquier golero y nosotros tenemos que tratar de ocupar el volumen del área para que a quien le quede pueda cerrar la jugada", comentó sobre su gol, donde cabeceó entre Gonzalo Carneiro y Sebastián Coates para anotar el gol del descuento.

Consultado sobre qué le pareció la actuación de Javier Burgos, Arezo dijo: "En un partido así falta darnos cuenta lo que son los clásicos, el roce, hay que tratarlo más como un partido internacional y no hacerlo tan cortado como creo yo que fue el primer tiempo donde todas las pelotas divididas terminaron siendo faltas. No sé en qué criterio se basa eso. Además, el VAR como herramienta, está para darle continuidad al juego y terminar de analizar las jugadas con las imágenes. Hay árbitros que dejan jugar, otros que cortan más el juego, en un clásico, sabiendo lo que es para el fútbol y para Uruguay, creo que hay que darle más de ritmo y dejar que la herramienta del VAR se utilice para lo que la trajimos".

Sobre la revancha que se jugará el domingo que viene en el Gran Parque Central desde la hora 16.30, Arezo comentó: "Lo vamos a salir a buscar como nos dimos cuenta que funcionó en este partido que cuando el equipo trató de proponer y jugar fue cuando mejor fútbol se vio. El escenario nos hace tratar de tener la tranquilidad de jugar y que las situaciones van a llegar y en función de eso, tratar de ser efectivos".

"El vestuario quedó bien, más allá de alguno terminó cansado, ninguno se va a querer perder este partido. Tenemos las herramientas para buscar el partido allá y equipo para cumplir este objetivo", concluyó Arezo.