Entrevista a Perchman: calificó con 7.5 puntos su primer año en Nacional y le dijo a Coates que se quede, "porque el 2026 va a ser un año para disfrutar"

Flavio Perchman , vicepresidente de Nacional , sigue escribiendo historias ganadoras. En su primera temporada como dirigente de fútbol, después de alejarse del mundo empresarial en el que trabajó durante 25 años y de ser campeón con Racing, Rentistas y Aguada, ganó las elecciones tricolores en tres meses (diciembre 2024), transformó el modelo deportivo de Nacional, habló sin límites todo el año, dijo todo lo que quiso, incluso sobre los hinchas y los periodistas. Lo cuestionaron, lo elogiaron, lo aplaudieron y lo criticaron, pero al final, el domingo celebró el título número 50 del club .

En una extensa entrevista con Referí abordó lo que le dejó la temporada 2025, que calificó con un puntaje de 7.5 , reconoció errores, destacó los aciertos, dijo que con Jadson Viera tiene entrenador hasta el final de su gestión (diciembre 2027) y que encontró el ideal de futbolista para la institución.

También dejó un mensaje para el próximo año: “A Seba (Coates) recién le dije que se quedara porque el 2026 va a ser un año para disfrutar ”.

Flavio Perchman, vicepresidente del Club Nacional de Football. Joaquín Ormando

Cuando pasás raya a la temporada que termina, ¿cuál es la primera palabra que te surge?

Exitoso. El objetivo del año era salir campeones uruguayos. Somos campeones uruguayos. Fue exitoso. El primer objetivo del año fue cortar los dos años de no jugar finales y ser campeones. Hubiera sido un fracaso si perdíamos. Lo dije antes de las finales: para el que perdiera sería un fracaso. Y también ganamos el primer torneo del año, la Supercopa, que es el otro título que suma algo, porque en el caso de Peñarol ganó el Intermedio… no sé ni si te dan copas. ¿Hay un trofeo para ese torneo?

¿Te imaginabas un escenario que no fuera este de Nacional campeón?

No. En mi fuero íntimo siempre supe que íbamos a ser campeones. Lo visualicé. A veces trato de exorcizar las cosas negativas, porque esto es un deporte y ya me ha tocado ganar muchas veces, por suerte, pero también perder.

En la final del domingo en el Parque se vio un comportamiento del hincha mancomunado con el equipo, cuando en varias ocasiones lo criticaron. ¿Qué te pareció eso?

Hubo un cambio después de la conferencia de prensa que dimos con (Ricardo) Vairo. La gente se sintió muy identificada con algunas cosas que planteamos con respecto al periodismo, con respecto a algunas situaciones que hicieron empatizar mucho más y entendieron el mensaje de que íbamos a terminar todos unidos para tratar de conquistar el campeonato. Y todo eso se profundizó con la llegada de Jadson Viera, entonces creo que desde todo punto de vista entendieron el mensaje. El comportamiento de la gente en el Parque fue maravilloso, alentó siempre, bancó los malos momentos también, porque hubo momentos en que no pasamos bien. Se sufrió, pero lo más lindo cuando sufrís y y ganás es que terminás gozando.

Flavio Perchman, vicepresidente del Club Nacional de Football.

¿La salida de Pablo Peirano fue de los momentos complicados?

Sí. La mayoría de los que estamos en Nacional querían que Peirano saliera después del clásico (derrota 3-0 en el Campeón del Siglo). Con Ricardo (Vairo) y el apoyo de Federico (Britos) mantuvimos a Peirano 11 fechas más. Pero el día que Peñarol perdió en el Tróccoli y nosotros fuimos al Viera a abrochar la Tabla Anual y vimos que ya no pudimos ganarle a Wanderers, el peor Wanderers que había visto en años, que venía recibiendo cachetazos por todos lados… sinceramente salí del Viera convencido que el ciclo de Peirano se había acabado.

¿Cuál fue la decisión más difícil del año?

Entiendo que la más difícil fue definir el entrenador después de que optamos por Nico López en el caso con (Jorge) Bava. Esa fue la decisión más difícil. Sigo pensando que era lo que teníamos que hacer y si se vuelve a dar el mismo panorama lo sigo manteniendo, porque Nicolás nunca nos impuso un técnico. Lo único que dijo fue que él con ese entrenador prefería no estar.

¿Nicolás López dijo qué entrenador quería?

No. En ese caso se nos planteó a nosotros si priorizábamos a Bava, que era una incógnita, o priorizábamos a Nico López que había hecho 14 goles en un semestre. Después, como todas las cosas, como siempre digo, ¿qué pasó con el tiro de Umpiérrez en el clásico? ¿Qué pasó? Palo y no entró. ¿Y con el de Ebere? Palo y entró. Esa es la única diferencia que hay en el fútbol.

En un partido sí, pero en la planificación del equipo no. Peñarol eligió invertir todo su dinero en un futbolista (Leonardo Fernández) y vos en varios, y con esa decisión llegaron mejor a la última final.

Digo con respecto al resultado final.

La influencia de las decisiones en los proyectos deportivos incide.

Sin dudas. Incide. Pero, en diciembre del año pasado (cuando decidieron el nombre del técnico para 2025) Peñarol tenía un entrenador con espalda, un técnico ganador, un técnico que le da un halo de paz a todo el club. Nosotros tuvimos tres entrenadores, problemas, una lucha electoral como pocas veces se había visto. Cometí el error de no traer a Jadson en enero porque puse todo en la balanza y me pareció que hasta podía quemarlo.

¿No estaba maduro en ese momento?

¡Sí, que no va a estar maduro! Es el mismo Jadson de hoy, pero era mi primer año en Nacional, él llevaba solo un año en Boston River. Y si arrancábamos mal en la Supercopa, cargábamos con los dos años de no ganar y prioricé un poco el vínculo. Por ejemplo, cuando salió Peirano, lo más fácil para mí, conceptualmente, era traer a Pablo Repetto. Porque, además, Repetto venía.

¿Repetto fue la primera opción en el último recambio de entrenador?

No, siempre fue el plan B, dicho con respeto como plan B. Porque mi técnico toda la vida fue Jadson. No tengo ninguna duda con Jadon Viera. Jackson Viera va a ser un técnico enorme.

Hablabas del contexto en el que llegaste, con los problemas, con los dos años sin ganar el Uruguayo. ¿Algunos jugadores o dirigentes que ya estaban te ayudaron para entrar en ese mundo Nacional? Porque vos estuviste en Rentistas, en Aguada, pero el mundo Nacional...

Sí, es distinto, pero más o menos las cosas son... La manera en que tenés que conducir es la misma. Es la misma. A mí no me cambió mucho la vida en ese aspecto. Lo único que te puedo decir que cambia es en la repercusión, de ir a un shopping y tener que sacarme seis fotos en un rato. Después, en líneas generales, a mí no me pesa, por lo menos no me pesa. Y cuando estoy convencido de algo, se acabó. Lo que te digo. Perdimos 8-3 la votación para dejar a Peirano, pero se quedó Peirano. Y ahora estoy seguro que si hacía votar por el técnico y decía que estaba Repetto, iban a votar a Repetto. No tengo ninguna duda.

¿Eso por qué ocurre, porque sos el que toma las decisiones deportivas o por qué estos temas son responsabilidad del presidente y del vicepresidente?

Por un poco de todo, además porque después que le erró (Vairo) con el arranque del año, me dijo, ‘ya está’.

Flavio Perchman, vicepresidente del Club Nacional de Football. Joaquín Ormando

¿Hablás con Sebastián Eguren (secretario técnico del club)? Porque hay una imaginación colectiva que dice que Perchman hace y deshace a su antojo sin preguntar a nadie.

Es mentira.

¿Cómo se definen los temas deportivos en el club?

Defino casi todo con Sebastián (Eguren), y también participamos con (Martín) Ligüera en otra escala.

¿En qué rol cada uno?

Martín sabe mucho de fútbol, entiende mucho y le tengo confianza, y en el caso de Seba estamos muy alineados. A veces podemos pensar distinto. En algún caso hemos pensado diferente. Si estoy convencido, se hace lo que yo digo.

¿Eguren te convenció de algo?

Sí.

¿Por ejemplo?

(piensa un poco) Con un lateral izquierdo que pensé traer y me dijo por ahí no. Eso fue a mitad de año. Hay cosas que que planteó él y aplicamos.

¿Es un buen director deportivo?

Excelente.

¿Conoce mucho de fútbol?

Conoce y todavía le queda para seguir creciendo.

Volviendo al tema de los directivos, con Vairo, ¿cómo es el relacionamiento? Ante esta nueva situación, ¿se tenían que contener entre ustedes?

Él me contiene un poco más a mí que yo a él. Tenemos una simbiosis muy buena. Nos entendemos bastante. Ricardo es muy firme, tiene sus convicciones, y se fue adaptando también al mundo Nacional. Yo creo que ha sido mucho mejor presidente de mitad de año para adelante que de enero a mitad de año. Para él era mucho más nuevo todo. De alguna forma, el mundo Nacional lo frecuentaba, desde otro lugar, pero siempre estuve muy cerca de Nacional.

¿Sentís que con tus declaraciones le quitaste algo de peso también en esos primeros meses? ¿Le diste el tiempo, el espacio como para acostumbrarse?

No lo hice por él, lo hago porque a mí me gusta hacerlo. Porque entre hablar y otorgar, prefiero hablar. Yo prefiero hablar y defenderme. Sobre todo con el periodismo. Yo sé en dónde le duele a cada periodista cada cosa. Entonces, cuando se pasan de la línea, sé dónde no les gusta. Es bien sencillo.

¿Dónde?

Depende de cada uno.

¿Los tenés estudiados a todos?

A los más importantes. Además me han llamado para decirme, 'me mataste'.

En una de las últimas conferencias de prensa dijiste que los periodistas hinchas de Peñarol son más hinchas que periodista y que los de Nacional son más periodistas que hinchas. ¿Seguís convencido de que es así?

Totalmente. Parece que viniera un legado aparte. Hasta periodistas que ya no están también aplicaban lo mismo.

¿Te costó algún problema?

A algunos no les gustó. Pero ese es un tema de cada uno. Esto es como cuando dije que no me gustó que los hinchas no hubieran ido al Estadio Centenario el día que enfrentamos a Juventud. Entonces me llamaban hinchas y me decían, ‘Flavio, nosotros estábamos, fuimos’, y les decía, ‘¿vos fuiste? Entonces no te preocupes si yo estoy hablando de los que no fueron’.

Vos trabajaste un breve tiempo como periodista y sos hincha de Nacional, ¿cómo te desempeñaste?

Fui excelente periodista, de primer nivel.

Entonces, ¿serías periodista antes que hincha?

Sí, sería periodista, y lo puedo demostrar con hechos. Un tipo que participó en Martini Pregunta en el tema Clásicos, quiere decir que a Peñarol lo miraba con objetividad. Si al 90% de los hinchas de Nacional le preguntás quién hizo el gol de Peñarol, no tiene idea.

Flavio Perchman, vicepresidente del Club Nacional de Football. Joaquín Ormando

En esa conferencia en la que hablaste de los periodistas, sentís que el público de Nacional también se mancomunó con vos.

Yo sé lo que quiere la gente Nacional, quiere que salga y diga, ‘no fue penal’. Y si para mí fue penal, voy a decir que fue penal.

¿Fuiste reconociendo algunos errores también en la forma de declarar?

Modifiqué cosas porque aprendí, después que durante 20 años hice declaraciones siendo agente de fútbol y era muy solicitado. Ahora debo entender que no soy solo Flavio Perchman, que soy el vicepresidente de Nacional, entonces hay cosas que repercuten. Pero la esencia no la pierdo. La esencia me trajo hasta acá, me hizo ganarle una elección a todos los históricos del club. En tres meses preparé una elección y la gané. Esa esencia me trajo hasta acá. La gente me votó para una cosa y al que no le guste, que tiene todo el derecho, viene en dos años y nos saca. Les va a costar cada vez más…

Ahora que volvió el tema del póker, ¿te sirvió a la hora de tomar decisiones, de pensar, de saber esperar?

No.

¿De poner cara de póker?

Eso sí, a veces hago alguna actuación de que me enojo, pero yo nunca estoy enojado.

Fuiste campeón con Racing, con Rentistas, con Aguada y con Nacional. Tu vida se ha alimentado de desafíos grandes, ¿después de esta Liga AUF Uruguaya con Nacional qué sigue?

Esto llegó muy rápido, pero en el fútbol podés hacer más cosas.

¿Cuáles?

Nacional no es tricampeón desde hace 22 años. Hace 16 años que no llegamos a un final de torneo internacional. Quedan cosas por hacer. Este es el Uruguayo 50 del club.

¿Ves real en estos tiempos que corren, una racha de que un equipo gane tres años consecutivos?

Sin dudas.

¿Te imaginás un quinquenio en estos tiempos?

Un quinquenio no sé, pero tricampeonatos se puede. El título más difícil era este.

¿Por qué?

Porque Peñarol ya estaba armado, porque tenía una estructura, porque tiene un presidente que hace cinco años que está y que sabe lo que quiere hacer, porque tiene un técnico con mucha espalda, porque tiene un jugador VIP por el que pagaron una fortuna y que es muy buen jugador, porque los jugadores venían de disputar dos años finales. Lo que pasa es que está todo visto en un contexto. Vos podés decir un montón de cosas a favor de Aguirre, y también podés decir que jugó tres años y ganó uno. Lo que te quiero transmitir es que es como lo de los técnicos. Una de las cosas en las que fracasamos, porque yo critiqué el hecho de traer tantos técnicos en un año. Trajimos 13 técnicos en seis años y no queríamos eso.

¿Por qué pasó eso?

Porque yo no muero con los ojos abiertos, pero eso lo acomodo ahora porque van a ser tres entrenadores (Lasarte, Peirano y Jadson Viera) en tres años.

Flavio Perchman, vicepresidente del Club Nacional de Football. Joaquín Ormando

¿Los cambiarías a Jadson sin no alcanza los resultados que buscás?

No hay manera.

¿No hay manera de que lo saques?

No hay manera de que lo saques. Primero porque va a andar.

¿El equipo para 2026?

Va a tener variantes. El jueves o viernes nos juntaremos con Eguren y con Jadson para diagramarlo.

¿Vienen planteando nombres para la zaga?

Tenemos que ver si Sebas Coates sigue o no sigue, hay que ver un montón de cosas para diagramar, pero también tenemos claro que entendimos qué tipo de jugador queremos para el club, sobre todo en el tema de las edades y un montón de cosas.

¿Qué tipo de jugadores?

Que lo ideal, que eso no invalida que haya algún jugador de más de 30, pero los jugadores que estén entre 25 y 30 años y si hay algún juvenil bueno, ni hablar. Pero el jugador que traemos de fuera, que no tenga más de esa edad.

¿Hay algún puesto que ya tengan pensado que deben reforzar?

Yo tengo todo pensado, pero tengo que sentarme con ellos a ver si coincidimos o no.

Para llegar más lejos en el Libertadores, para tener una actuación más destacada, ¿qué creés que se necesita?

Todo lo que esté al alcance. Se necesita un buen cruce en octavos, un equipo que sepa lo que quiere, que se haga fuerte de local. Este año Peñarol perfectamente pudo haber llegado a semifinales porque la serie con Racing fue muy pareja y Peñarol a Vélez lo pasaba, por el convencimiento que tenían los jugadores. Si pasaba a Vélez, ya estaba en semifinal.

Flavio Perchman, vicepresidente del Club Nacional de Football. Joaquín Ormando

¿La suerte de Perchman tiene que jugar en los cruces?

Hay una parte de broma, pero soy un tipo de mucha convicción y que ayuda mucho a la suerte. Pero, por ejemplo, en el primer sorteo de la Libertadores no me ayudó nada. Fue el peor grupo de Nacional desde que veo fútbol. Entre Bulo Bulo y Bahía había una diferencia enorme. Entonces, creo que dos años seguidos no voy a tener mala suerte en el sorteo. Pero bueno, el sorteo en el que me tenía que ayudar la suerte, me ayudó, que fue en las finales porque la gran clave de toda la final, más allá de otros elementos estratégicos y tácticos, fue donde se jugaba la vuelta. No tengo ninguna duda.

¿Hablabas con Lasarte, Peirano y ahora con Jadson sobre el equipo? ¿Hasta dónde te dejaba entrar cada uno conceptualmente?

Con Martín siempre hablaba mucho, incluso con la barrera que habíamos tenido por el problema que surgió. Creo que a veces no me tomó tanto en cuenta como en otras oportunidades, pero siempre las charlas estuvieron. Quizás en otros momentos me escuchaba más, sobre todo con el tema de (Lucas) Villalba, que fue con el que más disentí en ese momento porque entendía debía ser titular.

¿Con Peirano?

Tenía muy buenos diálogos, no hablaba muy seguido. Lo que más le reproché fue que cómo no había aprendido del clásico del Intermedio al clásico al Campeón del Siglo, que habíamos ido con la misma fórmula, cuando sabíamos que no había dado resultado. Creo que ahí tenía mucha incidencia el profe (Carballo) también, desde mi punto de vista.

¿Con Jadson?

Con Jadson es total. Soy parte de un equipo con él. Después define Jadson, pero soy parte de un equipo.

¿Hasta dónde llegás en ese diálogo? Porque sos el que define si se queda o no el entrenador, y él es el que decide qué futbolistas juegan.

Pero el que está todos los días en Los Céspedes, el que ve a todos los jugadores y el que sabe es él. Entonces yo puedo dar una idea desde afuera, o cuando estoy convencido que hubo algo de la final que estaba convencido, y se la transmito. Pero el que define es él. Eso no hay ninguna duda.

"Siempre dije, esto es como cuando algún empresario me dice 'hay un negocio para hacer', y les digo, 'a mí no me traigas negocios, traeme cosas para que a Nacional le vaya mejor, los negocios ya los hice en mi vida'. Yo no necesito ningún tipo de negocio. Esa también es una gran batalla que gané. Yo creo que hoy ya nadie duda que fue el periodo de pases más grande de la historia Nacional. Fue un año en el que no recibimos el tema de la televisión, no clasificamos en la Copa y dejamos de recibir dinero y, sin embargo, estamos al día hasta el último peso. Tuvimos un 12% de aumento en el presupuesto del salario del plantel, que para la calidad del plantel no es mucho. Y nos jugamos a traer jugadores caros y a hacer inversiones en jugadores para dar salto de calidad".

¿Cambiaste el paradigma de alguna manera?

Totalmente. Lo que pasa es que los jugadores VIP no nos dieron las soluciones que queríamos. Pero el intento se hizo y se va a seguir haciendo si lo vemos necesario.

Flavio Perchman, vicepresidente del Club Nacional de Football. Joaquín Ormando

Empezaste a mirar el mercado colombiano. Cambiaste el modelo de gestión comprando fichas para Nacional. Antes esas fichas las adquirían los empresarios, se las daban a los clubes y el negocio era de los empresarios. Ahora Nacional se quedó con las fichas.

Exacto. Nosotros con las fichas vamos a seguir invirtiendo. Con las SAD, por ejemplo, nos favorece mucho, porque nos compran jugadores que para nosotros no son tan imprescindibles, para ellos son jugadores importantes, y nosotros hacemos una plata que en Nacional a la larga siempre quedaban libres y teníamos que pagarles salario.

El 31 de diciembre vas a brindar por el año que terminó.

Por un año exitoso que termina.

Y cuando mirás al 2026.

Veo un año que va a ser mejor. Va a ser mejor. En el 2026 vamos a disfrutar todos, se lo acabo de decir a Coates.

¿De qué forma?

De esa, le dije, que se quedara porque el 2026 va a ser para disfrutar.

¿Qué puntaje le das a tu gestión en 2025?

7.5.

¿Por qué?

Porque 7.5 es aprobado, pero está lejos todavía de la excelencia. Nosotros no pudimos jugar bien en todo el año.

No jugar bien en todo el año, ¿es la piedra en tu zapato?

En el mío no, en todo caso en el de los técnicos.