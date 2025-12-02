Trabajadores despedidos por Claldy iniciarán este miércoles una huelga de hambre frente a Torre Ejecutiva

Claldy: carpa sindical frente a la planta de la empresa, sobre la ruta nacional N° 3 en Young, Río Negro.

Dos extrabajadores de la compañía industrial láctea Claldy -con sede en Young- iniciarán al mediodía de este miércoles 3 de diciembre una huelga de hambre , instalados en una carpa sindical en la Plaza Independencia de Montevideo, frente a la Torre Ejecutiva .

La medida la emprenderán Aníbal Apollonia y Mauricio Fernández, según informó a El Observador el primero de ellos.

“Vinimos desde Young, vivimos allá y somos dos de los 32 trabajadores despedidos hace 118 días, cuando la empresa echó a la directiva completa del sindicato, pero el resto de los despedidos también eran todos sindicalizados”, contó en la noche de este martes 2.

BRASIL Audiovisual que publicita en Brasil al cordero uruguayo "de la boutique de carnes" logró la Gran Campana de Oro

ALIMENTOS Un proyecto que involucra a la carne vacuna y el logro señalado como un hito y declarado de interés por el MSP

Añadió que llegaron con la esperanza puesta en que la medida de huelga de hambre podía evitarse con base en negociaciones con autoridades de gobierno, sindicales y empresariales, desarrolladas desde el inicio de la semana, gestiones que no tuvieron éxito según dijo.

“De todas formas, llegamos los dos preparados para esto, fuimos lo que tuvimos la idea de la huelga de hambre, tenemos el corazón puesto en esto, estamos convencidos de que es necesario y lo vamos a hacer, necesitamos que se sepa lo que nos pasa y el problema grave que tienen allá muchas familias”, expresó el integrante de Trabajadores Unidos de Claldy (Tucla).

La huelga de hambre fue anunciada por la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole (AOEC).

WhatsApp Image 2025-12-02 at 19.32.52

El comunicado de la FTIL

La huelga de hambre había sido anunciada en un comunicado que divulgó el lunes 17 de noviembre la Federación de Trabajadores de la Industria Láctea (FTIL).

Entonces, Enrique Méndez, dirigente de la FTIL, puntualizó a El Observador que "desde la federación no alentamos la adopción de este tipo de medidas extremas, pero tampoco nos podemos oponer, porque no estamos en los zapatos de ellos y si deciden expresarse de esa forma la FTIL instalará una carpa para acompañarlos".

Apollonia, Fernández y varios de los empleados despedidos por Claldy hace más de 100 días que vienen manifestándose en una carpa que instalaron en Young, frente a las instalaciones de Claldy, llamada “Centro de Resistencia La Porfiada”.

"El proceder de la empresa ha sido tristísimo, los despidieron de un momento para otro, obviamente eran todos trabajadores sindicalizados y fueron arreados como ganado, les dieron 10 minutos para que saquen sus cosas y pusieron enseguida un portón eléctrico y servicio 222 para que no puedan pisar más la planta", contó Méndez.

Agregó que "Claldy nunca quiso negociar, no han propuesto nada, los olvidaron por completo".

Denunció, además, que "se trata de una empresa que recibió fondos del Estado, es decir de todos los ciudadanos, fueron US$ 2,8 millones y medio millón de dólares los utilizó no para lo que debía, los destinó por ejemplo a pagar despidos incentivados con una plata que es de todos, además de que están pagando horas extra cuando dejaron a gente sin trabajo".

Según se indicó a El Observador, representantes de la FTIL, de la AOEC, de la Confederación de Sindicatos Industriales del PIT-CNT y de otros sindicatos estarán en la carpa en la Plaza Independencia acompañando a los dos trabajadores.