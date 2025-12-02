Preocupación por precios de referencia en lácteos que se situaron en el nivel más bajo de todo el año

Lácteos: los precios no logran revertir la tendencia y mejorar.

El precio promedio considerando el conjunto de productos lácteos y el de la leche en polvo entera en el mercado internacional tuvieron este martes 2 otra caída , con base en lo sucedido en la licitación inicial de diciembre en la plataforma Global Dairy Trade (Comercio Global de Lácteos) , con base en la actualización del Instituto Nacional de la Leche (Inale) .

Accedé ahora y sin límites a toda la información.

Se trata de una octava baja consecutiva para el caso del valor medio tomando a todos los productos y eso, como se indicó en informes previos de El Observador, cada vez más lejos está de despejar la preocupación en tamberos, industriales y el resto de los actores de la cadena agroindustrial láctea local.

En la subasta inicial de enero de este año, para comparar, los precios promedio fueron US$ 4.029 por todos los lácteos y el de la leche en polvo entera fue US$ 3.890.

BRASIL Audiovisual que publicita en Brasil al cordero uruguayo "de la boutique de carnes" logró la Gran Campana de Oro

ALIMENTOS Un proyecto que involucra a la carne vacuna y el logro señalado como un hito y declarado de interés por el MSP

El desánimo por lo citado contrasta con la satisfacción que generan datos que también ha señalado el Inale: un aumento en el volumen de remisión de leche desde los tambos y un incremento en los ingresos de divisas por exportaciones del sector.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/INALE_UY/status/1995921058625470473&partner=&hide_thread=false Global Dairy Trade: la primera licitación de diciembre 2025 situó la LPE en US$ 3.364.

Más información: https://t.co/J8JHboCve5 pic.twitter.com/kKGqNJ4ARF — INALE (@INALE_UY) December 2, 2025

Tonelada de lácteos en media de US$ 3.507

Considerando todos los productos, la referencia del valor medio se sigue desplomando y quedó al borde de los US$ 3.500, debido a un ajuste incluso mayor o igual a los seis más recientes, en esta instancia de 4,3%.

Para ubicar una suba hay que irse tres meses atrás, al martes 5 de agosto.

Valores de referencia en lácteos en 2025

- 4,3% el 2 de diciembre / US$ 3.507 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.364)

- 3% el 18 de noviembre / US$ 3.678 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.452)

- 2,4% el 4 de noviembre / US$ 3.768 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.503)

- 1,4% el 21 de octubre / US$ 3.881 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.610)

- 1,6% el 7 de octubre / US$ 3.921 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.696)

- 0,8% el 16 de setiembre / US$ 4.041 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.790)

- 4,3% el 2 de setiembre / US$ 4.043 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.809)

- 0-3% el 19 de agosto / US$ 4.291 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.036)

+ 0,7% el 5 de agosto / US$ 4.249 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.012)

+ 1,1% el 15 de julio / US$ 4.380 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.928)

- 4,1% el 1° de julio / US$ 4.274 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.859)

- 1% el 17 de junio / US$ 4.389 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.084)

- 1,6% el 3 de junio / US$ 4.332 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.173)

- 0,9% el 20 de mayo / US$ 4.589 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.332)

+ 4,6% el 6 de mayo / US$ 4.516 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.374)

+ 1,6% el 15 de abril / US$ 4.385 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.171)

+ 1,1% el 1° de abril / US$ 4.250 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.062)

0% el 17 de marzo / US$ 4.245 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.052)

- 0,5% el 4 de marzo / US$ 4.209 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.061)

- 0,6% el 18 de febrero / US$ 4.370 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.153)

+ 3,7% el 4 de febrero / US$ 4.296 por tonelada (leche en polvo entera US$ 4.169)

+ 1,4% el 21 de enero / US$ 4.146 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.988)

- 1,4% el 7 de enero / US$ 4.029 por tonelada (leche en polvo entera US$ 3.890)

El contexto

En 2025 hubo ya 23 subastas con siete registros en suba, 15 en baja y uno neutro.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/eDairyNewsEs/status/1995881386125983851&partner=&hide_thread=false #GlobalDairyTrade 393 sacude el #MercadoLácteo global!!



El índice cayó -4,3% y el precio promedio quedó en US$ 3.507/ton.



¿Ajuste de fin de año o #tendencia bajista?



Leé el análisis completo en #eDairyNews: https://t.co/pHyANY3TUM pic.twitter.com/MU7ppIBQI0 — eDairy News.es (@eDairyNewsEs) December 2, 2025

Leche en polvo entera

En el caso de la leche en polvo entera (WMP), el producto lácteo de mayor volumen en las colocaciones externas de Uruguay, el precio promedio tuvo este martes 2 una referencia con una baja de 2,4% quedando así el valor en US$ 3.364 por tonelada.

Los otros lácteos muy exportados desde Uruguay son leche en polvo descremada (bajó 1,6% a US$ 2.498) y manteca (- 12,4% y US$ 5.169).

Alzas y ajustes en la mencionada plataforma comercial son de mucha trascendencia para un mercado como el uruguayo, donde entorno al 80% de la leche que se produce tras ser industrializada tiene como destino diversos mercados externos.

Considerando rubro a rubro, el incremento de valores más notorio sucedió en cheddar con y la baja más fuerte fue, una vez más, en la manteca.

En esta subasta participaron 146 postores que adquirieron 34.282 miles de toneladas, un 11,2% menos en el volumen respecto a la anterior instancia.

La próxima licitación, el evento N° 394, será la segunda del mes diciembre y la última del año, el martes 16.

El contexto

GlobalDairyTrade Holdings Limited (GDT) es propiedad y está administrada como una asociación estratégica entre European Energy Exchange (EEX), Fonterra Cooperative Group y New Zealand's Exchange (NZX), con participaciones iguales de un tercio. En los Eventos de las subastas GDT confluyen compradores y vendedores de ingredientes lácteos de 70 países, que comercializan entre 2.000 millones y 3.000 millones de dólares anuales.